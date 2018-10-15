EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1314  25
Все про:мусоропереработка (92) Госэнергоэффективности (4) Савчук Сергей (1)

 В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук

Ежегодно украинцы выбрасывают около 10 млн тонн мусора. Из них 94% вывозится на свалки, общая площадь которых достигает уже 12 тыс. гектаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, по официальным данным, в 2017 только около 7% мусора утилизировано и переработано.

"Решение проблемы - это заводы по переработке мусора и дальнейшего производства энергии", - сообщил руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта, - КГГА

По его словам, перерабатывая 10 млн тонн отходов, можно генерировать энергию и замещать в эквиваленте до 1 млрд м3 газа в год в Украине.

"Вместе с такими компаниями как SUEZ и Veolia мы прорабатываем финансовую модель строительства заводов по производству энергии из мусора и необходимые законодательные изменения, чтобы стимулировать инвесторов их устанавливать", - отметил глава агентства.

Также читайте: На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак

Источник: https://censor.net.ua/n3091467
 
 
 Топ комментарии
 
При нормальной власти да, а при этой в итоге повысится цена на вывоз мусора для населения, и само-собой - на газ.
 показать весь комментарий
 
Когда власти было нужно, тема мусора была ежедневно в приоритете, правда только одного города, чисто случайно.)))) Но за 4 года никто и не приступил к разрешению этой проблемы.
 показать весь комментарий
 
С этого Ахмет денег не поимеет и Потужный в офшор ничего не положит! Идея ху*вая! С каждой дырки будут об этом кричать. Без Роттердам+ путин нападёт и дефолт настанет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При нормальной власти да, а при этой в итоге повысится цена на вывоз мусора для населения, и само-собой - на газ.
 показать весь комментарий
 
 
люди , конкретно , допались до влади аби заробити побільше бабла - от цим вони успішно і займаються .
 показать весь комментарий
 
 
Когда власти было нужно, тема мусора была ежедневно в приоритете, правда только одного города, чисто случайно.)))) Но за 4 года никто и не приступил к разрешению этой проблемы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Россия - седьмой крупнейший источник мусора в мире: за последний год ею было произведено 48,2 миллиона тонн. Возьмете? Это же ещё почти 5 млрд кубометров газа!
 показать весь комментарий
 
"....то нога мусор того , кого надо нога мусор ..." (х/ф) ... В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук - Цензор.НЕТ 663
 показать весь комментарий
 
 
С этого Ахмет денег не поимеет и Потужный в офшор ничего не положит! Идея ху*вая! С каждой дырки будут об этом кричать. Без Роттердам+ путин нападёт и дефолт настанет.
 показать весь комментарий
 
 
Так і мусор можна через Роттердам вивозити ! Навіщо ж прямо на звалище ? В Україні щороку збирається близько 10 млн тонн сміття, його переробка дасть економію до 1 млрд кубометрів газу, - Сергій Савчук - Цензор.НЕТ 4489
 показать весь комментарий
 
Руководитель по энергоэффективности сделал гениальную сенсацию - нужно построить мусоро перерабатывающий завод . за такое крутое заявление пошёл и выписал себе премию в миллион гривен .
 показать весь комментарий
 
 
де буде розташований і вартість його? тому що зросте вартість сміття від населення, лише щоби довести його від пункту А до пункту В
 показать весь комментарий
 
можливо, колись я читала, що сам Кашпіровський (він виступав менеджером))) домовлявся з владою Херсонської області про необхідність будування великого сміттєвого заводу, не пам'ятаю вже в якому ЗМІ, але була велика стаття (може в ранньому "Бульвар Гордона"))). З тих пір на моєї памяті розмови про Львів і от знову)))
 показать весь комментарий
 
чувак приколіст , або "агент Хуйла" - хто ж дозволить позбавити олігархію її надприбутків ? Він би ще сказав , що і вугілля (за формулою "вРоттедам+") можна закуповувати не лише в РФ ...
 показать весь комментарий
 
 
Пока существует бизнес по захоронению мусора на свалках, ни переработка мусора, ни его сжигание, ни добывание биогаза из отходов невозможно.
Просто не дадут.
 показать весь комментарий
 
 
Который загонят населению по тарифу Сидней 2+?
 показать весь комментарий
 
 
чего чего, а по мусору мы наверное первые в Европе.
 показать весь комментарий
 
Не надо изобретать велосипед , это все давно уже придумано . Выделяются бесплатные участки под строительство мусоро перерабатывающих заводов и на законодательном уровне эти заводы освобождаются от налогов на 10-20 лет .Это все равно по факту дешевле выходит чем засерать свою страну хороня отходы в землю. И тогда у инвесторов появится реальная заинтересованность вклыдывать сюла бабки.
 показать весь комментарий
 
 
"чем засерать свою страну" - ты это про семьи (детей) Порошенко, Кличко, Омеляна? Да плевать им, что будет на ЧУЖОЙ земле.
 показать весь комментарий
 
 
Бла,бла,бла...Годами.Давно можно взять и построить.Лет 20назад про заводы слышали и все никак не решаться.Власти дебильные...
 показать весь комментарий
 
а можливо "дебильные" це ті , хто терпить , над собою , таку владу ? В Україні щороку збирається близько 10 млн тонн сміття, його переробка дасть економію до 1 млрд кубометрів газу, - Сергій Савчук - Цензор.НЕТ 1691
 показать весь комментарий
 
Скажить,а як "не терпіти?" Коли їх вибирають без тебе?коли митингувати нема ніякого сенсу?Саакашвіші запрошував,бачили як підтримали...
 показать весь комментарий
 
12 000 га = 120 кв.км. = 12 км х 10 км
120 : 603 549 = 0.02% от площади Украины, одна пятитысячная часть.
Не знаю, много это или мало. В Україні щороку збирається близько 10 млн тонн сміття, його переробка дасть економію до 1 млрд кубометрів газу, - Сергій Савчук - Цензор.НЕТ 7811
Если у нашей 9-тиэтажки двор 50 м х 100 м, то это соответствует 1 кв.м или одному мусорному контейнеру, а их у нас 4.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук
 
 
 
 
 
 вверх