 Уничтожение трех российских наемников, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, она вспомнила о снайперском перстне.
"Во время Первой мировой войны была такая традиция. Снайперы делали себе такие перстни из донышка гильзы. Гильзу брали особенную - с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого"... И мы решили ее возобновить. Это как раз гильза с той ночи, когда я троих застрелила", - рассказала Белозерская о своем боевом украшении.
Удачи Вам, пани снайпер.
(не реклама!!!)
Нехай Господь береже Олену.
девочка манияк)))
нажаль, від першого не знайшла))
надеюсь, кадры постановочные
знаю кто работает, ни разу не видел на них украшений
ни гильз, ни зубов, ни ушей
эта работа любит тишину и скромность
Всем нашим защитникам!...