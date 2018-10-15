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 Общество
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Все про:дети (3343) Министерство социальной политики (595) новорожденные (25)

 Матери, рожающие дома и отказавшиеся от детей не будут получать "коробку малыша", - Минсоцполитики

Единовременную натуральную помощь "коробку малыша" не смогут получить лишь матери, которые рожают дома, или те, которые отказываются от своего ребенка.

Об этом сообщила руководитель экспертной группы директората социальных услуг Министерства социальной политики Оксана Сулима, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ObozTV.

"Исключение есть в ситуациях, когда отказываются от ребенка. Если мама отказывается, ребенок остается в роддоме ... Государство продолжает заботиться о ребенке, и в этом случае "коробка малыша" не предоставляется. Если мама заболела, ее не выписывают, забирает ребенка отец или родные, тогда они и получают "пакет малыша", - заявила Сулима.

Она напомнила, что "коробку малыша" можно получить после рождения ребенка, но не позднее, чем через 30 дней после этой даты.

"Предусмотрено, что во время выписки из роддома мама с ребенком получают "коробку малыша". Они расписываются лишь в акте, потому что они сразу проверяют содержимое - что есть и чего нет. Если все нормально, женщина расписывается в этом акте и идет ухаживать за своим ребенком. Если в роддоме не будет этой коробки, то его обеспечивает орган социальной защиты, но в этом случае мама напишет заявление", - пояснила представитель правительства.

Она уточнила, что частные родильные дома не являются исключением, в них так же должна предоставляться "коробка малыша". Также, по ее словам, если у женщины срочные роды и ее не успели довезти до роддома, то потом она все равно попадает в роддом и получит помощь.

Сулима также сообщила, что свыше 9 тысяч украинских рожениц уже получили так называемые "коробки малыша" для ухода за ребенком в рамках инициативы Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3091483
 
 
 Топ комментарии
 
а почему те, кто рожает дома, не могут получить?....
ведь реально, в некоторых роддомах страшно рожать - условия и коновалы....(
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так это естественно - отказалась от дитёшечки...зачем ей ..."коробка малыша"?
а вот с рожавшими дома.?..так тогда значит и декретные и выплаты на ребенка ей не положены? а если положено и родился гражданин Украины - не жлобитесь и выдайте малышу его первый бонус от государства - коробку с "приданым"
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Яка різниця ДЕ народилася дитина? Ну якщо вдома? То вона якась не така і залишиться без отієї коробки?
Хух. Ну чого у нас все через ЖОПУ?
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а почему те, кто рожает дома, не могут получить?....
ведь реально, в некоторых роддомах страшно рожать - условия и коновалы....(
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"бэйби-бокс" -намахалово! там товаров меньше чем на 2500, а говорят что оно 5000 стоит!
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А тому, що бариги з пологового будинку на цьому не заробляють.
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ну, може і є, якщо роди схватили раптово передчасно - жінці що.... казати малютці потерпи, не вилазь, я зараз в роддом поїду за коробкою щастя?
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Вы наказывать хотите маму или малыша?
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Реально в Министерстве соцполитики сидят ублюдочные казлы во главе с комунистом парторгом Ревой .
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боюсь что не только в минсоцполитики сидят парторги. проще найти места где они не сидят.
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Не знают, где бы урвать: то субсидии урезают, то новорожденных граждан Украины уже заранее обижают. Им бы рожи свои обрезать, а то не влезают ни в какие приличные габариты.
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заголовок - прости Господи...
из серии - купи батон и если будут яйца, то купи десяток. думаю, все в курсе.
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так это естественно - отказалась от дитёшечки...зачем ей ..."коробка малыша"?
а вот с рожавшими дома.?..так тогда значит и декретные и выплаты на ребенка ей не положены? а если положено и родился гражданин Украины - не жлобитесь и выдайте малышу его первый бонус от государства - коробку с "приданым"
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Яка різниця ДЕ народилася дитина? Ну якщо вдома? То вона якась не така і залишиться без отієї коробки?
Хух. Ну чого у нас все через ЖОПУ?
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Зайдите в любое госучериждение... Моральные уроды., они среди нас., это мы Украинцы.
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"Коробка малыша" - какое-то корявое название.
Неужели не могли нормальное слово подобрать.
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забрали у детей выплату при рождении и дают какую то коробку ..
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Десь в нормальной стране,при рождении маля,Государство открывает счёт,та кладе туда баблос с дохода от природных недр куме.
-Куме,що ти зраду разводишь!Хватай свого бокса с памперсами,та дуй до дому Матері, що народжують вдома і відмовилися від дітей не отримуватимуть "коробку малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1152
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Предлагаю организовать осациацию помощи миграции за рубеж беременным . Эта територия убогая.
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и так населения не хватает, так решили на памперсах секенономить....
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да, не ту країну назвали гондурасом, це ж потрібно було таке придумати - не родить дома, коробку щастя не отримає....
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Комаровский классный разбор сделал этой коробки.
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Матери, которые рожают дома = Те, кто отказываются от ребенка, вот все
ЭТИ, не смогут получить "КОРОБКУ".

Это сюр какой-то...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМатери, рожающие дома и отказавшиеся от детей не будут получать "коробку малыша", - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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