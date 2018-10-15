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 Политика Украины, Авто
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Все про:ПДД (298) скорость (36) патрульная полиция (1176) штраф (789) Билошицкий (5)

 С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости

Пилотный режим по контролю скорости заканчивается 15 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообшил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости 01

"Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал Билошицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 17 улицах Киева разрешили скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября. СПИСОК

Полицейский напомнил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч - штраф  510 грн.

С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости 02

Читайте также: С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс

Источник: https://censor.net.ua/n3091482
 
 
 Топ комментарии
 
Приколно. а что до этого не штрафовала?
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для того,кто превышает на 50 и больше смешная сумма
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Приколно. а что до этого не штрафовала?
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Уявіть собі, що ні. І згідно статистики, кількість ДТП майже однакова, за період коли штрафували за швидкість і не штрафували.
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Так не було і доречі, на сьогоднішній день так і не має в Україні, сертифікованих приладів вимірювання швидкості, ці труками вже раз відміняли, тепер знову дістали з полиці.
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а как же ментовсие измерители скорости с которыми они сидели в кустах? Им еще Луценко покупал в бытность министром.
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Були там ще якісь "Візіри", але ті взагалі видавали, що зупинка рухається із швидкістю 120 км/год, потім водії почали масово оскаржувати постанови і як правило на свою користь, потім взагалі ніхто не контролював перевищення швидкості.
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Естественно, при штрафах в 100 грн - ДТП не поменялась. Вот впаять бы штраф в 1000 евро - кол-во ДТП сразу бы пошло вниз.
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а не приходило в голову-что те кто нарушают скоростной режим так и будут нарушать. А ограничение в 50 км/ч на большинстве дорог в городах приведет к коллапсу.
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але ж скільки гаішників хатинок збудували ! )))
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для того,кто превышает на 50 и больше смешная сумма
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Сума смішна, але він сам оцінює своє життя в таку суму і життя тих хто його оточує.
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...С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости - Цензор.НЕТ 7560Mikheil Saakashvili7 год · Ситуація в Одеській області, в Затоці, де "слуги народу" зібралися на таємну сесію, щоб вкрасти у громади та роздати своїм спільникам понад сто земельних ділянок на береговій лінії, дуже добре зображає загальну ситуацію в Україні. Щоб було зрозуміліше, давайте я нагадаю вам контекст.Отже, після Революції Гідності, естонський підприємець Марсель Віхман повірив, як і багато хто інший, в нову Україну, і вирішив вкласти гроші в занедбану, але з величезним туристичним потенціалом, Затоку. Він побудував там першу частину прекрасної сучасної набережної, упорядкував пляжі - і в Затоку потягнулися туристи. Але потім до нього прийшли депутати місцевої ради, які вимагали віддати 30% його компанії. Естонець відмовився - і все, що він побудував, у нього просто нахабно відібрали. Селищна рада просто заявила, що не може знайти у себе документи про виділення землі естонцю, а якщо так, то і земля, і все, що побудовано на ній - не його. Слід зазначити, що ця селищна рада негласно контролюється Підрахуєм-Ківаловим.Естонець продовжував боротися за свою власність, попутно розкривши земельні махінації на десятки мільйонів доларів, організованому злочинному угрупованню під назвою "селищна рада Затоки" це не подобалося, тому бандити вирішили вбити адвоката, який представляв інтереси інвестора. Замаху дивом вдалося запобігти, оскільки поліція прослуховувала телефони секретаря селищної ради Затоки Бокого у справі про розкрадання земель. А Бокий телефоном, прямим текстом, обговорював деталі запланованого вбивства з кілерами. Голова селищної ради та його секретар разом з кілерами вирушили в СІЗО за підозрою, підписаною тодішнім прокурором Одеської області Давидом Сакварелідзе. Але потім Сакварелідзе прибрали й справа затихла. Естонцю нічого так і не повернули, і навіть доповідач ПАРЄ у своїй доповіді в минулому році розповідав парламентаріям всіх європейських країн про "організоване злочинне угруповання в Затоці", з яким держава нічого не може вдіяти.Після доповіді ПАРЄ з гнівними заявами про те, що винні обов'я
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Такі поліцаї, що навіть української не знають!

Шо то за слово ШВД Кості.
Так вони і вимірюватимуть...
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Это больше похоже не на штрафы, а на призы.
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Правильно. А за вождение в состоянии алкогольного опьянения - срок !
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По аналогии с размерами штрафов, это будет где-то час-полтора исправительных работ.
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Условной Зайцевой на лексусе под феном похрен на штраф в 500 грн, будут рубить бабулетосы на хороших дорогах без знака "автомагистраль" где ездят 130-140.
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С завтрашнего дня мусора будут жыты по новому.
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Не завидно а противно жить в этой корумпированой воровской стране.
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А я и не живу, потому что нельзя это жизнью назвать.
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ясно, а я подумал ты против повышенных штрафов нарушающим..
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понту с повышения щтрафов за скорость? у меня стаж 21 год за рулем, а большинство аварий что я наблюдаю на скорости до 40 км.
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Для украинцев, котороые "гоняют" на своих раздолбаных авто, со скоростью 60-70км/ч., теперь за каждым кустом будет стоять "просящая рука Закона", а для депутатов, типа барнЫ, или чинуш всяких мастей, которые "ездЮт" под 200 и давят людей ничего не изменится - они всегда соблюдают Закон,,,, да и денег у них таких нет, это же
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Вот для кого это не состояние надо штрафы брать в процентах от дохода К примеру не 500 а 5000 -15000 -20000 грн тогда может дойдет до некоторых умников.
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Я один что ли эти схемы рассматриваю? "Шв?дкості" это на каком языке?
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А до завтра успеют расставить знаки 60, 70 и 80 на многополосных трассах без наземных пешеходных переходов?
Или просто будут штрафовать за превышение там, где скорость 50 - глупое и ничем не оправданное ограничение?
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Пора уже вводить ответственность, чтобы она соответствовала уровню дохода нарушителя, например - 10% от месячного заработка, чтобы для всех было одинаково чувствительно...
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Можно добавить и ещё один момент, который идёт в связке со сказанным - нарушаешь правила - декларируй доходы.
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Вот луке и предложишь.Он на сеноде с хуйлом обсудит когда будете хуйлу с гундяем очко полировать.
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Надо у нас такую систему. Пенсия заработком не считается, буду тапок в пол давить.
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Сначала лайк поставь под ещё одним дебильным постом, а потом иди к Лукашенко...
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Не, ну сам посуди.Ведь есть жулики, оппозиционеры, контрабандисты и пр. у них нет месячного заработка, а машины есть.Так что по твоему предложению будут платить только простые работяги.
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Ты в своём списке врагов народа забыл назвать "вшивых блок" (кто не знает - Лукашенко так назвал предпринимателей)
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Предприниматели, достойные люди,если производят продукцию и платят налоги. А "вшивыми блохами", везде называют жуликов-перекупов. Приятно, что в Украине тоже ведут с ними непримиримую борьбу.
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Дебилы - камеры поставили в Киеве именно на проспекте Победы и на Бажана - то есть там, где должны были поставить не камеры. а знаки 80, ибо ехать там 50 не имеет никакого смысла.
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Да капец..вытавляли камеры не с точки зрения того, где нужно предотвращать нарушение скоростного режима, а с точки зрения бизнесменов - где можно больше заработать на штрафах.
А ведь еще пол-года назад Кеврада проголосовала за установление другого скоростного режима на ряде киевских улиц - в тч и на Победы, и на Бажана, и на Набережной - полиция обязана была там поставить знаки 80 по закону, а не камеры.
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Чего плачешь? Едь положенные 50 км \час, и никто тебя не тронет.
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С какого ляда я должен ехать неоправданные ничем 50 км/ч на пустой 6-8-полосной трассе с отбойниками и без пешеходных переходов? Потому, что какой-то дебил так решил? Или потому, что какой-то жулик в Полиции за пол-года не удосужился выполнить законное решение Киеврады об установлении особого скоростного режима на таких трассах?
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В районе осокорков есть улица центральная, было уже куча обращений что бы сделали освещение, при том что через каждые 500 метров пешеходные переходы которые из за деревьев днем не сильно видно, так эти мудаки вместо света повесили знак 40
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- Добрий день, сержант Петренко, одружений, троє дітей. Нарушаєм. Ваші докУменти. )))
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С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости....А чё, до завтрего не штрафовали? Все гоняли как хотели? Но сомневаюсь, что платить штрафы будут все. Депутаты, чиновники и прочая шваль платить не будет.
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Смехотворные штрафы у вас, надо более серьёзные суммы, а не 200 - 500 грн. Такими суммами вряд ли можно напугать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости
 
 
 
 
 
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