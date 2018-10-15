 Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа телеканалу CBS News, где на вопрос, согласен ли он, что Путин имеет отношение к политическим убийствам и отравлениям, глава Белого дома ответил: "Да, вероятно, имеет".
"Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что "Трамп допустил возможность" и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко", - сказал он.
"Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США. Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал. Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или тем более доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Вот так мы к этому и относимся", - добавил Песков.
"Главное, вы знаете, мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", - добавил он.
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такой верткий и... гибкий, что сам себе на морду...гадит
А вот - штатный ли там Путин... what is the question....
ФараонаХуйраона, вместе с конями!....
- Скажите, а вы владеете эсперанто? Мы ведем на нем переписку с некоторыми диппредставительствами.
- Владею? Да я там жил три года!!!
Назначил его Ельцин президентом, вот пришёл он в кабинет и сам себе думает... ё-моё... Россия развалена, денег в стране нет, в армии нищета и разруха, спецслужбы разбежались охранять олигархов, забастовки, невыплаты, заводы стоят, фабрики пилят на металлолом, СМИ пишут и показывают что попало... зачем мне оно надо? С чего начинать?
И понимает, что начинать надо с денег. А где их взять? И начинает робко подбираться к олигархам. У Ходорковского забрал самую большую и прибыльную на тот момент нефтяную компанию. У Гусинского с Березовским забрал СМИ... Не успел оглянуться, а цены то на нефть в мире, пошли в гору. Пошло наполнение бюджета, тут и "интерес" появился к "работе президентом"... что ты, "раб на галерах" - всё на халяву. И решил, что теперь он, от такой кормушки - только ногами вперёд. И понеслась...
Рейтинг Путина 86%... Россию с колен поднял… "Путин нам от Бога", распил, откат, проекты, нанотехнологии, "План Путина - победа России", суперкомпьютер, "Дороги Единой России", летим на Луну, на Марс... не знал, куда девать деньги. Заменил всех людей на всех должностях, посадил везде своих чекистов, обеспечил их до четвертого поколения деньгами, недвижимостью, фирмами, фондами, банками... Короче кутил напропалую... Что ещё надо? Продавай нефть-газ, пакуй в сундуки доллары, чахни над златом, живи сладко как «вор в законе».
Но…, крышу уже снесло.
И пришло 1 марта 2014 года. Захват Крыма, захват Луганска, Донецка, Славянска, Краматорска... уничтожение боинга МН17, захват заложников, отравления, кибератаки, убийства, диверсии, санкции, санкции, опять санкции, снова санкции... презрение в мире и изоляция.
Вот оно ему надо было?
Сидел бы "за поребриком"", торговал бы нефтью, складывал бы из депутатов и губернаторов слово "ВЕЧНОСТЬ". Так нет же…
Наверное у всех диктаторов, от денег и безнаказанности крышу сносит.
Вот в ней - вся суть расейского менталитета. Концовка - та же)
"President Trump says Putin is "probably" involved in assassinations.
Lesley Stahl: Do you agree that Vladimir Putin is involved in assassinations? In poisonings?
President Donald Trump: Probably he is, yeah. Probably. I mean, I don't--"
А согласно Пескову, так как Трам не крикнул в ответ (да еще на русском !) :
" Да, канєчьно же он! А кто ж ісчо, бліать !!!!", то тогда - да....
А так - "нє зачьот"..
Авжеж. А перекладачем лінгвістічєскіх асобєнастєй треба запрошувати Мутко.
- "Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-ла!"(Трамп)
-"Це такі лінгвістичні оберти та відмінності..."(Пєськов)