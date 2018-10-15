 В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, по официальным данным, в 2017 только около 7% мусора утилизировано и переработано.
"Решение проблемы - это заводы по переработке мусора и дальнейшего производства энергии", - сообщил руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.
По его словам, перерабатывая 10 млн тонн отходов, можно генерировать энергию и замещать в эквиваленте до 1 млрд м3 газа в год в Украине.
"Вместе с такими компаниями как SUEZ и Veolia мы прорабатываем финансовую модель строительства заводов по производству энергии из мусора и необходимые законодательные изменения, чтобы стимулировать инвесторов их устанавливать", - отметил глава агентства.
ногамусор того , кого надо ногамусор ..." (х/ф) ...
Просто не дадут.
120 : 603 549 = 0.02% от площади Украины, одна пятитысячная часть.
Не знаю, много это или мало.
Если у нашей 9-тиэтажки двор 50 м х 100 м, то это соответствует 1 кв.м или одному мусорному контейнеру, а их у нас 4.