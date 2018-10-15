 Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.
На вопрос ведущего, что в практическом смысле означает решение Синода РПЦ, Климент ответил:
"Прежде всего это связано с прекращением евхарестийного общения, то есть сослужения между священниками, между епископами. Это, возможно, самый болезненный из тех последствий, которые имеет это разделение, потому что Господь завещал нам единство ... Но действия Константинопольской церкви были абсолютно сознательные, и конечно, что Патриарх Варфоломей и яркие представители Константинопольской патриархии понимали последствия своих действий. Они понимали, что нарушение канонического права обязательно приведет к разрыву евхарестийного общения. И в то же время они сознательно шли на это", - заявил Климент.
"Я думаю, что когда будет реакция поместных православных церквей, они (Константинополь, ред.) ощутимо поймут последствия своих решений", - добавил Климент.
Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП
Напишут ли тогда гундяеву на лбу большими буквами "*УЙ" и приползут на коленях в Константинополь с "простите дурачков"?
.... Ой, я кажется много смотрел рашистское ТВ...
https://www.youtube.com/watch?v=2jhbpMRcDXc.
почему деньги от верующих украинцев, отправляются в страну, которая украинцев убивает уже 4 ГОДА?!....
Итак, разорвав с ним связь - вы стали раскольниками и сектантами. Теперь многие сомневающиеся побегут от МП в Украинскую церковь, которая восстанет после Собора.
-среднее звено и низшее звнено останется в Украине и перейдет в УПЦ КП..
-я предпологаю, ни одного (вообще ниодного) храма, монастрыря, здания УПЦ МП в Украине не останется, поскольку УПЦ МП это раскольники-гуньдяевцы (теперь это интернет-мем)..
-Каким будет следующий шаг Констатнинополя?.. вот это интересно...
Их дело, как пособников и вдохновителей убийц, еретиков, отступников и грешников - МОЛЧАТЬ И СЛУШАТЬ!....
товаристч чЛЕНИН....ты зачем РАБссию обосрал в 1917 году?
ответа нет нет до сей поры....