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 Политика Украины
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 НАТО не будет строить в Украине склады, но готово последовательно в этом помогать, - Климкин

Для усиления безопасности складов военных боеприпасов Украина уже может использовать ресурсы, которые предоставляет НАТО, но идут переговоры о более широкой программе помощи.

Об этом заявил Радіо Свобода министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну, о том, каким образом мы должны строить эти хранилища. И о процедуре их мониторинга, который является очень важным. И относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - пояснил Павел Климкин.

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Министр иностранных дел отмечает, что НАТО не будет строить в Украине складов, но готов последовательно в этом помогать.

"После предыдущих трагических событий мы уже говорили с НАТО, и сейчас мы договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и динамике программе сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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Источник: https://censor.net.ua/n3091498
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
НАТО военно политический блок и как то строительством складов не занимается. Только этгму клиническому идиоту этой простой истины никто до сих пор не обьяснил.
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Говорим строительство, подрозумеваем - "деньги". Так что всё по плану, не такой уж Клим и "Клинический"
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аха, не будет, оружие тоже не довали - всё сходится.
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Согласен с тем,что бы украинцы построили склады для НАТО в Украине.
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Будут помогать, а Вальцман и его шайка их и дальше взрывать, что бы спрятать концы своего воровства.
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Что вы при..бались к президенту? 1корупция уничтожена- все коррупционеры в тюрьмах, остальные расстреляны или повешены. 2. У нас достойнейший в мире генплокулол. 3. В каждой области построен патронный завод. И так далее можно перечисливать...
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Посмотрите как бесится российская нечисть. Значит наш президент всё правильно делает.
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Путен напал на Украину, чтобы в Украине не было солдат НАТО. Потому что он мудрый стратег и дальновидный геополитик.НАТО не будет строить в Украине склады, но готово последовательно в этом помогать, - Климкин - Цензор.НЕТ 110
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вы там у себя Гулаг начинайте строить кацапы - зачтодидываевали...)))
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интересно, а кто-нибудь из здешних писателей знает, сколько хранилищ боеприпасов было построено за последние три года?
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А это должно оставаться тайной будоражащей воображение, как кацапские невидимые самолеты и гиперзвуковые непредсказуемые ракеты?
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"украинские" СМИ считают это тайной. Нахера народу это знать.
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Если вернуть,, заробитчан,, из эрэфии, то за натовские баксы они вавилонскую башню построят.
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На яку відстань летіли снаряди від цього складу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО не будет строить в Украине склады, но готово последовательно в этом помогать, - Климкин
 
 
 
 
 
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