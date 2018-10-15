 На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие.

Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов.

Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция".

Глава МВД Арсен Аваков в твиттере отметил: "Снова рейдеры сельхозпредприятия.. "Сварог" Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме".

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