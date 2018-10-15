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 Интенсивность одиночных взрывов на территории арсенала под Ичней снизилась в 20 раз, - Минобороны

Интенсивнисть одиночных взрывов на технической территории 6-го арсенала в Черниговской области по сравнению с прошлыми сутками уменьшилась в 20 раз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение дня на территории арсенала работали пожарные танки, инженерная и специальная техника ВСУ, пожарные автомобили и авиация ГСЧС.

Непрерывное обеспечение водой мест тушения осуществляли специальный пожарный поезд и трехкилометровая рукавная линия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность взрывов на арсенале под Ичней уменьшилась 5 раз, новых очагов тления нет, - Минобороны

Координацию сил и средств, привлеченных к ликвидации очагов тления на территории арсенала осуществляла аеророзведка ВСУ. 15 групп разминирования ВСУ осуществляли очистку технической территории от взрывоопасных предметов.

Продолжались работы по восстановлению инфраструктуры арсенала и казарменно-жилищного фонда. Проводится работа по перекрытию крыш казарм, административных помещений, ремонт электросетей, уличного освещения, восстановлено электроснабжение котельной.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091485
 
 
 Топ комментарии
 
Треба Муженку терміново, ще орден Княгині Ольги за те, що навчився брехати не гірче свого папи.
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Головні диверсанти сидять на Банковій в Києві.
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Вже 10 разів інформували, що загоряння ліквідовано, а тут знову вибухи, невже не все "списане" встигли спалити.
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Возможно, "диверсантов" на территории арсенала осталось в 20 раз меньше?
Это - только гипотеза. Интенсивность одиночных взрывов на территории арсенала под Ичней снизилась в 20 раз, - Минобороны - Цензор.НЕТ 739
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Схоже, що всіх хто знаходився та досі знаходиться на складі диверсанти.
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Головні диверсанти сидять на Банковій в Києві.
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Треба Муженку терміново, ще орден Княгині Ольги за те, що навчився брехати не гірче свого папи.
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Взрывы есть или взрывов нету.А по какой шкале опредиляют интенсивность взрывов?
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З допомогою логаріфмічної лінійки й таблиць Брадіса,напевно.
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Посадити б на той пожежний поїзд команду "потужних реформаторів" з Гідрантом на чолі й відправити на гранітний кар'ер з допомогою тачок й кайл гріхи замолювати.
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это должно нас успокоить или обрадовать?
людям... в зиму.... с разхреняченными домами наверное не сильно весело и спокойно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивность одиночных взрывов на территории арсенала под Ичней снизилась в 20 раз, - Минобороны
 
 
 
 
 
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