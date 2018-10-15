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 Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз"

Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" рассматривает возможность намеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего механизма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, комиссия установила, что открывающий клапан бака окислителя пирозамок не сработал. Истекающими из бака газами боковой блок ракеты уводится от центрального, объяснил источник, однако он отметил, что причины этого пока не установлены.

"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — рассказал источник.

По словам другого источника, не сработал дренажный клапан, в результате чего боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и спровоцировал взрыв.

Также смотрите: Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Источник: https://censor.net.ua/n3091471
 
 
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...рогозину лучше знать, где тут собака порылась... Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 7410 Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 988
Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 9559
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Все в тему, кругом враги, и в грязные кальсоны кто то личинку отложил, однозначно госдеп, и массоны...
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Снова шо-то либо кувалдой забивали, либо на клей "Момент" приклеили.
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Все в тему, кругом враги, и в грязные кальсоны кто то личинку отложил, однозначно госдеп, и массоны...
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знаю имя главных саботажников - некто вОВКА х*УЙЛО и хряк Рогозин...
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Ай насмешили, ну скрепные жгуть не па децки…"Рассматриваем версию саботажа.." Не там ищете...Почему ракета взорвалась? Патаму шта руки из жопы растут....А они "саботаж!" да "саботаж!"
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Снова шо-то либо кувалдой забивали, либо на клей "Момент" приклеили.
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Ярош! аСтанАвись! Хотя может быть Зорян и Шкиряк моют туалеты у Рогозина? Хуйло задумайся - зрада ( предательство).
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Звичайно - конструктори. ЖОПО-РУКОТВОРНИЙ виріб сконструювали.
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Попы халатно отнеслись к своим обязанностям. Кадило не скрепное, вода не свежая. Вот и результат.
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Её освящал представитель неканонического мокшанского сатаната. Небеса такое богохульство не прощают.
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Тому і повернули "грішне" отцю їхнєму у підземелля.
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Визитку Яроша нашли? Или хотя бы синие тапочки?
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...рогозину лучше знать, где тут собака порылась...
Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 9559
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...это все прошлый век, вот теперь русня пошлет нафиг Патриарха Константинопольского и как рванет в космос! Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 5494

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версія "рукожопості" виглядає більш правдоподібно Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 7033
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Кураев - умнейший чувак. Троллит гэбэшных попов нипадецки.
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Спробую вгадати: диверсанти Правого Сектору?
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та не...
за амером не уследили....опять что-то просверлил... диверсант-камикадзе... тот еще!
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Ну да.Искать будут длань Киева .А ваще то криворукость расейская приводит к таким результатам.
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Это не саботаж, это техническая деградация. Технологии, отработанные полвека назад в СССР, нынешние российские папуасы уже не в состоянии воспроизвести. Я не говорю про новые разработки...
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В святой воде обнаружена визитка Яроша
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Надо всех конструкторов переселить в воркуту на отдых лет на 20 без права переписки.
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Конечно саботаж. Нужно проверить Гундяя, где он брал воду для освящения.
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Обама то просто під'їзди обсикав, а Трамп заварив кришку бака в рокеті. Кащюннік едакой!😁
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Опять неизвестные каЦманауты изнутри дырку просверлили?...)))
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хто то шуруповёртом дырку просверлил в оболочке, шо привело к сильной утечке тёплого воздуха, аккурат над костром, поддерживавшем температуру в этом монгольфьере. ракета сдулась. всё стало тяжелее воздуха и рухнуло на землю.
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***
и кто ж опять тут с*ка сверлит
кричал взбешённый руцкий
вплывая с молотком в отсек
узкий
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Кацапня, скажите плешивому упырю шо виноват Ньютон и закон всемирного тяготения...
ибо пружиной дальше ракету не вытолкнуть...
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Не любишь ты англичан, ху#йло туда полтонны "новичка" отсыпет
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Сектанты, не имеют право освящать что-либо.
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Надеюсь, виновных наконец назначат и расстреляют.
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Ох и 3.14 болы и мультипликаторы эти Роскосмос и Наса.
Игрушка как висела вначале в одном положении так и висит,хотя ракета уже летит почти горизонтально.Журнашлюхи говорят шо кацманавты упали за 400 км.в Жескангане,хотя по параметрам она уже пролетела 600км.
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Американцы уже не желают садиться в это ведро с болтами
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Та ладно...
Катапультирование проверили - работает.
Что еще нужно?

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Главная причина, как и сто лет назад - англичанка гадит
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Однозначно - украинские диверсанты, при помощи Госдепа.
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...Ах, какіє билі полімєри!
Как ми іх просралі -
Просто стид...
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Чем больше Казлостан выбросит денег на мосорку тем умнее Хуйло в глазах народа... Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 1011
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у попа который освящал томос нелицензионный.
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Найдено фото российской пропагандистской журналистки Скабеевой, в детстве. Участие в коммунистических демонстрациях было ее любимое развлечение. )))) Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 7994
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С таким лицом только китайцев можно пугать на Дальнем востоке
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если я не ошибаюсь - это Новодворская. Напрасно вы прилепили фоточку этой дамы, которая всю жизнь боролась с коммуняками и рашистами. И даже физически пострадала.
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Саботаж, враги народа, тройки.....неужели снова ?
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Эта страна напугана. Она живет среди пугал.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.


Борис ХЕРСОНСКИЙ
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Кто навёл порчу?
... Ах, да... тот поп московского сатаната что брызгал водой.
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А что им еще рассматривать? не собственную же рукожопость
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Ну, бараны, ну тупые! Опять эпоксидкой дырки заклеивали. А ведь есть проверенное временем действенное средство - жевательная резинка.
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Ну уже было как минимум 2 случая явного саботажа. Знаменитая авария Протона в прямом эфире (когда датчик поставили вверх ногами, при том конструкция датчика не позволяла это сделать, а его специально подпилили и забили неправильно. При том выбрали именно такое место в системе - где неполадку невозможно обнаружить наземными тестами). Второй - недавняя дыра в грузовике. Нарочно её там было не просверлить. Судя по следам - просто тупо тыкали сверлом пока не продырявили. Получилось только с восьмой попытки.

Почему бы и тут не быть диверсии?
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Хотя принцип "Бритвы Хенлона" советует не списывать на злой умысел то что можно обьяснить некомпетентностью. (но и не отметать такой вариант не глядя).
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...маладца, бяшка, заслужил - распечатай, вырежь и носи с гордостью... Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 2474

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Нарочно...

Совсем голова после смены не соображает... Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 6396
Случайно.
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Ага, просверлили а потом эпоксидкой заклеили.

Таких «диверсий» были десятки.
Почитай Б.Черток «Ракеты и люди»
Например почему не вышел парашют у Комарова.
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Саботаж,ой саботаж и саботаж продолжается из момента смерти Королева.Ведь его разработки кацапы используют по сей день не придумывая ничего нового,просо нечем.
Если я не прав то укажите что нового в космонавтике кацапии появилось после смерти Королева?Кацапы еще и по сей день недопетрили обпринципах его разработок а только тупо следуют тому что он им оставил.
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