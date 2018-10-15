 Велосипедист погиб в результате ДТП в Бахмуте, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции Донетчины, 25-летний водитель автомобиля Nissan двигался по улице Независимости в Бахмуте, а 66-летний велосипедист выехал из переулка в попутном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ДТП на украинских дорогах погибли 18 человек, 114 - травмированы, - Нацполиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция предупреждает: будьте осторожны за рулем, неуклонно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасный скоростной режим, учитывайте интенсивность движения, а также состояние транспортного средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве. ВИДЕО