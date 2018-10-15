 Отравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Дождю" рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью Маргарите Симоньян.

По его словам, "Гарсон" тогда было одним из самых "достойных мест" Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл "общительным, в меру открытым, циничным, нормальным" молодым человеком. "Давал какие-то рекомендации по здоровью. <...> Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", — вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал "Петрова" еще после интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в фейсбуке пост и обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Уже после того, как Bellingcat и Insider выяснили, что настоящая фамилия Петрова Мишкин, Евдокимов обнаружил фото с ним из бистро "Гарсон".

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним. По ее словам, она "давно" случайно встретилась с ним на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Александр Мишкин переехал в Петербург в 1995 году, где через два года поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова (ВМедА) и окончил факультет, подготавливающий врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина. По подсчетам одного из этих выпускников, на которые ссылается Insider, Мишкин окончил ВМедА в 2003 году.

"Не позднее 2010 года и не ранее 2007 года" Мишкин переехал в Москву, где получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова, писал Bellingcat.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".