 На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие.
Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов.
Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция".
Глава МВД Арсен Аваков в твиттере отметил: "Снова рейдеры сельхозпредприятия.. "Сварог" Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме".
вот еще хлебальники в хлам разнести - и картина маслом,чтобы следующие уже думали - хватит на стоматолога потом,или сыпилявить придется и кашку кушать..
Ведь, не говорят "На львовской области".
Я думаю, что нужно говорить "на западе Украины", но "в Западной Украине"
"Западная Украина" - просто обозначение местности. Тут нет правил.
Пока понятие "Украина" не было названием государства - вполне правильно и корректно было писать "на Украине", с 1991 года - "в Украине" не просто так, а потому, что именно с 1991 года появилось государство с названием Украина.
По-моему, эту херню надо прекращать. Это уточнение исключительно для кацапа с магадана, мол раз идет речь о западе Украины, то это подразумевается, мол, где-то у бИндер.
Я чуть выше написал
Читатель Новостей
Говорят же в такой-то области....
Ведь, не говорят "На львовской области".
Я думаю, что нужно говорить "на западе Украины", но "в Западной Украине"
Политика текущей власти - загнать украинцев в нищету. Нищими легче управлять. У нищих одна мысль - выжить.
А если Порошенко выйдет на выборы с лозунгом "Вернемся взад в СССР", его поддержат абсолютное большинство пенсов. И иже с ними.
И на этом победа Майдана закончится.
Что с этим делать, я не знаю. Так уже произошло в России. Так может в любой момент случится в Украине.
Надейся на лучшее, готовься к худшему.