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 Велосипедист погиб в результате ДТП в Бахмуте, - полиция

ДТП произошло по улице Независимости в воскресенье, 14 октября. В результате аварии пожилой велосипедист получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции Донетчины, 25-летний водитель автомобиля Nissan двигался по улице Независимости в Бахмуте, а 66-летний велосипедист выехал из переулка в попутном направлении.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция предупреждает: будьте осторожны за рулем, неуклонно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасный скоростной режим, учитывайте интенсивность движения, а также состояние транспортного средства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091494
 
 
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