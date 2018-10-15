 "Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт РПЦ.
Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
В Заявлении, в частности, сказано: "Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, - все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами".
"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - указывается в документе.
Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП
В связи с грядущим предоставлением автокефалии УПЦ и разрывом общение со Вселенским Патриархатом.... патриарх Кирилл принял решение о переносе места схождения благодатного огня из Иерусалима в центральный офис газпрома
И это первый в истории мироздания случай обрезания, когда крайняя плоть сама отрезала себя от здорового тела. )))
Огидна, хамська бандитьсько-чорносотенна мерзота у шкурі РПЦ із якої тече гній та кров закатованих ще радянською владою, вилізла на світ, щоб висловити якесь обурення.
Не варте це скавчання жодної уваги.
В каноническом поле
Слава Канстанцінопалю !
А так же опубликовать данные на попов ,которые работают на ФСБ , их тайные счета , недвижимость и т.д.
о лжи этого Кирилла: « …В машине я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, с которым встречался в 1968 году, и тот сказал: «У меня есть мечта, хотя не был мечтателем, а был блестящим политиком», - продолжил патриарх, напомнив о том, как часто реализованные мечты приводят к разочарованию.»
С Кингом Володя мог встретиться, сопровождая митр. Никодима в его поезлке в США по приглашению Церкви Братьев в США с 11 ноября по 1 декабря 1967 г.
Впрочем, ни биографы Никодима ничего не знают о его встречах с Кингом, ни биографы самого Кинга ничего не знают о его встрече с советским митрополитом
А Лукерья подставил им свой хитровставленный зад.
Цікаво, що може появитися у паРаші?
Мати Божа вберегла Україну від великого гріха.
Константинополь під ударами турків-османів, 15 грудня 1448 р., Москва позбавила
сану канонічно поставленого митрополита Ісидора і самочинно, без згоди
Вселенського патріарха, оголосила про свою церковну автокефалію, обравши свого
власного митрополита з титулом «Московського». За це самочинство Константинопольський патріархат наклав на
Московську церкву відлучення, яке не скасоване й досьогодні.
Константинопольський патріархат двічі своїм соборним
рішенням засудив підпорядкування Московській церкві Київської митрополії як
неканонічне. 1688 року константинопольського патріарха Діонісія було позбавлено
патріаршої катедри собором архієреїв, які побачили в діях патріарха симонію -
продаж за гроші «духовних дарованій» (Діонісій отримав 120 соболів та дві сотні
золотих за передачу Київської митрополії - найбільшої митрополії
Константинопольського патріархату у підпорядкування Москви.
«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.
Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
Наконец эти самозванцы, отколятся так толком и не приколовшись(не получив Томос), хотя за всю свою историю, имели намного больше возможностей для этого, чем Украина
- Здравствуйте, я Кирилл и у меня кончается терпение.
- Привет, Кирилл!
- Не бесите!
- Кирилл злится! Давайте его обнимем!
- Заткнись, мразь.
- Интересно, какой бы срок получил Христос, если бы зашёл в Церковь помолиться об изгнании Кирилла…
- Срок?!!.. Да его бы просто распяли!..
Интересно,какой ответ будет от Варфаламея???...….Сделают РПЦ изгоем и гундяя предадут анафеме??
Слава Канстанцінопалю !
Кацапи ви ідіоти ! Короче хто в УПЦ МП той автоматично є тепер неканонічним !
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились... бесы... разны,
Будто листья в октябре...
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят?
Ведьму ль замуж выдают?
Мчатся... бесы... рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
(По разрушенной стране...)
А.С Пушкин..." Бесы"
У этих идиотов в кремле уже Бог неправильный!
Только пусть знают, что Господь, и не таким бесам рога обламывал !
Ну-ну, чаем завтрашних новостей...))
Томос, дарованный 11 октября Вселенской патриархией Украине, сильно подкосил РПЦ. Греция, пережившая недавно "атаку" спецслужб РФ, внезапно осмелела и вводит жесткие санкции. "Греческая церковь наложит запрет на посещение Афона для клириков и мирян РПЦ", - рассказал "Незыгарь", ссылаясь на собственный неназванный источник