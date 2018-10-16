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 Евросоюзу необходимо готовиться к сценарию выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения, - Туск

Вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, на данном этапе представляется очень вероятным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию, при котором не будет заключено соглашение. И этот сценарий представляется более вероятным, чем когда-либо", - сообщил он.

"Однако факт того, что мы готовимся к такому сценарию, не должен ни при каких обстоятельствах уводить нас в сторону от усилий, направленных на достижение наилучшего из возможных вариантов для обеих сторон", - добавил он.

По его словам, Евросоюз стремился к тому, чтобы добиться максимального прогресса для достижения соглашения в октябре, однако ситуация "оказалась более сложной, чем некоторые могли предположить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для достижения соглашения по Brexit нужно решить еще один или два сложных вопроса, - глава МИД Великобритании Хант

"Тем не менее, мы продолжаем надеяться и стремиться (к достижению соглашения. - Ред.), поскольку у обеих сторон есть желание продолжать эти переговоры", - отметил Д.Туск.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Глава британского МИД Джереми Хант со своей стороны заявил, что для выработки единой позиции по Brexit Лондону и Брюсселю осталось разобраться с одним или двумя вопросами.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3091508
 
 
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Легко вступить в г..., трудно выйти чистым...
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ты хочешь сказать, что партия и правительство Украины ведут страну в Г....???
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как я поимаю, великобритания положит с большим прибором на евросоюз и будет жить , как сама читает нужным, без каких либо обязательст, значит сильная страна
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"сильная страна" предыдущие годы, по соглашению с ЕС, получала из бюджета ЕС спец.компенсацию каждый год за участие в ЕС. Единственная, кстати... Не, баланс общий там, конечно, отрицательный (т.е. ЕС получал от Англии больше, чем потом платил), но англичане ещё когда вступали в ЕС "выторговали" для себя такое количество привилегий, преференций и компенсаций, что многие (в Германии и Франции) с большим облегчением выдохнут после выхода Англии из ЕС...

Так что ЕС без Англии вздрогнет и дальше пойдёт, а Англия без ЕС - покрутиться, чтобы удержаться без кризисов серьезных, придётся конкретно...
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Eto uvydem kakaja silnaja velikobritanija kogda investiciji s angliji nacnut uxodit.Do vstuplenyja v Evrosojuz brity byla samaja niciaja v Evrope strana
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Разросшаяся бюрократия и непомерные налоги вообще гробят всякий рост экономики в ЕС. Плюс еще тупая миграционная политика. Как бы ЕС вообще того...
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Пока не ограничивают право граждан на участие в экономической и политической жизни, пока не ограничивают новые технологии - ничего тому ЕС не случится. Любой правильный организм иногда болеет. Особо, когда вирус (в виде паРаши) настойчиво лезет. Но как раз правильность организма и характеризуется способностью к самоочищению, что постепенно и происходит - паРашу постепенно выдавливают из европейских дел.

И да, налоги в ЕС не самые большие среди успешных стран.
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Можно много говорить .
Дружба любит счёт
Вот принцып при котором любая страна будет .независимая.
При нашей жизни два раза помощь третий разобязанность.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюзу необходимо готовиться к сценарию выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения, - Туск
 
 
 
 
 
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