 Дивизионы ракетных комплексов в оккупированном Крыму подняты по тревоге - РФ проводит учения

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион берегового ракетного комплекса "Утес" приступили к отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.
"В ходе ЗТУ расчеты ракетных дивизионов выполнят комплекс учебно-боевых задач, в числе которых развертывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша, а также выполнение нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций. Учение продлится до конца текущей недели.
По его мнению, в такой ситуации ключевой задачей для Польши становится союз с США, поскольку «никакая другая страна не сможет помочь в этом вопросе», передает РИА Новости.
«Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока-2". Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, навсегда поставив в зависимость от собственной экономической и политической мощи», - заявил Мацеревич.
Экс-министр добавил, что Польша сможет остаться независимым государством только в том случае, если на территории страны разместятся американские военные базы, а также если «Северный поток-2» не будет завершен. Оба эти вопроса, по его словам, являются ключевыми задачами внешней политики страны.
а вдруг выстрелит?
А может самолёт какой-то из Сирии шарахнут...