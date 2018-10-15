 Православная церковь в Беларуси присоединяется к решению Священного синода РПЦ по Украине, - митрополит Волоколамский Иларион

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного синода в Минске в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Он подчеркнул, что все принятые решения "распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию".
Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
Тогда РПЦ вышел из общения с Константинополем.До 1589 года.Тогда уния Византию не спасла и Константинополь захватили турки. Османы были только рады чтобы Вселенский патриархат разорвал унию с Римом. И они меняли Патриархов в Константинополе по своему усмотрению.
В 1923 году в Польше (в том числе на части территории бывшей Литовской митрополии) была восстановлена юрисдикция Константинопольского патриархата, а 17 сентября 1925 года в Варшаве был объявлен Патриарший Томос о автокефалии Православной Церкви в Польше. Вывод: Часть Белоруссии -Оршанская,Мстиславская и Могилевская епископии,а так же территории отошедшие в1939-45г.от Польши к СССР,а точнее к Белоруссии( Члену ООН) подпадают под нынешнюю ситуацию -- выход из подчинения Московскому патриархату
На фото: агент Гундяев подговаривает своего непосредственного начальника отправить Петрова и Боширова с «новичком» в Константинополь
Ай да Невзоров, ай да молодец!
Украина не зависит больше от их решений.
Хорошего вечера.(ц)