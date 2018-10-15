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 Политика Украины, Общество
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 Уничтожение трех российских наемников, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО

Снайпер "Украинской добровольческой армии" (УДА) Елена Билозерская рассказала о возобновлении снайперских традиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, она вспомнила о снайперском перстне.

"Во время Первой мировой войны была такая традиция. Снайперы делали себе такие перстни из донышка гильзы. Гильзу брали особенную - с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого"... И мы решили ее возобновить. Это как раз гильза с той ночи, когда я троих застрелила", - рассказала Белозерская о своем боевом украшении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На згадку як застрелила трьох росіян зробила перстень з гільзи", - снайпер УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3091460
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть у Елены все пальцы будут унизаны перстнями.
Удачи Вам, пани снайпер.
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...желательно переходить на браслеты и цепочки из того же материала... "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 2004
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 4232 "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 3413(не реклама!!!)
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ответственные по встрече кацапов на украинской земле
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 6110
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Пусть у Елены все пальцы будут унизаны перстнями.
Удачи Вам, пани снайпер.
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Снайпер любить ТИШУ.А це нова гадя косатої.
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Зачем она это говорит ? Жить надоело ? Это глупо. Смелость не в этом заключается. Убивай молча.
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это ее дело.Она в полне дает себе отчет в том что делает.Давать оценки ей не вам и не мне,извините.Это глупо.В чем "заключается" смелость ,наверняка она лучше нас с вами знает.
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Мне просто жаль ее. Как хорошего человека. И вбитую ей совком тупую мораль о презрении к врагу. На Западе другой подход.Там к этому относятся как к работе. И зря не рискуют.
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...у кого "подход"? ...До начала российско-украинской войны - журналист, общественный деятель, известный блогер...Источник: https://censor.net.ua/v3091412
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Это ее право, есть много известных снайперов.
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...желательно переходить на браслеты и цепочки из того же материала... "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 2004
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 4232 "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 3413(не реклама!!!)
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нахер он кому нужен. Ищи его дома.
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Чесно кажучи мурашки по тілу але це правда життя. Слава Україні !
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ответственные по встрече кацапов на украинской земле
"Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 6110
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На фото Sako TRG, норм винтарь, но скрытность не особый конёк этой пары...
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Українська амазонка "Перстень делается из особенной гильзы с какого-то удачного выстрела или первого "двухсотого", - снайпер УДА Билозерская - Цензор.НЕТ 9497
Нехай Господь береже Олену.
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Зря она рисуется .Такие вещи профессионалами не афишируются .Может всякое случится .
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Она не профессионал,она доброволец.
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наши специальные гурии для заблудившихся расеян-мусульман
"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 3667
"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 9366
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да уж))
девочка манияк)))
нажаль, від першого не знайшла))
надеюсь, кадры постановочные
знаю кто работает, ни разу не видел на них украшений
ни гильз, ни зубов, ни ушей
эта работа любит тишину и скромность
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просто дура, если ты хороший снайпер - глупо делать так, чтобы тебя враг знал в лицо
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Вона не дура.В неї роль.Гляньте уважно на її лице.Ботокс? На війні?У снайпера?Це гадя косатої.
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Если такая женщина не смотрит на мужчину через оптику, то она для любого мужчины за счастье.
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Вiра та армiя - це на сьогодення наша головна зброя проти окупанта

"Перстень робиться з особливої гільзи з якогось вдалого пострілу або першого "двохсотого", - снайпер УДА Білозерська - Цензор.НЕТ 9096
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Долгих лет жизни, здоровья и счастья, Вам и Вашей семье!...
Всем нашим защитникам!...
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Удачи тебе Алёнушка, пусть тебя Бог бережёт.
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всё понятно, но есть вопрос, сможет ли она вернутся к мирной жызни или уже всё, ведь воина убивает не только в воине, но и долго после оканчание боевых деиствии.
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Бажаемо тобi, Оленка, щоб у тебе усi пальцi були у таких перстенях i повернутися додому живою, та з Перемогою.
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Какая умничка!!Догма хороший свинорус-мертвый свинорус,подтверждена!!)))
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Ні щоб як справжня Патріотка намети на Майдані ставити, так вона сєпарів убиває на фронті...
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Так вот какие они, литовские снайперши, подумал Бусурлин и заплакал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУничтожение трех российских наемников, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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