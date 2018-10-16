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 Дивизионы ракетных комплексов в оккупированном Крыму подняты по тревоге - РФ проводит учения

Военнослужащие отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота (ЧФ) подняты по тревоге для участия в зачетном тактическом учении (ЗТУ).

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион берегового ракетного комплекса "Утес" приступили к отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

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"В ходе ЗТУ расчеты ракетных дивизионов выполнят комплекс учебно-боевых задач, в числе которых развертывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша, а также выполнение нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций. Учение продлится до конца текущей недели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091502
 
 
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Сотрудничество России и Германии в вопросе строительства «Северного потока-2» «затягивает петлю на шее Польши», заявил в интервью телеканалу TVP1 бывший министр обороны страны Антони Мацеревич.
По его мнению, в такой ситуации ключевой задачей для Польши становится союз с США, поскольку «никакая другая страна не сможет помочь в этом вопросе», передает РИА Новости.
«Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока-2". Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, навсегда поставив в зависимость от собственной экономической и политической мощи», - заявил Мацеревич.
Экс-министр добавил, что Польша сможет остаться независимым государством только в том случае, если на территории страны разместятся американские военные базы, а также если «Северный поток-2» не будет завершен. Оба эти вопроса, по его словам, являются ключевыми задачами внешней политики страны.
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Пусть не забудут нажать кнопку самоуничтожение!
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стоит напрячся крысчанам
а вдруг выстрелит?
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Не волнуйтесь, щас что-то на голову вместо камней упадёт - у кацапов всегда так.
А может самолёт какой-то из Сирии шарахнут...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДивизионы ракетных комплексов в оккупированном Крыму подняты по тревоге - РФ проводит учения
 
 
 
 
 
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