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 Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС

В течение дня 15 октября, начиная с 07:00 до 18:00, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение открыть огонь, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС 01

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Напомним, в минувшие сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3091465
 
 
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Трагедии в семьях украинцев каждый день, невыносимо больно читать, можно только выразить сочувствие семьям погибшего и раненого.
Царствие небесное и светлая память погибшему, скорейшего выздоровления раненому.
Господи, спаси Украину от варваров рашистских.
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Катюга кремлівський , коли ти відійдеш у пекло ?
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Світла пам'ять Герою України , сумуємо ....
Смерть російським катам на українській землі !!
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Светлая память погибшему, выздоровления раненому.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС
 
 
 
 
 
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