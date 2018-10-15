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 Солдат-контрактник обнаружен повешенным на Виннитчине, - военная прокуратура

В одном из сел Винницкой области обнаружен повешенным солдат-контрактник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"15 октября военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Вулыга Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 г.р., пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны.

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В дальнейшем, установив связь с близкими лицами погибшего солдата-контрактника, установлено, что его тело было обнаружено родственниками повешенным 15 октября около 4:00 по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил", - говорится в сообщении.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического события.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091458
 
 
 Топ комментарии
 
По логике,глупо искоренять меньшее Зло,если не прикончить ,большее.
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Женщины очень ветрены.Солдат очень впечатлительный. Нельзя умирать из-за неразделённой любви.Женщин на свете большой выбор- 4 миллиарда.Можно выписать из Африки,Азии на худой конец.Таких не отпевают..
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Что не понятно? Самоубийства в армии были всегда. И не только в армии. При мне в армии застрелились два солдата после писем от любимых девушек ,где те писали ,что не могут больше ждать и выходят замуж.
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Пока ахметов на свободе,хер поймешь где враг.
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Очень даже причем. Ахметов враг - но не сидит. Вполне возможно солдата убили.И уж точно не друзья Украины.
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А я так не считаю. Все растет из головы. А обезглавленное чудовище,перестает манипулировать пешками.
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По логике,глупо искоренять меньшее Зло,если не прикончить ,большее.
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Ахметову по-любому на зоне прогулы ставят. Он в прошлом беспредельщик.
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Дело даже не в этом.А в том ,что он вредит развитию нашей страны. Хотя прошлое подлежит также наказанию.
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Женщины очень ветрены.Солдат очень впечатлительный. Нельзя умирать из-за неразделённой любви.Женщин на свете большой выбор- 4 миллиарда.Можно выписать из Африки,Азии на худой конец.Таких не отпевают..
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Не факт что сам.Обычно оставлять записку.
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Самоубийца: человек, погибший при попытке бегства от себя самого....
R. I . P.
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Не становитесь защитниками Украины в Украине
14 октября, 12:21
Солдата-контрактника знайшли повішеним на Вінниччині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 7819Александр Ткачев тоже защитник Украины - хотя и пробыл в армии всего два дня. Призывник, 23 года. Очень хотел защищать Украину, с радостью пошел в армию.
Его убили в учебке. Перед смертью Александр звонил домой - парня начали гнобить и называть "сепаром". За то, что из Донбасса - http://pauluskp.com/news/852527645.
А потом оказалось, что за три года войны в этой тыловой учебной части 49 солдатских смертей - http://pauluskp.com/news/d8cd28775. Сейчас уже, наверное, больше.
Потому что следствия не было. Суда не было. Командира части даже не уволили. Прошло полтора года - и ничего....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСолдат-контрактник обнаружен повешенным на Виннитчине, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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