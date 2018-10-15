 Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Обменять Сенцова на кого-то — для Путина это неинтересно. Потому что жизнь россиян здесь у нас в плену его уже не интересует. Это отработанный материал. Хотя я должен сказать, что сам вот этот метод обмена, он не очень моральный. Потому что, кто такой Сенцов, Балух? Это абсолютно невинные люди. Они патриоты своей страны. Они никакого преступления не совершали, тем более, против Российской Федерации. Они не согласны только с оккупацией Крыма. Они выступают за территориальную целостность своей страны. То есть они действуют соответственно тех международных норм, в том числе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 29 марта 2014 года, где четко говорится о том, что Россия незаконно оккупировала Крым", - отмечает Джемилев.

По его словам, если Путин в конце концов согласится на обмен, то Украине придется отдать за политзаключенных российских террористов "которые по локоть в крови совершали преступления".

"Путин постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал. То есть, не важно, что сделали, не сделали — он просто набирает вот этих людей. Поэтому, уволив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше", - говорит Джемилев.

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