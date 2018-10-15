 После Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря)

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря).

По его мнению Синод РПЦ повторяет политику Кремля и "идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества".

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая втянула всю полноту православия в конфликт", - отметил Евстратий.

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По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.