 С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости

Об этом на своей странице в Фейсбук сообшил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал Билошицкий.
Полицейский напомнил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч - штраф 510 грн.
Шо то за слово ШВД Кості.
Так вони і вимірюватимуть...
Или просто будут штрафовать за превышение там, где скорость 50 - глупое и ничем не оправданное ограничение?
А ведь еще пол-года назад Кеврада проголосовала за установление другого скоростного режима на ряде киевских улиц - в тч и на Победы, и на Бажана, и на Набережной - полиция обязана была там поставить знаки 80 по закону, а не камеры.