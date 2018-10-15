 Землетрясение магнитудой 4,7 балла зафиксировано в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 4,7 балла зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

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Управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук сообщает, что магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.