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 "Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 15 октября 2018 года в Минске, было принято Заявление Священного Синода в связи споследними действиями Константинопольского Патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт РПЦ. 

Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.

В Заявлении, в частности, сказано: "Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, - все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - указывается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет адекватным и жестким": Синод РПЦ в Минске обсудит решение Вселенского патриархата по Украине

Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3091473
 
   
 Топ комментарии
 
Вот Дауны !!! Весь Христианский мир поздравляю. Отныне сатанисты-самосвяты сами себя обьявили еще и еретиками и раскольниками. Изоляция рашен-рейха приобретает всемирный характер.
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ай, браво, гундяевцы! ай, маладцы - отстрелили себе причандалы, поставили САМИ СЕБЯ в позицию раком))
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Секта рпц, не имеющая Томоса, разрывает отношения с Вселенским Патриархом
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Цікаво, що синод РПЦ відбувся у Мінську. Тепер це буде звучати в усіх документах, як Мінський розкол.
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Ксерокс Кэнон неканонически называть "ксероксом", а надо называть "копир". Это для меня, христианина-протестанта, так звучат бредни о "каноне-неканоне". Т.е. благославлять ополченцев и Крымский мост - это канон?
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а уяви які це "брєдні" для нормальних (притомних) людей!!!!
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У гундяя даже справка из дурдома не каноническая.
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***
В связи с грядущим предоставлением автокефалии УПЦ и разрывом общение со Вселенским Патриархатом.... патриарх Кирилл принял решение о переносе места схождения благодатного огня из Иерусалима в центральный офис газпрома
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Секта РПЦ сделала себя раскольниками "Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом - Цензор.НЕТ 2034 Орда расийская на конец то сняла маску и стала Ордой!
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Прекрасный повод закрыть путь в Украину мокшанским псевдопаломникам.
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в АП скажуть "ніззя" - не розпалюй релігійної ворожнечі ))
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Та вже куди актуальніше. Хто з тих хто балотується в президенти здатний прогнати сатанат з України?
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От і добре. Орда має бути на своєму місці і поклонятися своїм кремлівським ідолам на московитських болотах
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Тепер кадило в РПЦ замінять на шаманський бубон

"Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом - Цензор.НЕТ 3224
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Если войдут в кофликт с Константинопольским Патриархатом, то это приведет к закрытию московских церквей не только в Украине, а и в Европе, Америке. Так что не останавливайтесь, принимайте больше таких решений и результат не заставит себя ждать - московскую церковь запретят во всем мире.
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При всей моей нелюбви к московии, нет никакой возможности запреть их церкви, как в Европе, так и в Америке.
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Хорошая новость. Когда сектантов ссаными тряпками можно будет в родные ебеня выгонять?
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Аминь! ))
И это первый в истории мироздания случай обрезания, когда крайняя плоть сама отрезала себя от здорового тела. )))
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А хто вони самі такі, нащадки сталіна та нквс, і у якому полі вони мають бути?
Огидна, хамська бандитьсько-чорносотенна мерзота у шкурі РПЦ із якої тече гній та кров закатованих ще радянською владою, вилізла на світ, щоб висловити якесь обурення.

Не варте це скавчання жодної уваги.
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А не пришло ли время запретить на территории Украины террористическую секту под кодовым названием 'УПЦ МП'?☹️
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Трэба толькі разшыфраваць гэтыя літары У-П-Ц-М-П.Думаю,што можа быць вельмі цікава.
Слава Канстанцінопалю !
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Такой церкви уже нет , есть РПЦ обманом захватившие религиозные сооружения в Украине.
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Ну, так и скатертью вам, придуркам РПЦ, дорога. В ад.
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Теперь Западные архивы в которых хранятся все нелицеприятные факты о РПЦ должны быть опубликованы во всех СМИ . Так же должен поступить и Константинополь .
А так же опубликовать данные на попов ,которые работают на ФСБ , их тайные счета , недвижимость и т.д.
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теперь наверно полковник Гундяй Христопродажнев (псевдоним в ФСБ- Кирюха) получит звание генерала-Антихриста Скрепных войск...
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Псевдоним у него есть, только иной. А среди попов его знают как митрополита Курилу, который дурно прославился ввозом на территорию России освобожденных от всяких пошлин огромного количества импортных сигарет и алкоголя (вот вам и вся святость "святой руси"!). Вообще, за этим "патриархом" столько всего числится, что... Даже независимые эксперты оценивают состояние "патриарха" Кирилла в четыре (!) миллиарда долларов.
о лжи этого Кирилла: « …В машине я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, с которым встречался в 1968 году, и тот сказал: «У меня есть мечта, хотя не был мечтателем, а был блестящим политиком», - продолжил патриарх, напомнив о том, как часто реализованные мечты приводят к разочарованию.»
С Кингом Володя мог встретиться, сопровождая митр. Никодима в его поезлке в США по приглашению Церкви Братьев в США с 11 ноября по 1 декабря 1967 г.
Впрочем, ни биографы Никодима ничего не знают о его встречах с Кингом, ни биографы самого Кинга ничего не знают о его встрече с советским митрополитом
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Велика беда. Еще наступит время , когда эти сраные попы , начнут причитать что они не они , да и приказали им .
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Цікаво, подібний випадок траплявся у православному Світі
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Сборище полковников ФСБ.
А Лукерья подставил им свой хитровставленный зад.
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Колись відбувся розкол у католиків і появились протестанти.
Цікаво, що може появитися у паРаші?
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Гундяй сделал себе обрезание без наркоза
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кацы ведь специально Минск выбрали для этого дела. Нет шоб у себя собрать свой сходняк. Но беларусы могли и не явится - все срочно заболеть и тягомотина растянулась во времени. Не доверяет МП беларусской церкви. Теперь и беларусы "замазаны".
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Следующий Господь Бог! А в прочем русня никогда по Божьим заповедям и не жила!
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Теперь количество желающих посетить их церковь каждый день будет уменьшаться. А в связи с этим событием в разы!
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Круто. Теперь все веруны московского патриархата - неканоничные раскольники и сектанты. И если раньше большинство попов МП боялось переходить в КП именно из за его непризнанности, то теперь ситуация с точностью до наоборот. Так что побегут целыми стадами. А в МП останется самый ватный сброд, который не столько в Бога верует, сколько в Путина.
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На другий день після Покрови прийняли рішення про розкол.
Мати Божа вберегла Україну від великого гріха.
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Это называется: на зло кондуктору, куплю билет и пойду пешком. Третий Рим не состоялся.
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але Інкогніта таки треба судити і карати.Можна канонізувати,але після ув'язнення.
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Теперь ещё они могут подать в суд на бога! Желательно в московский! Большие шансы выиграть, а в будущем посадить в тюрьму. Богом будет избран - кирилл. И только поклонению кириллу на россиии! Это однозначно победа в мире! И ещё победа здравого смысла в мире над россией!
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Тепер московітським попам потрібно негайно бігти за Урал і будувати там храми, поки китайці не вирубали всю тайгу.
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Для этого они впервые в Минске этот сходняк и организовали, чтоб составить план совместных действий по очернению Вселенского патриарха на территории постсоветского пространства и объявлении себя "третьим Римом"
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Скориставшись складною ситуацією, в якій опинився
Константинополь під ударами турків-османів, 15 грудня 1448 р., Москва позбавила
сану канонічно поставленого митрополита Ісидора і самочинно, без згоди
Вселенського патріарха, оголосила про свою церковну автокефалію, обравши свого
власного митрополита з титулом «Московського». За це самочинство Константинопольський патріархат наклав на
Московську церкву відлучення, яке не скасоване й досьогодні.

Константинопольський патріархат двічі своїм соборним
рішенням засудив підпорядкування Московській церкві Київської митрополії як
неканонічне. 1688 року константинопольського патріарха Діонісія було позбавлено
патріаршої катедри собором архієреїв, які побачили в діях патріарха симонію -
продаж за гроші «духовних дарованій» (Діонісій отримав 120 соболів та дві сотні
золотих за передачу Київської митрополії - найбільшої митрополії
Константинопольського патріархату у підпорядкування Москви.

«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.

Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
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З кацапнею - тут все зрозуміло.. Цікаво - якою буде відповідь на цей демарш московітів від Вселенського Патріархату?
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Когда-нибудь церковные историки напишут, как Газпром через "патриарха" Кирилла делал предложение Константинополю о взятке в 10 (!) миллиардов долларов и всяческую поддержку. Теперь у РПЦ ничего не сотается, как создавать сеть приходов по всей Турции и странам, лояльным к России - типа сберегают истинное православие (в понимании ФСБшного патриархата).
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Поздравляю всех православных христиан всего Мира с успешным и добровольным сваливаением из православия мацковского сатаната, который всю свою историю только портил своим присутствием православный мир.
Наконец эти самозванцы, отколятся так толком и не приколовшись(не получив Томос), хотя за всю свою историю, имели намного больше возможностей для этого, чем Украина
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Я и не сомневался в тупости кремлевских ублюдков... Бычары однозначно попрут дальше творить очередные безумства... такова их природа... Наблюдаем и держим оружие наготове, чтоб в нужный момент пристрелить бесноватого упыря и вогнать кол!
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незаконно-рожденные вороватые московские байстрюки в рясах, наследники Орды, хамовито учат жизни Мать-Церковь в лице Вселенского Патриарха "Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 6540 Течет река Времени, но кацапы не меняются, остаются такой же чванливой азиатской быковатой толпой...
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синод в Минске. Тут даже Шойгу с бубном не поможет.
"Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 7874
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На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви :
- Здравствуйте, я Кирилл и у меня кончается терпение.
- Привет, Кирилл!
- Не бесите!
- Кирилл злится! Давайте его обнимем!
- Заткнись, мразь.

- Интересно, какой бы срок получил Христос, если бы зашёл в Церковь помолиться об изгнании Кирилла…
- Срок?!!.. Да его бы просто распяли!..
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То що тепер українці мусять хрестити дітей в секті, бо це "біле братство" захопиоло немало культових храмів?
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хм....а крестовый поход на Стамбул будет???...может Турции войну обьявят????
Интересно,какой ответ будет от Варфаламея???...….Сделают РПЦ изгоем и гундяя предадут анафеме??
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коли ми вважаємо, що роздивляємося на дно провалля, ерефіяни завжди постукають знизу
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Ну теперь у Варфоломея камень с души упал. РПЦ своими собственными руками при очевидном отсутствии мозгов приговорили себя и свою клиентуру к ауту. Поздравляем расеян с историческим самоопущением . Аминь !
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Трэба толькі разшыфраваць гэтыя літары У-П-Ц-М-П.Думаю,што можа быць вельмі цікава.
Слава Канстанцінопалю !
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Ну і тупе било ! "Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 4019

Кацапи ви ідіоти ! "Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 4019 Короче хто в УПЦ МП той автоматично є тепер неканонічним ! "Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 4019
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***
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились... бесы... разны,
Будто листья в октябре...

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят?
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся... бесы... рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
(По разрушенной стране...)

А.С Пушкин..." Бесы"
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Народ , и теперь , что ???? в Украине они типпо находятся НЕЗАКОННО ???
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Да, в общем-то, эта УПЦ МП никогда законы Украины и не соблюдала (духовные и нравственные и подавно нет!). В самой Киево Печерской Лавре все сотрудники - женщины в многочисленных лавках по продаже книг и утвари; водители; рабочие по ремонту работают без офомления; даже сами священники во всех многичисленных приходах УПЦ МП получают (в лучшем случае) - минимальную зарплату. Ну а рабы на подворьях и огородах самого владыки Павла (настоятеля Лавры) так те вообще работают за еду (правда, сам владыка называет это - трудиться во славу Божию). В общем, нет и никогда не было Бога в этих златопузых. Их Бог - мамона, а сами они служат сатане.
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Ситуация довольно неоднозначная: златопузые так называемой УПЦ МП и так нелояльные к Украине, теперь и вовсе займут непримиримую позицию, будут верещать, что их притесняют; подначивать прихожан "бороться за веру и православие", а на самом деле это будет лишь борьба архиереев за кормушки. Не секрет, что почти все митрополиты и епископы УПЦ МП - долларовые миллионеры, а один из них - Донецкий митрополит Иларион - долларовый миллиардер.
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кроме ихнего бла-бла нужн факты. Которых нет и не будет.
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О, демоны кацапские самоликвидировалися, гы
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А как после получения нашей родной УПЦ Томаса будет называться московская церковь МП на святой украинской земле ? Московская - вражеская, заграничная РПЦ , или российская - кацапская и кто останется в ней прихожанами? А останутся видно только одни: бандиты, сепаратисты, коллаборационисты, террористы и всякие продажные иуды - холуи у кремлёвских фашистов )(уйла.
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РПЦ решила отделиться от Вселенского патриархата и будет подчиняться исключительно Лубянскому паханату

"Все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля", - РПЦ розірвала спілкування зі Вселенським Патріархатом - Цензор.НЕТ 2193
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А ГОСПОДА БОГА, эти человекоподобные исчадия, еще не додумались "вывести за пределы канонического поля"?
Только пусть знают, что Господь, и не таким бесам рога обламывал !
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Одно дело заставить церкви-содержанки, типа сербской или антиохийской, не признавать украинскую автокефалию и проголосовать против, совсем другое принудить своих сателитов разорвать отношения со Вселенским Патриархатом, фактически похоронив себя "под москвой2 )))
Ну-ну, чаем завтрашних новостей...))
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странно, что кремлевская гопота не поставила Варфоломея на счетчик.. походу орки развиваются культурно, скоро перестанут прилюдно в нОсе ковыряться и со своими детьми спать
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путин посетил храм Успения Пресвятой Богородицы, где был отслужен небольшой молебен. После этого глава россии выразил слова благодарности предстоятелю Греческой православной церкви и за все те усилия, которые приложены для поддержания хороших отношений с русской православной церковью, а также с народом. «Я здесь только второй раз, но все равно чувствую особую теплоту и, не как к главе государства, а как к русскому народу», - сказал путин. Ранее в СМИ появилась информация, что президент россии посетил Афон, где смог посидеть в кресле византийского императора.
Томос, дарованный 11 октября Вселенской патриархией Украине, сильно подкосил РПЦ. Греция, пережившая недавно "атаку" спецслужб РФ, внезапно осмелела и вводит жесткие санкции. "Греческая церковь наложит запрет на посещение Афона для клириков и мирян РПЦ", - рассказал "Незыгарь", ссылаясь на собственный неназванный источник
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некисло так Петро накинув))) похлеще ядерного удару по масквє
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля", - РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом
 
 
 
 
 
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