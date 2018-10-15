 Уничтожение трех российских солдат 24.08.2017, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, она вспомнила о снайперском перстне.
"Во время Первой мировой войны была такая традиция. Снайперы делали себе такие перстни из донышка гильзы. Гильзу брали особенную - с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого"... И мы решили ее возобновить. Это как раз гильза с той ночи, когда я троих застрелила", - рассказала Белозерская о своем боевом украшении.
Удачи Вам, пани снайпер.
(не реклама!!!)
Нехай Господь береже Олену.
девочка манияк)))
нажаль, від першого не знайшла))
надеюсь, кадры постановочные
знаю кто работает, ни разу не видел на них украшений
ни гильз, ни зубов, ни ушей
эта работа любит тишину и скромность
Всем нашим защитникам!...
Тим більше - жінка... фу.
3,5 мільярди чоловіків на цій планеті могли б зробити те, що вона зробила, та жоден з них не зможе зробити того, що вона не зробила: народити дитину!
Дура ти, прости Господи!
написати без помилок хоч одне речення.Если она не прячется,значит не считает нужным.
Ты то уже СХАВАЛСЯ.)
Я бы всячески приветсвовал,если бы с этой мрази кацапской еще и скальпы снимали,хоть это выглядит неэстетично и по сути своей нетолерантно.))