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 Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

В практическом смысле решение РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом означает прекращением евхарестийного общения, то есть сослужения между священниками и между епископами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

На вопрос ведущего, что в практическом смысле означает решение Синода РПЦ, Климент ответил:

"Прежде всего это связано с прекращением евхарестийного общения, то есть сослужения между священниками, между епископами. Это, возможно, самый болезненный  из тех последствий, которые имеет это разделение, потому что Господь завещал нам единство ... Но действия Константинопольской церкви были абсолютно сознательные, и конечно, что Патриарх Варфоломей и яркие представители Константинопольской патриархии понимали последствия своих действий. Они понимали, что нарушение канонического права обязательно приведет к разрыву евхарестийного общения. И в то же время они сознательно шли на это", - заявил Климент.

"Я думаю, что когда будет реакция поместных православных церквей, они (Константинополь, ред.) ощутимо поймут последствия своих решений", - добавил Климент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом

Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3091480
 
 
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а если реакция поместных церкв будет НЕ ТА, что ждут гундяевцы... то поймут ли в рпц что сделали?))
Напишут ли тогда гундяеву на лбу большими буквами "*УЙ" и приползут на коленях в Константинополь с "простите дурачков"?
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Резать будем, убивать будем...
.... Ой, я кажется много смотрел рашистское ТВ...
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Будет прощай немытая россия и прихвостни белорусы. Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5125
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Невзоров: у РПЦ нету ТОМОСа. Сиречь она нелегитимна, неканонична, самосвятна и третий Рим отменяется:
https://www.youtube.com/watch?v=2jhbpMRcDXc.
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Що буде, що буде... Нічого цікавого... Просто парафії, що розташовані на території Білорусі повернуться до Київської митрополії...
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масковских сектантов нужно изгонять из Украины любыми способами, пока путенская гэбня не пришла их защищать.
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законный вопрос - что делают попы вражеского государства в церквях Украины, построенных украинцами и на средства украинцев?!....
почему деньги от верующих украинцев, отправляются в страну, которая украинцев убивает уже 4 ГОДА?!.... Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1497
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Цікаво буде подивитися на персоналії тих сановників УПЦ МП, котрі приймуть участь в об'єднавчому Соборі УПЦ.
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Еще показательней будет видеть рожи наших деПутанов, которые будут бить себя в грудь за "свободу" этого филиала ФСБ в Украине.
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Теперь касабы будут молиться четырьмя пальцами и кулаком по лбу.
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Ты хоть понял, что ты стал сектантом вместе с Кирилом и всей т. н. РПЦ? Сон разума породил безумное чудовище, которое не может себе рады дать теперь. Вы сектанты отныне и отпали от мирового Православия, поскольку томоса у вас нет и никогда не было, а патриархат вам дал именно Константинополь.
Итак, разорвав с ним связь - вы стали раскольниками и сектантами. Теперь многие сомневающиеся побегут от МП в Украинскую церковь, которая восстанет после Собора.
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-верхушка УПЦ МП (некотрая часть особо упоротых) уедет в Мацкву, т.е. в раскол..
-среднее звено и низшее звнено останется в Украине и перейдет в УПЦ КП..
-я предпологаю, ни одного (вообще ниодного) храма, монастрыря, здания УПЦ МП в Украине не останется, поскольку УПЦ МП это раскольники-гуньдяевцы (теперь это интернет-мем)..
-Каким будет следующий шаг Констатнинополя?.. вот это интересно...
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И какое право, эти задрипанные попы, имеют угрожать и поучать?!....
Их дело, как пособников и вдохновителей убийц, еретиков, отступников и грешников - МОЛЧАТЬ И СЛУШАТЬ!....
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Радоваться надо - блатные отцепились. Теперь церковь станет чище.
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это означает, что всё кгбиское попьё потеряет в Украине свои саны и звания … ну гундяй стратег под стать хуйлу, с огоньком пилит сук на котором до сих пор уютно сидел, объявив себя и свои приходы еретиками и раскольниками
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...у кого есть чувство юмора - тот поймет... Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3606
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Что уже это бородатое чучело несет ? Какое найух с вами теперь будет "евхаристическое общение"
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Народ, а кто в курсе, беларусская церковь к чему относится? К РПЦ? И если да, то как она себя теперь поведет?
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И сказал Иисус...
товаристч чЛЕНИН....ты зачем РАБссию обосрал в 1917 году?
ответа нет нет до сей поры....
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А Благодатный Огонь теперече распространяться будет из Москвы. Вот же убогие! Следующая Пасха будет очень интересной в отделе ФСБ под названием "Русская православная церковь".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП
 
 
 
 
 
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