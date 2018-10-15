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 Пьяный пассажир вместо оплаты проезда сломал проводнику нос: поезд Хорол - Кременчуг задержался в пути на полтора часа, - "Укрзализныця"

В воскресенье, 14 октября, поезд сообщением Хорол - Кременчуг был задержан в пути почти на полтора часа из-за травмирования проводника этого поезда пассажиром, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В больнице Кременчуга медики диагностировали у железнодорожника закрытый перелом костей носа со смещением переносицу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАО "Укрзализныця".

"Инцидент произошел во время движения поезда на участке ст. Глобино - остановочная платформа Череваны. Пассажир совершил посадку на станции Глобино и следовал до станции Устиновка. По просьбе пассажира проводник выбил ему билет на кассовом аппарате по заявленному маршруту, однако пассажир отказался оплатить проезд. По просьбе проводника оплатить проезд пассажир начал вести себя неадекватно - кричать и хамить. Поведение пассажира, нарушения речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носа. Такое поведение обидчика возмутило пассажиров, которые стали свидетелями инцидента, но ничего не могли поделать", - говорится в сообщении.

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Когда проводник пригрозил обидчику вызовом полиции, тот побежал к тамбуру и выскочил из вагона в Череванах.

Вызванные полицейские встретили поезд на станции Кременчуг. Травмированного отвели в медпункт, а после - доставили в больницу. "После осмотра пострадавшего медики поставили диагноз "закрытый перелом костей носа со смещением переносицы" и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший железнодорожник находится дома", - отмечают в ведомстве.

"Укрзализныця возмущена поступком пассажира и заявляет о недопустимости таких случаев на железнодорожном транспорте. Обращаем внимание, что проводник участвует в управлении поездом и несет ответственность за безопасность движения. Поэтому нападение на проводника - это прямая угроза безопасности движения, жизни и здоровью пассажиров и работников железной дороги", - подчеркивается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091472
 
 
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Неплохо бы на принудительные работы отправить.
Эксгумация тел, уборка мест автокатастроф или что то в этом роде.
Конечно, быдло перевоспитать не реально, но можно попробовать.

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Кино и домино.В каждом поезде едут правоохранители.Сняли двоих с поезда и вперед.Чертов совок.
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ЕСЛИ НЕ ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИЮ ВСЕМ ПАССАЖИРАМ, ПУСТЬ НА ЗОНЕ ОТРАБАТЫВАЕТ !!!
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Лучше бы написали какие меры принимаются по установлению личности преступника и прелечению его к уголовной ответственности.
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а сбрасывать пассажиров с поездов это нормально? так им и надо, этим мудакам с укрзализныци
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"На прохання пасажира провідник вибив йому квиток"... Я спочатку прочитав: "провідник вибив йому око". П'яний пасажир замість оплати проїзду зламав провіднику ніс: поїзд Хорол - Кременчук затримався в дорозі на півтори години, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 6425 Подумав, нічого собі у них розбірки.
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Після "потужних рехформ" бардак у всій державі. У совку би тут же пов'язали. А на Заході таке навіть неможливо уявити.
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Тут дело не в реХВормах. Тут дело в быдлярстве ощутимой части населения на территории бывшего совка. Более чем 70 лет правления коммуняк + лихие 90-е дали свои плоды. Теперь имеем то Шо имеем... К сожалению...
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планку неуважения к закону пещерное правосудие своим примером опустило до уровня укрзалізниці
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необходимо повышать сферу безопасности по всей стране, в том числе и на транспорте.
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На добровольное разминирование донбасса,после десятиминутных курсов сапёра эту свинособаку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный пассажир вместо оплаты проезда сломал проводнику нос: поезд Хорол - Кременчуг задержался в пути на полтора часа, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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