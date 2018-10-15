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 Отравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь". ФОТО

Один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Александр Мишкин (по версии Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Дождю" рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью Маргарите Симоньян.

По его словам, "Гарсон" тогда было одним из самых "достойных мест" Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл "общительным, в меру открытым, циничным, нормальным" молодым человеком. "Давал какие-то рекомендации по здоровью. <...> Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", — вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал "Петрова" еще после интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в фейсбуке пост и обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Отравитель из ГРУ Петров-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении Гарсон. Его опознали коллеги, - Дождь 01

Уже после того, как Bellingcat и Insider выяснили, что настоящая фамилия Петрова Мишкин, Евдокимов обнаружил фото с ним из бистро "Гарсон".

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним. По ее словам, она "давно" случайно встретилась с ним на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Александр Мишкин переехал в Петербург в 1995 году, где через два года поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова (ВМедА) и окончил факультет, подготавливающий врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина. По подсчетам одного из этих выпускников, на которые ссылается Insider, Мишкин окончил ВМедА в 2003 году.

"Не позднее 2010 года и не ранее 2007 года" Мишкин переехал в Москву, где получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова, писал Bellingcat.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3091462
 
 
 Топ комментарии
 
в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон"

Там же и познакомился с молью.
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И тут работники бистро "Гарсон" наконец поняли, кто их сливал долгое время
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а где ж еще стажировку в отравлениях проходить,как не в общепите? Отравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 5569
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в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон"

Там же и познакомился с молью.
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В интимные подробности этого знакомства углубляться не будем.
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комментарии там же, на ФБ:
Алекс Неймар Да,были времена.Я ссал им на лицо,они улыбались.Эх,время,время времечко.


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Золотой дождь (или альтернативное название - Piss Bukkake)
...тьху, срамота!
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Представляю его фразу в мемуарах: "Первую бутылку с "Новичком" я открыл в 16 лет". Отравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 6830
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та и хер с ним...
использованная туалетная бумага... или того хуже.... обделанный лопух в поле
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Но вообще неспроста, видно, вспоминали недавно на шпионскую тему вот это. Жаль, что "Гарсон", а не "Припрыжка" Отравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 9932

Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться. Впрочем, Щищац и сам отбивался как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Штирлиц, оценив ситуацию, побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...
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нах он нужен, будто нет у нас проблем по-важнее.
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И тут работники бистро "Гарсон" наконец поняли, кто их сливал долгое время
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Да тут уже темпоральная физика, а не лингвистика.
Тайм парадокс в три года вытанцовывается...
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Рашка совсем протухла. Набирают уже кого зря )) Экономят,шоли ? ))
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Требую снимки Мишкина из детского садика.
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Это вечером официентом, а после смены - всем милости просим
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а где ж еще стажировку в отравлениях проходить,как не в общепите?
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Прикольно. Зачем все эти шпионские прикрытия, если через инет можно все раскопать!?
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Отравитель из ГРУ...
Звучит прямо как классика в стиле Конан Дойля и Агаты Кристи.

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Да тут классика скорее в стиле "Голого пистолета" Отруйник із ГРУ "Петров"-Мішкін під час навчання працював офіціантом у петербурзькому закладі "Гарсон". Його впізнали колеги, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 843
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путін теж з Пєтєрбурга починав, і теж з "елітної" посади я - чемоданоносець собчака😋
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Вот и Стас Пьеха приболел.Они, часом, вместе в садик не ходили?
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канал "Дождь" заборонено в Україні - хіба можна ЦН давати посилання на ворожі ресурси ? Отруйник із ГРУ "Петров"-Мішкін під час навчання працював офіціантом у петербурзькому закладі "Гарсон". Його впізнали колеги, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 4743
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У ті рідкісні моменти, коли вони не брешуть, можна.
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а хто буде вирішувати - коли вони брешуть , а коли не брешуть ?
А головне - чому , за весь цей час , не заборонені вітчизняні "брехунці" на кшталт Інтера чи ньюзвана ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравитель из ГРУ "Петров"-Мишкин во время учебы работал официантом в петербургском заведении "Гарсон". Его опознали коллеги, - "Дождь". ФОТО
 
 
 
 
 
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