 С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости

Об этом на своей странице в Фейсбук сообшил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал Билошицкий.

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Полицейский напомнил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч - штраф 510 грн.

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