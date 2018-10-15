 Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).
Отмечается, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение открыть огонь, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в минувшие сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов.
Царствие небесное и светлая память погибшему, скорейшего выздоровления раненому.
Господи, спаси Украину от варваров рашистских.
Смерть російським катам на українській землі !!