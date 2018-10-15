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 После Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря)

Решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общение со Вселенским патриархатом ставит украинских верующих УПЦ МП перед выбором.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря).

По его мнению Синод РПЦ повторяет политику Кремля и "идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества".

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая втянула всю полноту православия в конфликт", - отметил Евстратий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы "ничего не произошло", не было бы такой истерики в РФ, - Евстратий (Зоря) об автокефалии и снятии анафемы с Филарета

По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.

Читайте также: Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091488
 
   
 Топ комментарии
 
У вати один вибір - чумадан, вокзал, кирило.
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Зато у гундяя один путь - вешатся и пусть ватников с собой тащит, он ведь поводырь.
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Гундяев-логика: отрублю себе хер, пусть сосед с женой общается
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Патриарх РПЦ Алексий II предупреждал:
https://www.youtube.com/watch?v=KJkeMiPCfrM&t=266
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"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?" \

ответ прост - все служения рпц (бывшей УПЦ МП) будут проводится ЗА Уралом, в Азии.
Раскол - значит раскол: чемодан-вокзал-расея!
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За Уралом не вийде-там буддизм,конфуціанство і трохи іслама
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Родился убогий, какой-то плюгавый,
Но рашку решил фсбшник возглавить,
Протухшие глазки и много амбиций,
Родился он крысой, а мнит себя птицей.
Придумал свои канцелярские скрепы
Для тех, у которых не лица, а репы.
Когда же начнутся у путлера корчи
От собственной смертной заслуженной порчи ?
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После того, как на Украину рыпнулась, как попёрло, как попёрло...

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Зато у гундяя один путь - вешатся и пусть ватников с собой тащит, он ведь поводырь.
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У вати один вибір - чумадан, вокзал, кирило.
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Смотрел опрос делали, так ватные бабки вопили что УПЦ КП все равно секта,даже если ее и признают, думаю там много клинических таких, но может и разумные найдутся
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Та они уже собираются через Португалию в Москву молиться летать.
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им что в приходе сказали то они и будут отстаивать. А скажут пойти войной на КП они пойдут, можно не сомневаться, то зомби 80левела
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вот еще одна тварына просто просится к своим зарытым донецким дружбанам..
Скандально известный кремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс осквернил могилу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене (Германия).Филлипс сорвал с могилы и бросил на землю флаги Украины и ОУН-УПА. Также пропагандист повесил на могиле плакат с надписью на английском языке "украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь".Свои действия британец снял на видео и выложил на YouTube. Он назвал видео "Я исправляю могилу Степана Бандеры".
цуко,у нас есть спецслужбы,или нет?
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На самом деле, тут дело для немецкой полиции. Это чистое хулиганство.
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Це не хуліганство а позов на кругленьку суму євро. Якщо наше МЗС прокліпає очима, то Клімкін точно працює на Рашу.
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Та за багато честі для такого гівна...
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Как -же в его честь назвали улицу?
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Якщо комусь не зрозуміло уточняю - я мав на увазі філліпса і це була репліка на слова шановного Салаутдіна "цуко,у нас есть спецслужбы,или нет?"
деколи життя в безчеті гірше смерті
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Среди глубоко верующих и так людей с весьма развитым интеллектом не так много, так что, боюсь, бОльшая часть безумных бабушек и и.п. останутся верными РПЦ.
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Цікаво, а чому не обговорються чутки, про начебто намір Патріарха Варфоломія, перенести своє подвор'я з Константинополя/Істанбула, до Києва ?

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Бо він вже передумав, вирішив перенести в Бугульму.
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Нехай роги собі спиляють спочатку, буде краще думатись.
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А нащо?
Для ріг, у них є національниє спєцфутляри - какошнікі..

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Самый лучший путь это самоликвидация...повести на стену икону св.хуйла и бейтесь в нее головой
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https://www.youtube.com/watch?v=NUTbK2XZu40

Ну нема у рассеюшки Томоса. Нелигитимна она, неканонична, самозванцы, раскольники и пр. и пр.
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У верующих мацковскага каганата есть лишь один путь - переходить в УПЦ. Это стало особенно актуальным после вскрытия факта, что МПЦ в принципе не имеет канонической законности.
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Ру́сская правосла́вная це́рковь (РПЦ, другое официальное наименование[комм. 1] - Моско́вский патриарха́т[18] (МП)) - самая крупная раскольническая автокефальная поместная православная церковь в мире[19][20][21][22]
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Это Википедия, статья РПЦ, я не шучу) лень запринтскринить, но можете сходить убедиться сами.
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Так сектанти кожень денб сторінку переписують, Эта страница в последний раз была отредактирована 15 октября 2018 в 19:30.
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Да пусть брызгают слюной, пока не захлебнутся.
После Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3644
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Трижды краснознаменная церковь имени товарища Дзержинского ушла в раскол.Вот это неожиданный финт "русского мира" в совсем непонятное. Після Синоду РПЦ в Мінську у віруючих Московського патріархату в Україні є два шляхи, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6209
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Vitauskas 🇱🇹🇺🇦‏ @Vitauskas_A

- Армия без погон. - Убитые без имён. - Спортсмены без знамён. - Церковь без благословения Константинопольского патриархата. А помните, как в 2014-м россияне называли "страной 404" Украину?

Після Синоду РПЦ в Мінську у віруючих Московського патріархату в Україні є два шляхи, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4168
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Круг кандидатов за которых можно голосовать стремительно сужается

Президент Украины Петр
Порошенко был причастен к
строительству в Виннице
светомузыкального фонтана. Об
этом на своей странице в
Facebook написаланардеп Ирина
Луценко.
Она рассказала о посещении
мероприятия, посвященного
закрытию сезона представлений
фонтана Roshen.
«Но давайте помнить, кто сделал
это чудо. Его сделали люди,
которые работают на этом заводе
и других заводах ROSHEN в
Украине. Его сделали инженеры,
дизайнеры и строители. Его
сделал Фонд Петра Порошенко и
непосредственно наш президент.
И теперь он делает чудо для нас в
Украине», - написала Луценко.
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Кремлевская схизма выгодна для нас, потому что подстегнет верующих активнее переходить в настоящую УПЦ. Після Синоду РПЦ в Мінську у віруючих Московського патріархату в Україні є два шляхи, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 7023
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во, народ про церковні справи заговорив, хоч і пізно, а починає доходити, що церкви стояли на службі в державі споконвічно.....Нині московського патріархату - служить Росії, Порошенко хоче свою створити...А так на більшовиків гнали, так тут їх критикували за те, що вони до церков ставились як таких, що служили царату. Коли півень клюнув, то все наверх полізло....Віра є віра, а ряси - є ряси...Як там казав Христос - дім Батька мого перетворили в пристановище злодіїв, чи щось подібне.....
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Ватникам не нужны варианты- они любят, чтобы их продолжали трахать... Після Синоду РПЦ в Мінську у віруючих Московського патріархату в Україні є два шляхи, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6327
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Я завжди писав що це маасковська секта гундяєвського патріархату.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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