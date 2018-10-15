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 Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ

Кремль в любой момент может взять в заложники очередного украинца чтобы иметь "обменный материал".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой"  рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Обменять Сенцова на кого-то — для Путина это неинтересно. Потому что жизнь россиян здесь у нас в плену его уже не интересует. Это отработанный материал. Хотя я должен сказать, что сам вот этот метод обмена, он не очень моральный. Потому что, кто такой Сенцов, Балух? Это абсолютно невинные люди. Они патриоты своей страны. Они никакого преступления не совершали, тем более, против Российской Федерации. Они не согласны только с оккупацией Крыма. Они выступают за территориальную целостность своей страны. То есть они действуют соответственно тех международных норм, в том числе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 29 марта 2014 года, где четко говорится о том, что Россия незаконно оккупировала Крым", - отмечает Джемилев.

По его словам, если Путин в конце концов согласится на обмен, то Украине придется отдать за политзаключенных российских террористов "которые по локоть в крови совершали преступления".

"Путин постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал. То есть, не важно, что сделали, не сделали — он просто набирает вот этих людей. Поэтому, уволив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше", - говорит Джемилев.

Также читайте: Джемилев хочет, чтобы ПАСЕ расследовала размещение Россией ядерного оружия в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3091459
 
   
 Топ комментарии
 
Как интересно и с азартом россияне/русские оправдывают войну в Украине.
"Cотни российских военнопленных на Украине оказались «ничьими»" ,"Российские пленные на Украине передали воззвание минским переговорщикам" - это статьи МКRU. Если интересно, загуглите.
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https://echo.msk.ru/doc/1389922-echo.html
https://www.mk.ru/social/2017/05/24/cotni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-okazalis-nichimi.html
Лажа - это российские т.н. СМИ и то, что вбито в головы россиян. Ватник на любые факты говорит вывсёврёте, ихтамнет, авыдокажите.
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В оккупированном Крыму школьники приняли присягу «казаков» и «отряда друзей ФСБ»

Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ - Цензор.НЕТ 2185 Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ - Цензор.НЕТ 6585Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ - Цензор.НЕТ 5728

«Подобные действия российских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - подчеркивают правозащитники.
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Всякое длительное попустительство любого преступления,приводит всегда к печальным результатам.
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Пытаются выдать? Проверяйте по зубам, по ДНК останков.
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Опять не то и не так?
Агеев Виктор Александрович, 1995
https://www.youtube.com/watch?v=daxtuGritZM
https://www.youtube.com/watch?v=qRO2Gdip3GI
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По приведенной ссылке - промежуточный приговор. Это декабрь 2017. В конце написано: Следующее заседание назначено на 18 декабря.
Авдеев получил 10 лет за терроризм, потому что РФ тупо отрицает его принадлежность к своим вооружённым силам. Несмотря на военный билет и то, что был взят в плен во время боя.
https://gordonua.com/news/war/verhovnyy-sud-ukrainy-otkazalsya-rassmatrivat-kassacionnuyu-zhalobu-na-prigovor-ageevu-advokat-250689.html
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https://echo.msk.ru/doc/1389922-echo.html
https://www.mk.ru/social/2017/05/24/cotni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-okazalis-nichimi.html
Лажа - это российские т.н. СМИ и то, что вбито в головы россиян. Ватник на любые факты говорит вывсёврёте, ихтамнет, авыдокажите.
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Зачем мне расияне ? Украина не нападала. И при таком правительстве их никто не трогал,безнаказанно. Кацапам лафа в Украине.
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Как интересно и с азартом россияне/русские оправдывают войну в Украине.
"Cотни российских военнопленных на Украине оказались «ничьими»" ,"Российские пленные на Украине передали воззвание минским переговорщикам" - это статьи МКRU. Если интересно, загуглите.
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В Украине этого материла хоть косой коси, пусть СБУ и НАБУ напрягутся Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ - Цензор.НЕТ 3410
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Все у кого успешно идёт бизнес в Украине и за рубежом, могут быть осведомителями ФСБ Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ - Цензор.НЕТ 1969
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Народное радио" спррашивают: а существуют ли ныне "менялы"? "Народное радио" отвечает: Менялы - люди, которые занимались обменом монет одного государства на монеты другого государства. В Иудее евреи, приходившие в Иерусалимский Храм, могли уплачивать храмовый сбор только специальной монетой - половиной шекеля. Менялы в храме с выгодой для себя обменивали другие монеты на эти. Мир изменился и Джемилев утверждает, что ныне "менялой" м. б. Путин, который "постоянно держит при себе "обменный материал", - украинских заложниках в РФ".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПутин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ
 
 
 
 
 
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