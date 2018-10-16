 НАТО не будет строить в Украине склады, но готово последовательно в этом помогать, - Климкин

Об этом заявил Радіо Свобода министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну, о том, каким образом мы должны строить эти хранилища. И о процедуре их мониторинга, который является очень важным. И относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - пояснил Павел Климкин.

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Министр иностранных дел отмечает, что НАТО не будет строить в Украине складов, но готов последовательно в этом помогать.

"После предыдущих трагических событий мы уже говорили с НАТО, и сейчас мы договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и динамике программе сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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