 Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, комиссия установила, что открывающий клапан бака окислителя пирозамок не сработал. Истекающими из бака газами боковой блок ракеты уводится от центрального, объяснил источник, однако он отметил, что причины этого пока не установлены.
"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — рассказал источник.
По словам другого источника, не сработал дренажный клапан, в результате чего боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и спровоцировал взрыв.
Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.
Королева?
за амером не уследили....опять что-то просверлил... диверсант-камикадзе... тот еще!
и кто ж опять тут с*ка сверлит
кричал взбешённый руцкий
вплывая с молотком в отсек
узкий
ибо пружиной дальше ракету не вытолкнуть...
Игрушка как висела вначале в одном положении так и висит,хотя ракета уже летит почти горизонтально.Журнашлюхи говорят шо кацманавты упали за 400 км.в Жескангане,хотя по параметрам она уже пролетела 600км.
Катапультирование проверили - работает.
Что еще нужно?
Как ми іх просралі -
Просто стид...
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.
Борис ХЕРСОНСКИЙ
... Ах, да... тот поп московского сатаната что брызгал водой.
Почему бы и тут не быть диверсии?
Совсем голова после смены не соображает...
Случайно.
Таких «диверсий» были десятки.
Почитай Б.Черток «Ракеты и люди»
Например почему не вышел парашют у Комарова.
Если я не прав то укажите что нового в космонавтике кацапии появилось после смерти Королева?Кацапы еще и по сей день недопетрили обпринципах его разработок а только тупо следуют тому что он им оставил.