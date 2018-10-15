 Военные пенсионеры из РФ "почти моментально" получают жилье в оккупированном Крыму, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Прямий" заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.
"Недавно нам в руки попал так называемый сертификат. Он выдается властями Российской Федерации пенсионерам, военным пенсионерам, сотрудникам ФСБ, которые проработали 10 лет. Они, в соответствии с этим сертификатом, в любой точке Российской Федерации имеют право претендовать на жилье... Во многих местах получить жилье по этому сертификату довольно проблематично. Но в Крыму – почти моментально. Вот такое вот стимулирование", – сказал он.
По словам уполномоченного, разное отношение у оккупантов и к тем, кто устраивается на работу или пытается отдать ребенка в детсад. "Скажем, жители Крыма, чтобы устроить своего ребенка в детсадик, с момента рождения ждут очереди пять – восемь лет. А вот переселенцам – в первую очередь. То же самое в учебных заведениях и в устройстве на работу. То есть выделяются средства на это", – отметил Джемилев.
Он подчеркнул, что на полуостров едут преимущественно из Бурятии и с Дальнего Востока России. "Я бы понял, из Москвы или из Санкт-Петербурга, где перенаселенные, Московская область… Да нет. Главная задача – лишь бы заполнить Крым как можно большим числом своих людей", – заявил Джемилев.
с томасом.
другое дело что Украина руским военным пенсию не должна
так что им придется уе.. ну или камни с неба, все как заказывали
Если у них принято потешаться над работящими украинцами, едущими РАБОТАТЬ, то о чем можно говорить?
Карикатура китайского художника Zhu ZIZUN заняла первые места на многих международных конкурсах.
Бурлаки были работягами, а это все нахлебники-дармоеды из ЦК и ЧК.
на сторости лет им теперь жить как на пороховой бочке.
то ли выгонят обратно в рашу, то ли посадят если в лугандоне мелькал, то ли придушат по- тихому вместе с семьей если местным в печенки залез этот понаехавший ..
[Вопрос]: Oкpecтнocти Мocквы (6 букв, 1 слово)
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