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 Политика Украины, Здоровье
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 Стоматологические бригады из Кореи, США и Канады проведут бесплатные операции 70 участникам боевых действий на Донбассе

15 октября началась благотворительная акция при поддержке посольства Республики Корея по стоматологической реабилитации 70 украинских военнослужащих - участников боевых действий на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На базе Центральной стоматологической поликлиники около 70 военнослужащих ВСУ в течение 5 дней будут оперировать международные бригады из Кореи, США, Канады, а также отечественные стоматологи. Ветеранам ООС установят дентальные имплантаты и проведут реабилитацию зубочелюстной системы.

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"В 2019 году будет создано 6 новых передвижных стоматологических кабинетов на базе современного оборудования, которые будут действовать в районе операции Объединенных Сил. Мы стараемся создать медицинскую службу, которая соответствовала бы стандартам НАТО. А те проблемы, которые сегодня мы, к сожалению, неможем решить самостоятельно, нам помогают решать наши друзья, наши партнеры из Североатлантического альянса и других стран", -  отметил начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Игорь Хоменко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091470
 
   
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А не окажется что это АТО ки как детки на отдых в Хорватию?

Кстати чем это позорище окончилось?
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Приємна новина для наших воїнів !!
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Встановити один імплантант коштує близько 20000 грн.
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Імпланти є різні і ціна залежить від виробника !
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Скажи яка найдешевша ціна на один імплантант з роботою?
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Цена зубного импланта + услуги установки
Продукция Alpha-Bio - 8500 грн.

Продукция MIS - 9000 грн.

Продукция Straumann - 29000 грн.

Продукция Nobel Biocare - 29000 грн.

Как бы не было.... если нужно востановить несколько зубов то это не малые деньги
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после имплантов надо керамику ставить, иначе смысла нет...
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Не известно кому благодарность за такие действия по привлечению и за чей счёт, но он молодец. Благодарность ему преогромная.
Херои по ту сторону фронта кипятком небось сцуть от таких новостей у хунты.)
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Тризуб -Дентал уже который год на передовой
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Позорище Скоро парикмахеры будут приезжать стричь воинов
может пусть привезут электрический стул и применят законы США к ворам
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Почему так мало? Думаете корейцы зажали? Нет! Просто боятся солдаты стоматологов больше войны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоматологические бригады из Кореи, США и Канады проведут бесплатные операции 70 участникам боевых действий на Донбассе
 
 
 
 
 
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