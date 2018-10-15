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 Уничтожение трех российских солдат 24.08.2017, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО

Снайпер "Украинской добровольческой армии" (УДА) Елена Билозерская рассказала о возобновлении снайперских традиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, она вспомнила о снайперском перстне.

"Во время Первой мировой войны была такая традиция. Снайперы делали себе такие перстни из донышка гильзы. Гильзу брали особенную - с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого"... И мы решили ее возобновить. Это как раз гильза с той ночи, когда я троих застрелила", - рассказала Белозерская о своем боевом украшении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На згадку як застрелила трьох росіян зробила перстень з гільзи", - снайпер УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3091460
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть у Елены все пальцы будут унизаны перстнями.
Удачи Вам, пани снайпер.
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ответственные по встрече кацапов на украинской земле
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 6110
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...желательно переходить на браслеты и цепочки из того же материала... "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 2004
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 4232 "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 3413(не реклама!!!)
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Пусть у Елены все пальцы будут унизаны перстнями.
Удачи Вам, пани снайпер.
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Снайпер любить ТИШУ.А це нова гадя косатої.
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Зачем она это говорит ? Жить надоело ? Это глупо. Смелость не в этом заключается. Убивай молча.
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это ее дело.Она в полне дает себе отчет в том что делает.Давать оценки ей не вам и не мне,извините.Это глупо.В чем "заключается" смелость ,наверняка она лучше нас с вами знает.
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Мне просто жаль ее. Как хорошего человека. И вбитую ей совком тупую мораль о презрении к врагу. На Западе другой подход.Там к этому относятся как к работе. И зря не рискуют.
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...у кого "подход"? ...До начала российско-украинской войны - журналист, общественный деятель, известный блогер...Источник: https://censor.net.ua/v3091412
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Амина тоже смелая была,светилась много...Где она сейчас?мы не Израиль,у нас скрытых врагов,предателей полно в стране.
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а ти попроси ізраїльтян переслати тобі відео про те, як вранці у них відкриваються кпвв і яка маса таких самих семітів, тільки іншої віри, суне через них! інженери, лікарі і прості робітники... скільки серед них прихованих агентів?
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Это ее право, есть много известных снайперов.
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...желательно переходить на браслеты и цепочки из того же материала... "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 2004
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 4232 "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 3413(не реклама!!!)
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нахер он кому нужен. Ищи его дома.
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Чесно кажучи мурашки по тілу але це правда життя. Слава Україні !
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ответственные по встрече кацапов на украинской земле
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 6110
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На фото Sako TRG, норм винтарь, но скрытность не особый конёк этой пары...
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Подумай, если они захотели бы спрятаться, фотка бы получилась?
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Николай и 12345678, Ваш диалог - прекрасен: Знищення трьох російських солдатів 24.08.2017, - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 5610
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Українська амазонка "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 9497
Нехай Господь береже Олену.
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Зря она рисуется .Такие вещи профессионалами не афишируются .Может всякое случится .
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Она не профессионал,она доброволец.
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наши специальные гурии для заблудившихся расеян-мусульман
"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 3667
"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 9366
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да уж))
девочка манияк)))
нажаль, від першого не знайшла))
надеюсь, кадры постановочные
знаю кто работает, ни разу не видел на них украшений
ни гильз, ни зубов, ни ушей
эта работа любит тишину и скромность
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просто дура, если ты хороший снайпер - глупо делать так, чтобы тебя враг знал в лицо
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Вона не дура.В неї роль.Гляньте уважно на її лице.Ботокс? На війні?У снайпера?Це гадя косатої.
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Если такая женщина не смотрит на мужчину через оптику, то она для любого мужчины за счастье.
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Вiра та армiя - це на сьогодення наша головна зброя проти окупанта

"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 9096
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Поп аферист , гарантии никакой так шо осторожно с винтовкой
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Долгих лет жизни, здоровья и счастья, Вам и Вашей семье!...
Всем нашим защитникам!...
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Удачи тебе Алёнушка, пусть тебя Бог бережёт.
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думаю,альошкамі і альонушкамі ця шановна пані Олена хробаків годує .
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всё понятно, но есть вопрос, сможет ли она вернутся к мирной жызни или уже всё, ведь воина убивает не только в воине, но и долго после оканчание боевых деиствии.
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а тебе это, fedjka, зачем?? Вот этот тезис- что не могут вернуться к мирной жизни - что у всех украинских военных с головой что-то делается --- постоянно муссируется вражескими ботами что типа укр.военные вот такие не такие. Бот, каждый из вас, беря в руки 30 сребренников за лжесвидетельство , пойдет чертям на корм, только ограниченное существо этого не понимает.
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Уважаемый Фламинго, не наезжайте пожалуйста на федко, он - за Украину. И за тех, которые за Украину. Военным синдромом болеют все.
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Бажаемо тобi, Оленка, щоб у тебе усi пальцi були у таких перстенях i повернутися додому живою, та з Перемогою.
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Какая умничка!!Догма хороший свинорус-мертвый свинорус,подтверждена!!)))
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Ні щоб як справжня Патріотка намети на Майдані ставити, так вона сєпарів убиває на фронті...
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до сємєнiхiнцiв не приняли, бо вона не щiра патрiотка
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Так вот какие они, литовские снайперши, подумал Бусурлин и заплакал.
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Русня все время, когда местное населения дает пзд, кричат о НАТО и о Литовских снайперах. (в Чечне об этом орали, в Грузии, и теперь в Украине - типа там Американцы, Поляки и Литовцы стреляют, по-этому сепарам и не везет. Такова жизнь. То-есть, украинцы в груз 200 превращают десантуру и другую нечисть, а виноваты НАТО, литовцы, европейцы.
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Все це зайве. Людина на вiйнi, а не те що на сценi чи в студii не повинна хвалитися вбивствами. Бутусов повинен розумiти, що такi РR - акцii наражають дiвчину на серйозну небезпеку, нашi силовi вiдомства поки безпораднi перед супротивником i пiсля таких речей за життя дiвчини нiхто не дасть навiть такого персня.
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Снайпери не малюються, не фотографуються і не виставляють відео в ефір. В Українській Армії і спецслужбах десятки професійних снайперів - хтось знає про них, хтось їх бачив, хтось брав у них інтерв"ю, вони десь хизувалися перстнями чи черепами?. Справжніх снайперів не повинні знати в лице навіть командири підрозділів ні під час війни, ні після війни. Вони на спеціальному секретному обліку. Пишу уже неодноразово - Білозерська - психічно і морально схиблена істота. Психічно, бо начисто позбавлена почуття (інстинкту) самозбереження - вірна ознака неадекватності живої істоти.Для спецслужб московських, однополчан, друзів, рідних і близьких убитих - запросто вичислити такого "снайпера". І не за те, що виконував свою роботу, а за те, що хизувався і смакував убивства іх рідних і близьких. А морально - бо пані хизується на весь світ процесом убивства людей, навіть смакує вчинені убивства! До своїх перстенів вже б відрізала голови убієнних і робила з них попільнички. Нацисти шили сумочки зі шкіри... Класика для кремлівської пропаганди.
Тим більше - жінка... фу.


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Вовка боятися , в ліс не ходити. Вона краща за всіх нас тим , що вбиває ворогів нашої країни.Без докорів сумління.Бо це ворог. Діло святе.А живе вона у своїй країні, у себе дома. Нк сумнівайся, знайдеться для неї захист.
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Прикро.
3,5 мільярди чоловіків на цій планеті могли б зробити те, що вона зробила, та жоден з них не зможе зробити того, що вона не зробила: народити дитину!
Дура ти, прости Господи!
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та то ей повезло бухариков завалити. хай добре хаваеться на другий раз
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Ты на каком языке пишешь,ущербный?Вивчи хоч одну мову,на котрій ти будеш спроможний
написати без помилок хоч одне речення.Если она не прячется,значит не считает нужным.
Ты то уже СХАВАЛСЯ.)
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Наскільки мені відомо, Білозерська вже давно не снайпер УДА, а офіцер-артилерист, молодший лейтенант ЗСУ.
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Она воюет за то,что бы такой диванный "герой" как ты мог бы спокойно сидеть за компом с пирожком в зубах и строчить всякую ересь.Не тебе судить о моральном и психическом состоянии этой смелой женщины.У тебя то я вижу с инстинктом самосохранения всё в порядке.)Она бы не пошла на войну,если бы на нашу Родину не пришла кацапская орда.Если ты уверен,что она неправильно убивает захватчиков,возьми в руки оружие и покажи как надо,высокоморальный ты наш.Мож скажешь,что это еще и не скрепно?))
Я бы всячески приветсвовал,если бы с этой мрази кацапской еще и скальпы снимали,хоть это выглядит неэстетично и по сути своей нетолерантно.))
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Не треба бажати їй перснів! Дякуючи їй моліться за неї! Персні вона викинути зможе а от те,інше-хто зна! Зараз вонаговорить про те про що іще намовчиться!
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Пишу в Цензор уже третий раз: друзья украинцы - военные, активисты и солдаты, не надо показывать свое лицо в эфире. Или Надевайте очки от солнца (как минимум). Я уверен, что эта женщина не хотела пиара, просто так вышло. Олена, Вы - очен красивая. Счастья Вам. Помогайте сепарам быстро попасть в ад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУничтожение трех российских солдат 24.08.2017, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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