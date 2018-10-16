 Дивизионы ракетных комплексов в оккупированном Крыму подняты по тревоге - РФ проводит учения

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион берегового ракетного комплекса "Утес" приступили к отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

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"В ходе ЗТУ расчеты ракетных дивизионов выполнят комплекс учебно-боевых задач, в числе которых развертывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша, а также выполнение нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций. Учение продлится до конца текущей недели.

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