 Путин постоянно держит при себе "обменный материал", - Джемилев об украинских заложниках в РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Обменять Сенцова на кого-то — для Путина это неинтересно. Потому что жизнь россиян здесь у нас в плену его уже не интересует. Это отработанный материал. Хотя я должен сказать, что сам вот этот метод обмена, он не очень моральный. Потому что, кто такой Сенцов, Балух? Это абсолютно невинные люди. Они патриоты своей страны. Они никакого преступления не совершали, тем более, против Российской Федерации. Они не согласны только с оккупацией Крыма. Они выступают за территориальную целостность своей страны. То есть они действуют соответственно тех международных норм, в том числе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 29 марта 2014 года, где четко говорится о том, что Россия незаконно оккупировала Крым", - отмечает Джемилев.
По его словам, если Путин в конце концов согласится на обмен, то Украине придется отдать за политзаключенных российских террористов "которые по локоть в крови совершали преступления".
"Путин постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал. То есть, не важно, что сделали, не сделали — он просто набирает вот этих людей. Поэтому, уволив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше", - говорит Джемилев.
«Подобные действия российских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - подчеркивают правозащитники.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHSDB6MiQM
https://www.youtube.com/watch?v=WwwLOZZuVPc
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ
Агеев Виктор Александрович, 1995
https://www.youtube.com/watch?v=daxtuGritZM
https://www.youtube.com/watch?v=qRO2Gdip3GI
Авдеев получил 10 лет за терроризм, потому что РФ тупо отрицает его принадлежность к своим вооружённым силам. Несмотря на военный билет и то, что был взят в плен во время боя.
https://gordonua.com/news/war/verhovnyy-sud-ukrainy-otkazalsya-rassmatrivat-kassacionnuyu-zhalobu-na-prigovor-ageevu-advokat-250689.html
http://ua-today.com/news-from-ukraine/98890
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/28/76968-grazhdan-rossii-v-ukrainskih-tyurmah-mozhet-byt-bolee-300
Вот дохлые:
http://gruz200.zzz.com.ua/
Дай бог, не последние.
https://www.mk.ru/social/2017/05/24/cotni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-okazalis-nichimi.html
Лажа - это российские т.н. СМИ и то, что вбито в головы россиян. Ватник на любые факты говорит вывсёврёте, ихтамнет, авыдокажите.
"Cотни российских военнопленных на Украине оказались «ничьими»" ,"Российские пленные на Украине передали воззвание минским переговорщикам" - это статьи МКRU. Если интересно, загуглите.