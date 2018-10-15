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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:рейдерство (770) Аброськин (454) агрохолдинг (3)

 На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о нейтрализации группы аграрных рейдеров в Западной Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие.

Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов.

Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция".

Глава МВД Арсен Аваков в твиттере отметил: "Снова рейдеры сельхозпредприятия.. "Сварог" Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция пресекла попытку рейдерского захвата поля одного из агропредприятий на Кировоградщине, задержано 27 человек. ФОТОрепортаж

На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 01
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 02
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 03
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 04
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 05
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 06
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 07

Источник: https://censor.net.ua/n3091466
 
   
Источник: й
 Топ комментарии
 
красиво рейдерируют..
вот еще хлебальники в хлам разнести - и картина маслом,чтобы следующие уже думали - хватит на стоматолога потом,или сыпилявить придется и кашку кушать..
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Навіть "на лікарняному" працюють: на фото один з милицями лежить!
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Правильно говорити, що припинено спробу рейдерського захоплення агропідприємства "Сварог Вест Груп" із центральної України - Хмельницький і Шепетівка...))
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красиво рейдерируют..
вот еще хлебальники в хлам разнести - и картина маслом,чтобы следующие уже думали - хватит на стоматолога потом,или сыпилявить придется и кашку кушать..
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Навіть "на лікарняному" працюють: на фото один з милицями лежить!
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Если хотели захватить "Свагог", то это забавно - владельцы не очень далеко от захватчиков ушли... На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8605
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А как правильно говорить "на" или "в" Западной Украине?
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Есть такое государство "Западная Украина"?
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Говорят же в такой-то области....
Ведь, не говорят "На львовской области".
Я думаю, что нужно говорить "на западе Украины", но "в Западной Украине"
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Область - административное деление.
"Западная Украина" - просто обозначение местности. Тут нет правил.
Пока понятие "Украина" не было названием государства - вполне правильно и корректно было писать "на Украине", с 1991 года - "в Украине" не просто так, а потому, что именно с 1991 года появилось государство с названием Украина.
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На, только западная с маленькой, это не отдельная страна.
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Правильно говорити, що припинено спробу рейдерського захоплення агропідприємства "Сварог Вест Груп" із центральної України - Хмельницький і Шепетівка...))
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А какого хе_а вообще применяют географическое уточнение? Можно подумать, что свои граждане не знают где такая-то область?
По-моему, эту херню надо прекращать. Это уточнение исключительно для кацапа с магадана, мол раз идет речь о западе Украины, то это подразумевается, мол, где-то у бИндер.
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правильней говорить "запад Украины", "на западе Украины", тогда не встает такой вопрос "В" или "НА".
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Вот. Согласен.
Я чуть выше написал
На Західній Україні припинено спробу рейдерського захоплення агропідприємства, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9644 Читатель Новостей

Говорят же в такой-то области....
Ведь, не говорят "На львовской области".
Я думаю, что нужно говорить "на западе Украины", но "в Западной Украине"
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Благодарность полиции,хорошо сделали свою работу!!!Но если бы засунули костыль в зад рейдеру(видно на фото) то это было бы просто фиерично.))).Удачи Вам.
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если хоть раз пресечь так что на костыли перейдут или поимеют хорошие сроки это можно назвать результатом.А так несколько кучек отморозков ездят по всей Украине и беспредельничают безнаказанно-это признак того чего стоит власть в стране
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С каких пор Шепетовка это западная Украина?
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"И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана."
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Видимо редерство приносит неплохую прибыль раз столько желающих поучаствовать.
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Не на "Западной Украине", а на западе Украины или в западной части Украины!!! На Західній Україні припинено спробу рейдерського захоплення агропідприємства, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8849
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Видимо в государстве настолько кривые законы, что рейдерство себя оправдывает. Неожиданно, да?

Политика текущей власти - загнать украинцев в нищету. Нищими легче управлять. У нищих одна мысль - выжить.

А если Порошенко выйдет на выборы с лозунгом "Вернемся взад в СССР", его поддержат абсолютное большинство пенсов. И иже с ними.

И на этом победа Майдана закончится.

Что с этим делать, я не знаю. Так уже произошло в России. Так может в любой момент случится в Украине.

Надейся на лучшее, готовься к худшему.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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