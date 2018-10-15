 После Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря)

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря).
По его мнению Синод РПЦ повторяет политику Кремля и "идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества".
"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая втянула всю полноту православия в конфликт", - отметил Евстратий.
По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.
"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
https://www.youtube.com/watch?v=KJkeMiPCfrM&t=266
ответ прост - все служения рпц (бывшей УПЦ МП) будут проводится ЗА Уралом, в Азии.
Раскол - значит раскол: чемодан-вокзал-расея!
Но рашку решил фсбшник возглавить,
Протухшие глазки и много амбиций,
Родился он крысой, а мнит себя птицей.
Придумал свои канцелярские скрепы
Для тех, у которых не лица, а репы.
Когда же начнутся у путлера корчи
От собственной смертной заслуженной порчи ?
Скандально известный кремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс осквернил могилу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене (Германия).Филлипс сорвал с могилы и бросил на землю флаги Украины и ОУН-УПА. Также пропагандист повесил на могиле плакат с надписью на английском языке "украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь".Свои действия британец снял на видео и выложил на YouTube. Он назвал видео "Я исправляю могилу Степана Бандеры".
цуко,у нас есть спецслужбы,или нет?
деколи життя в безчеті гірше смерті
И, времени.
Для ріг, у них є національниє спєцфутляри - какошнікі..
Ну нема у рассеюшки Томоса. Нелигитимна она, неканонична, самозванцы, раскольники и пр. и пр.
--------
Это Википедия, статья РПЦ, я не шучу) лень запринтскринить, но можете сходить убедиться сами.
- Армия без погон. - Убитые без имён. - Спортсмены без знамён. - Церковь без благословения Константинопольского патриархата. А помните, как в 2014-м россияне называли "страной 404" Украину?
Президент Украины Петр
Порошенко был причастен к
строительству в Виннице
светомузыкального фонтана. Об
этом на своей странице в
Facebook написаланардеп Ирина
Луценко.
Она рассказала о посещении
мероприятия, посвященного
закрытию сезона представлений
фонтана Roshen.
«Но давайте помнить, кто сделал
это чудо. Его сделали люди,
которые работают на этом заводе
и других заводах ROSHEN в
Украине. Его сделали инженеры,
дизайнеры и строители. Его
сделал Фонд Петра Порошенко и
непосредственно наш президент.
И теперь он делает чудо для нас в
Украине», - написала Луценко.