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 Военные пенсионеры из РФ "почти моментально" получают жилье в оккупированном Крыму, - Джемилев

Россия стимулирует своих военных пенсионеров жить в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Прямий" заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

"Недавно нам в руки попал так называемый сертификат. Он выдается властями Российской Федерации пенсионерам, военным пенсионерам, сотрудникам ФСБ, которые проработали 10 лет. Они, в соответствии с этим сертификатом, в любой точке Российской Федерации имеют право претендовать на жилье... Во многих местах получить жилье по этому сертификату довольно проблематично. Но в Крыму – почти моментально. Вот такое вот стимулирование", – сказал он.

По словам уполномоченного, разное отношение у оккупантов и к тем, кто устраивается на работу или пытается отдать ребенка в детсад. "Скажем, жители Крыма, чтобы устроить своего ребенка в детсадик, с момента рождения ждут очереди пять – восемь лет. А вот переселенцам – в первую очередь. То же самое в учебных заведениях и в устройстве на работу. То есть выделяются средства на это", – отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что на полуостров едут преимущественно из Бурятии и с Дальнего Востока России. "Я бы понял, из Москвы или из Санкт-Петербурга, где перенаселенные, Московская область… Да нет. Главная задача – лишь бы заполнить Крым как можно большим числом своих людей", – заявил Джемилев. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 250 тысяч крымских татар по-прежнему проживают на полуострове, при этом оккупанты завезли туда не менее 850 тысяч человек, - Джемилев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091495
 
 
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Як приїдуть, так і поїдуть. Громадянства не давати, визнати особами нон-грата і - прювєт, радімай Мухосранск!
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Да, с чернозёмом в освобождённом Крыму будет всё в порядке.
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если к моменту освобождения мост разрушится, то процент содержания гумуса в почве будет выше, что будет способствовать повышению урожайности винограда и болгарского перца в последующие годы.
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Я ещё понимаю насчёт военных пенсионеров - их выбор жить в Крыму вполне логичен. Это ещё со времён совка так повелось, шо отставные вояки оставались на пенсии в Крыму, Одессе, Николаеве и т.д. Но это тысячи людей, ну может несколько десятков тысяч, за много лет. А шо будут делать в Крыму 850 тысяч человек, которые якобы приехали за 4 года ? С работой там всегда было туго (особенно зимой), а после аннексии - тем более. И где все эти люди там будут жить ? Там и домов-то столько нет.
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но с этой "Пургой", к вам казламордым, всё ближе жирный Писец...)))
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Я не знаю где пурга и нет горячей воды,а у нас субтропики и бабье лето.
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да нам кацап по барабану ваши субтропики...\ферштейн...\
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Помолитесь на Софийской площи. может воду горячую дадут
с томасом.
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У більшості бойлери і нема проблем у Києві з горячою водою. Так, що твої висери до дупи.
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На эту пенсию и субсидию (9 млн хозяйств!) не очень-то и бойлер купишь. Тут как-бы ноги не протянуть.
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Брехня, бо бойлери не дорого коштують. У мене теж є такі, виходить дешевше ніж просто горяча вода.
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Нормальный бойлер стоит от 10 тысяч гривень. Где пенсионеру взять такие деньги?
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Більшість пенсіонерів працює, тому є пенсія і зарплата. Факт, що у більшості вже встановлені бойлери.
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Ціна: Бойлер ATLANTIC CLASSIC VM 80 N4L 2359 грн. Є за 3000 грн.
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Вас не проймёшь. А действительно,ну их до биса коммунальные службы! Всё отлично!
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У мене на всіх квартирах бойлери вже три роки, окрім дачі. На дачі по іншому зробив. Просто з цим нема проблем.
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пенсионерам работать не надо, им работа пох.
другое дело что Украина руским военным пенсию не должна
так что им придется уе.. ну или камни с неба, все как заказывали
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а кто говорит, что они РАБОТАТЬ собираются? Мечта руского говна ПОЛУЧАТЬ, а не ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Если у них принято потешаться над работящими украинцами, едущими РАБОТАТЬ, то о чем можно говорить?
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Після деокупації Криму їх майже неможливо буде депортувати, як і до окупції туди перлося багато лайна і Україна нічого їм не робила.
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Прізвище та особисті дані людини яка живе в Україні згадуєтся в державних документах близько 10 000 разів. Ми знаємо поіменний склад населення Криму станом на 2014 рік. Згідно міжнародних законів всі окупанти будуть депортовані. Провину решти небажаних громадян доведеться доводити в судах. І депортація для них "просто свято".
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Це по закону, а фактично вони при Україні перлися у Крим і ніхто їх не зупинив. За цей час там будуть діти, родини та інше. Більшість кацапів ненавидить і буде ненавидіти Україну. Вони просто повинні там були ізольованими.
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Ми не Британія. У нас немає в законодавстві "права землі" народження і апелювати стосовно громадянства окупанти права не мають. Свого часу кацапів звезли в товарних вагонах - так само і вивеземо.
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А сколько украинцы производят в год автомобилей,кораблей,самолётов?
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Ця російська політика є продовженням фактичної анексії Криму та іншої форми геноциду над кримськими татарами. Треба розуміти, що Україна не зможе вчинити подібний геноцид над кримським лайном. Тому окупація Криму буде ще довго.
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Не за горами то время,когда кацапские пенсионеры в Крыму будут моментально лишаться жилья.
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Військові пенсіонери з РФ "майже моментально" отримують житло в окупованому Криму, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 3512Сусанины, бля!
Карикатура китайского художника Zhu ZIZUN заняла первые места на многих международных конкурсах.

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в корне неправильная.
Бурлаки были работягами, а это все нахлебники-дармоеды из ЦК и ЧК.
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Вон тот ,бровястый хорош,сачкует поди.
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а ведь со стороны путина это западло по отношению к своим верным псам.
на сторости лет им теперь жить как на пороховой бочке.
то ли выгонят обратно в рашу, то ли посадят если в лугандоне мелькал, то ли придушат по- тихому вместе с семьей если местным в печенки залез этот понаехавший ..
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Был шанс.Профукали.Как оказалось,путин -понты.И наши ему помогали.
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(викторина в IRC)
[Вопрос]: Oкpecтнocти Мocквы (6 букв, 1 слово)
россия
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В Крыму сейчас зарплаты низкие работу найти проблематично цены на все космические одним словом - вешалка...После Севера для кацапов кажется Крым сказочным раем но прожив некоторое время пакуют чемоданы в свои обетованные #беня обратно.. Військові пенсіонери з РФ "майже моментально" отримують житло в окупованому Криму, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1208
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