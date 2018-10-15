 В повестке дня ПАСЕ на январь вопроса возвращения РФ нет, - Арьев

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Во-первых, я сразу хочу сказать, что в январе вопрос возвращения России рассматриваться не будет. Поскольку я видел повестку дня на январь. И, очевидно, на последнем бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы в конце сессионной недели - в пятницу оно произошло - совершенно четко было сказано, что дальнейшая судьба этого доклада, скажем так, в котором могут пойти россиянам навстречу, их шантажистским требованиям, она откладывается на неопределенный срок, и все это в руках комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ", - подчеркнул Арьев.
Он добавил, что ни одного заседания комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ до конца года не запланировано.
"И следующее заседание может быть только в январе. И оптимистичные для россиян прогнозы - возможно, на апрель. А может, и дальше. Поэтому в данном случае то, что удалось украинской делегации, - это вообще этот вопрос снять достаточно надолго с повестки дня" , - добавил он.
Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.
9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.
10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
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до января раша еще из стольких международных организаций выйдет...
что пора будет думать о мировой дезинфекции,
а не о возвращении прокаженного куда либо
спасибо Дональд...
ГЛАВНОЕ, ЧТО ГОД НЕ УКАЗАН.
сЦарь Всея Дохлой РАБссии Пётр Первый,год 1799,месяц март...
«...Россия - самая большая страна в мире. Россияне - весёлые, жизнерадостные, приветливые люди. Россия окружена с одной стороны землёй, со второй - небесной твердью.
Ещё в 1961 году российские космонавты Белка, Стрелка и Гагарин по очереди достигли небесной тверди. Информацию о том, что вслед за ними проникли космонавты США (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которые высадились на Луне, следует считать лживой, так как повреждений небесной тверди, как то трещин и царапин, было не обнаружено, а значит, всё это ложь и дикость.
В 2014 году российские исследователи начали постигать и земельную твердь. Наиболее успешными в этом нелёгком труде следует считать журналистов канала «Россия 24», которые не только достигли дна, а и пробурились сквозь него, развесили на дне национальные флаги и категорически отказываются выходить наружу, периодически постукивая в дно азбукой Морзе (запрещена на территории РФ). Морское дно обследует хор имени Александрова. Слышат ли они сигналы коллег-журналистов - пока неизвестно.
Россия славится своими успехами в освоении космоса (запрещён на территории РФ), науки (запрещена на территории РФ) и аграрного хозяйства. Достижения в сельскохозяйственной сфере настолько велики, что Россия отправляет своих граждан удобрять и окружающие страны. Украина и Грузия должны быть благодарны за то, что российские граждане в прямом смысле своими телами удобряют их земли и делают их более плодородными!
Горизонтально Россию окружают Грузия (запрещена на территории РФ), Украина (запрещена на территории РФ), Китай (готов запретить территорию РФ) и прочие жалкие мерзкие странушки. Россия никогда не нападала на соседей, потому что Россия - мирное государство дружелюбных людей, а если ты, сука, этого не понимаешь, то можем повторить, сука, кто не понял, сука, тот поймёт, усвоил?..
...В общем, ещё раз подчеркнём, что Россия это самое мирное государство на планете. Мирным путём Россия раскинулась до границ двух океанов, мирным путём в её состав вошли всякие чукчи и чеченцы, а злобные наветы врагов про какие-то там войны и геноциды запрещены на территории РФ.
Однако со всех сторон Россию окружают внутренние и внешние враги. Снаружи имеется США (запрещена на территории РФ, кроме айфонов, компьютеров, одежды, долларов, автомобилей, фильмов, игр, ой всё), которые постоянно угрожают России тем, что заставят её соблюдать международное право; Британия, которая не понимает, что Россия имеет право убивать людей и на её территории, Израиль, с которым всё понятно, турки, которые сбивают наших лётчиков, сирийцы, которые сбивают наших лётчиков, малазийцы, которые имеют наглость сбивать наши «Буки» своими «Боингами», голландцы, которые нас почему-то пытаются за это судить, немцы, которых мы не добили, мразей, всех до одного в сорок пятом, японцы, которые живут лучше нас, китайцы, которые живут рядом с нами, белорусы, которые как мы, кровинушка наша, но не понимают этого, тоже мрази, и украинцы, которые не рады, что мы у них отобрали Крым и вернули в гавань, и что убивать их начали всего лишь, а они за это стреляют в наших солдатиков, а они ведь даже и не наши, форму-то купили просто в военторге-то любом, а наших-то легко узнать, они идут за женщинами и детьми, а это просто непойми кто, и Путин сказал непойми кто, а эти бандеры мрази прямо стреляют в них и пулями и снарядами и потом их грузом двести вези в томскую область рефрижираторами и хорони там а они ничего плохого этим мразям и несделали а если бы сделали то и что подумаешь мрази бандеры же что им будет нет такой нации поляки их придумалииязык их тожепридумали а этибандеры скоты мрази мрази томос придумали кокойто мрази кокой томос церковь нашу русскуюоскобляют кокимто томосом томосом кокимто анафамойкококойто мазепа кокой мразь мразь мазепа кококойто кококококойто токококо кококококо кококококококококококо»
. Это одна из 4 600 таких комнат, в первой из 184 казарм улучшенной планировки.