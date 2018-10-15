 Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа телеканалу CBS News, где на вопрос, согласен ли он, что Путин имеет отношение к политическим убийствам и отравлениям, глава Белого дома ответил: "Да, вероятно, имеет".

"Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что "Трамп допустил возможность" и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко", - сказал он.

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"Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США. Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал. Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или тем более доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Вот так мы к этому и относимся", - добавил Песков.

"Главное, вы знаете, мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", - добавил он.

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