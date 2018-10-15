 Солдат-контрактник обнаружен повешенным на Виннитчине, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"15 октября военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Вулыга Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 г.р., пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны.
В дальнейшем, установив связь с близкими лицами погибшего солдата-контрактника, установлено, что его тело было обнаружено родственниками повешенным 15 октября около 4:00 по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил", - говорится в сообщении.
По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического события.
R. I . P.
14 октября, 12:21
Александр Ткачев тоже защитник Украины - хотя и пробыл в армии всего два дня. Призывник, 23 года. Очень хотел защищать Украину, с радостью пошел в армию.
Его убили в учебке. Перед смертью Александр звонил домой - парня начали гнобить и называть "сепаром". За то, что из Донбасса - http://pauluskp.com/news/852527645.
А потом оказалось, что за три года войны в этой тыловой учебной части 49 солдатских смертей - http://pauluskp.com/news/d8cd28775. Сейчас уже, наверное, больше.
Потому что следствия не было. Суда не было. Командира части даже не уволили. Прошло полтора года - и ничего....