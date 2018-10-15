 Стоматологические бригады из Кореи, США и Канады проведут бесплатные операции 70 участникам боевых действий на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На базе Центральной стоматологической поликлиники около 70 военнослужащих ВСУ в течение 5 дней будут оперировать международные бригады из Кореи, США, Канады, а также отечественные стоматологи. Ветеранам ООС установят дентальные имплантаты и проведут реабилитацию зубочелюстной системы.
"В 2019 году будет создано 6 новых передвижных стоматологических кабинетов на базе современного оборудования, которые будут действовать в районе операции Объединенных Сил. Мы стараемся создать медицинскую службу, которая соответствовала бы стандартам НАТО. А те проблемы, которые сегодня мы, к сожалению, неможем решить самостоятельно, нам помогают решать наши друзья, наши партнеры из Североатлантического альянса и других стран", - отметил начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Игорь Хоменко.
Кстати чем это позорище окончилось?
Продукция Alpha-Bio - 8500 грн.
Продукция MIS - 9000 грн.
Продукция Straumann - 29000 грн.
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Как бы не было.... если нужно востановить несколько зубов то это не малые деньги
Херои по ту сторону фронта кипятком небось сцуть от таких новостей у хунты.)
может пусть привезут электрический стул и применят законы США к ворам