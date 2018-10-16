 В сентябре количество пересечений гражданским населением админграницы с Крымом уменьшилось на 29,7%, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Сообщается, что по сравнению с августом количество пересечений гражданским населением уменьшилось на 29, 7% и транспортных средств на 23,9%.



Инфографика: пресс-служба МинВот

Так, КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекло 113 148 человек и 18 468 единиц транспортных средств, в обратном направлении 87453 человек и 15536 ​​единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекло 29 540 человек и 3267 единиц транспортных средств, в обратном направлении 24986 человек и 2856 единиц транспортных средств;

КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины пересекло 6190 человек и 1875 единиц транспортных средств; в обратном направлении 5187 лица и 1776 единиц транспортных средств.

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"Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающими на временно оккупированной территории",- сказано в сообщении.