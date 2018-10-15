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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (725) Закарпатье (1447) Климкин (1870) Сийярто (50)

 Окончательно договорились с Венгрией об изменении должности "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о договоренности с венгерским коллегой Сийярто об изменении должности "уполномоченного по Закарпатью".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он написал в твиттере.

Он отметил: "С Петром Сийярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведении консульских консультаций и встрече на следующей неделе в Варшаве во время варшавского форума безопасности. И конечно говорили о наших  других "любимых" темах".

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Также читайте: Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Читайте также: О шагах Украины в отношении консула Венгрии станет известно после встречи Климкина и Сийярто, - политдиректор МИД Макеев

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3091469
 
   
 Топ комментарии
 
название поменяют а срать также будет???НУЖНО МЕНЯТЬ НЕ НАЗВАНИЕ А ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ
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Трохи мадяр по пиці зацідили - зразу й попустило.
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и.... обделали перила и ограждения, прежде чем улететь
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Совет форумчанПравила форума
 
Дуже добре!! Буде на новій посаді роздавати угорські паспорти "по-новому".
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название поменяют а срать также будет???НУЖНО МЕНЯТЬ НЕ НАЗВАНИЕ А ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ
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гауляйтер теперь звать? с климкиным всё возможно((
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Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку. Источник: https://censor.net.ua/n3091469
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Якщо дійсно повернення угорського громадянства, то українське громадянства вони отримали з порушенням закону.
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Байдуже. Ст.19 Закону України "Про громадянство". З усіма наслідками.
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Домовляйся не домовляйся, а Закарпаття вже нині фактично більше Угорщина аніж Україна.................
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня, 15 октября, на границе между Украиной и Россией в Азовском море. В управлении МЧС России отметили, что магнитуда составила 4,3, подземные толчки зафиксированы на глубине 5 км."Согласно докладу оперативных дежурных служб спасения Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жители толчки не ощущали, жертв и разрушений нет, а только с Керченского моста бакланы всей стаей поднялись в воздух.
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и.... обделали перила и ограждения, прежде чем улететь
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Трохи мадяр по пиці зацідили - зразу й попустило.
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Та звісно ж. Саме тому вони українського посла й викликали...
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А вся эта уйобищная буча на всю Украину оказалось на уровне договоренностей двух дебилов.Так из кого политики делают идиотами?И не лучше ли уматывать от таких аферистов из Украины?
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С Саакашвили сняли украинское гражданство,так какая проблема снять его с этих дегенератов?
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Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Наверно...
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Насмешка! Будут так же угрожать суверенитету, только под другим названием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкончательно договорились с Венгрией об изменении должности "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин
 
 
 
 
 
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