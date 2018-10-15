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 Православная церковь в Беларуси присоединяется к решению Священного синода РПЦ по Украине, - митрополит Волоколамский Иларион

Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединяется к решению о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного синода в Минске в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Он подчеркнул, что все принятые решения "распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091484
 
 
 Топ комментарии
 
Созданная пятьсот лет назад монголами секта раскольников, которой никто и никогда не давал Томоса об автокефалии - пару часов назад вышла из православия объявив материнскую церковь православия Вселенский патриархат не канонической и прервав с нею все отношения...
Это все равно если бы они - для себя Бога отменили... теперь для мокши: Вселенский патриарх никто, христианство зародилось в Суздали, а сам Иисус родом из под Ростова... А украинские верующие которые по глупости зайдут в храмы секты Московского патриархата чтобы помолиться - будут слышать в ответ: «Невірно набаний номер…»
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Нехай іде разом з Кирилом в дупу.
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Директор филиала ФСБ РПЦ им И.В. Сталина по Белорусской области РФ в звании подполковника идёт лесом вместе с московскими генералами. Церковь становится чище - и это хорошо!
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Нет в Беларуси своей церкви. А та, что есть, действительно - филиал рпц. То, о чем Вы говорите, существует где-то в США на уровне самопровозглашенной...Нет в Беларуси автокефальной церкви.
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И чего добился Варфоломей? Вместо РПЦ и всей её территории он получил Филарета,Макария и их приходы.
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Ну и что, Белорусская церковь как часть банды ФСБ-РПЦ присоединяется к прекращению общения с Вселенским патриархатом. Можно подумать они раньше общались без разрешения масквабада. Взавтра великий Гундяй запретит им общаться с пингвинами и напрямую с наркокартелями.
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Лукашенко и его попы - очень.гибкие дешевые проститутки
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Цензор, не распространяйте фейки! Более 300 лет назад Константинополь признал Киевскую митрополию канонической частью Московского патриархата - и не более! Томоса отродясь не имел сам Московский патриархат !!!
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В 1589 году томос об автокефалии получила РПЦ от Иеремии.
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Там записана автономія РПЦ в межах московського царства! У тому Томосі немає права РПЦ на канонічні території України,Білорусі та Литви про що було повідомлено у листі Вселенського Патріарха Димитрія до Патріарха Алексія2 який було надіслано 1991 року.
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Констаетінополь вже скасував своє рішення про те що київська мітрополія частина московської та зняв анафему з Філарета.
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«Автокефалия - это будущее Беларуси». Поскольку после решения Вселенского патриарха православные церкви Беларуси больше не находятся под властью Москвы, решение синода РПЦ в Минске будет незаконным, заявил Андрей Санников: http://bit.ly/2NJP6LT
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Да, уж. Белоруси прийдуть на все готове. Шлях до незалежності для них розчистить Україна...
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Рано радуются. Попы всегда царям подчинялись, а сейчас на московии это еще жестче происходит. Ничего там не выйдет.
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Перспективы у РПЦ МП неограниченные....но только с бубном!)))
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А есть ли в бульбашей выбор?Не признать любое решение вышестоящего религийного органа это или не подчинится или признать что все догмы которые внушали своим верянам не праведны и им похуй тоесть к чему призывали это обман и фарс а они пользовалиль верующими в Бога в своих целях.
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Беларусь присоединилась к лохам .... сАфпадЭнійе?
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Это уже было в 1437 году когда в Болонье Константинополь подписал унию с папой Римским.
Тогда РПЦ вышел из общения с Константинополем.До 1589 года.Тогда уния Византию не спасла и Константинополь захватили турки. Османы были только рады чтобы Вселенский патриархат разорвал унию с Римом. И они меняли Патриархов в Константинополе по своему усмотрению.
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Смешно ты себя успокаеваешь, что оказался в секте))))
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В 1620 году Иерусалимский патриарх Феофан III восстановил православную иерархию на часть литовской митрополии, посвятив в Киеве Иова Борецкого в митрополита Киевского и всея Руси с титулом «Экзарх Константинопольского трона».В составе Киевской митрополии в 1632 году учреждена Оршанская, Мстиславская и Могилевская епископия, находившаяся на территории Великого княжества Литовского.С мая1686 года,когда Константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату, церковная организация Православной Церкви Константинопольского патриархата на территории центральной Европы прекратила существование.
В 1923 году в Польше (в том числе на части территории бывшей Литовской митрополии) была восстановлена юрисдикция Константинопольского патриархата, а 17 сентября 1925 года в Варшаве был объявлен Патриарший Томос о автокефалии Православной Церкви в Польше. Вывод: Часть Белоруссии -Оршанская,Мстиславская и Могилевская епископии,а так же территории отошедшие в1939-45г.от Польши к СССР,а точнее к Белоруссии( Члену ООН) подпадают под нынешнюю ситуацию -- выход из подчинения Московскому патриархату
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РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом.
На фото: агент Гундяев подговаривает своего непосредственного начальника отправить Петрова и Боширова с «новичком» в КонстантинопольПравославна церква в Білорусі приєднується до рішення Священного синоду РПЦ щодо України, - митрополит Волоколамський Іларіон - Цензор.НЕТ 4470

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К раскольникам присоединились. Белорусская относилась к Киевской митрополии.
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Гораздо разумнее было бы РПЦ теперь и свою Библию написать.. Где посланника Божьего будут звать Иван, а сам Господь будет небольшим, чуть лысыватым мачо в кимоно Православна церква в Білорусі приєднується до рішення Священного синоду РПЦ щодо України, - митрополит Волоколамський Іларіон - Цензор.НЕТ 8347
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рпц подтвердила своё изгнание и стала сектой вовы российского для них бог ни кто для них вова бог я вообще не понимаю о чём розговор была есть и будет Киевская Русь причём сдесь князь долгорукий которого заслали на болота и он основал московию извините меня там Иссуса Христа часом не путин зачал?
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Была Русь, теперь современная Русь - это Украина. Как была Римская Империя, а теперь это Италия. Термин "Киевская Русь" придумала Московия, когда украла имя Русь у Киева, мол, они теперь "основная "Русь", а мы - Киевская Русь, потому что у настоящей Руси, то есть у нас, была история, а у них не было ничего, кроме бреда, да и сейчас нет. Какой, там, "князь"? Долгорукого не заслали, он сам драпал от своих старших братьев-князей, которые его преследовали за воровство и разбой и гнали аж до северных болот.
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Самой большой в Европе православной общине публично надовали по сусалу. Возомнившие себя отцами православия удмурты, считали, что уже держат бога за бороду. Только это оказался и не бог и не его борода, а вонючая мочалка на роже гундяя. Мышебратьям бялоруцким эта мочалка тоже показалась привлекательной Православна церква в Білорусі приєднується до рішення Священного синоду РПЦ щодо України, - митрополит Волоколамський Іларіон - Цензор.НЕТ 1918
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навряд удмурты были рады москоскому "христианству", они и до сих пор чтят своих многочисленных языческих богов, интернет в помощь
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Слуги Христовы должны целовать крест, а не жопу сатаниста Гундяя.
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гундяев это вообще дитя мерседеса он на голове не тот знак носит
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В кацапів що не день. то нова проблема. А не треба було украінців зачіпати. Так скоро Росія і розвалиться. Це як в поганій будові -одну цеглу витягни, вся стіна впаде.
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Лукашенко заявив, що Білорусь буде підтримувати єдність СРСР,а потiм вибачився i сказав що буде підтримувати єдність православ'я Московii
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И судя по маразму рпц там не Вадимир Русь в Днепре святил вернее володька путин святил
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Так, стоп ) Иерусалимский благодатный огонь гундяевским теперь положен? Кто-нибудь знает???
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Ну, серьезно. Я не разбираюсь вообще в этой области. Афон, понятно, закрыт теперь (само РПЦ его вне закона объявило), а с огоньком-то че?
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С тех пор как канал НТВ заключил договор на показ восхождения благодатного огня он благодатный огонь восходит приблизительно в одно и тоже время чтобы между нами не возникло споров интернет вам в помощь сравните за три года в какое время восходил огонь я верю в бога но некоторые особы думают что можно торговать верой а другие что можно купить
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У нас рвутся склады, а у кацапов пуканы. Гораздо интенсивней, громче и дольше.
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Белорусские попы выбрали секту, которую освятил только Сталин. Не удивительно.
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Храм то є дім божий а так звані слугі божі такі як гундяєв то є запроданці диявольські
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и шо, теперь хлынет в Константинополь поток религиозных беженцев из Беларуси? Мы принимать не будем - у нас своей ваты на экспорт полно.
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Московский патриархат после решения Синода в Константинополе не имеет больше никакого отношения к Украине. Как и Украина больше не имеет отношения к МП. Поэтому нет никакой необходимости ни следить за этим событием ни комментировать.
Украина не зависит больше от их решений.
Хорошего вечера.(ц)
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Навіть не віриться, що білоруси теж слов"яни... Здається вони все таки козли...
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Лукашенко выбрал газ и нефть от вовы потому как нефть и газ сейчас а Бог как он думает далеко пока
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Не все так просто, как во многих комментах пишут. В разных источниках (в т.ч. и англоязычных) приводят статистику, что примерно 40% всех православных проживает за поребриком. Даже если вычесть треть приходов рпц, находящиеся в Украине (уже ненадолго), все равно раздел будет ударом по мировому православию. Интересно услышать мнение экспертов, а не просто шапкозакидательское "ну пусть идут лесом!". Конечно, пусть идут, это неизбежно, но хотелось бы увидеть прогноз последствий.
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Как по мне всё очень просто вериш ты в бога или нет в европе бог в китае будда и тд и тп но как по мне не есть бог гундяев и вовик которым они себя возомнили я их больше асоциирую с гитлером и гебельсом
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и не сомневался шо так будет ,ибо холуй васал тот Лукашенко ,впрочем как вся БССр
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пинка под зад рпц мп ... а благодатный огонь для них должен начинаться словами- триста тридцать три!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравославная церковь в Беларуси присоединяется к решению Священного синода РПЦ по Украине, - митрополит Волоколамский Иларион
 
 
 
 
 
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