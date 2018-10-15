 Уничтожение трех российских наемников, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, она вспомнила о снайперском перстне.

"Во время Первой мировой войны была такая традиция. Снайперы делали себе такие перстни из донышка гильзы. Гильзу брали особенную - с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого"... И мы решили ее возобновить. Это как раз гильза с той ночи, когда я троих застрелила", - рассказала Белозерская о своем боевом украшении.

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