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Все про:Песков (862) Путин (24288) Трамп (2068)

 Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко"

Нельзя утверждать, что президент США Дональд Трамп однозначно допустил причастность президента Российской Федерации Владимира Путина к политическим убийствам и отравлениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа телеканалу CBS News, где на вопрос, согласен ли он, что Путин имеет отношение к политическим убийствам и отравлениям, глава Белого дома ответил: "Да, вероятно, имеет".

"Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что "Трамп допустил возможность" и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным я проявил жесткость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

"Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США. Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал. Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или тем более доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Вот так мы к этому и относимся", - добавил Песков.

"Главное, вы знаете, мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием

Источник: https://censor.net.ua/n3091457
 
 
 Топ комментарии
 
и гибкий... Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко" - Цензор.НЕТ 1293
такой верткий и... гибкий, что сам себе на морду...гадит
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Песков отреагировал на слова Трампа: Вы все врете, нас там нет
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Не хочется ворошить прошлое но ситуация вынуждает
Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко" - Цензор.НЕТ 9676
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и гибкий... Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко" - Цензор.НЕТ 1293
такой верткий и... гибкий, что сам себе на морду...гадит
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да вот, во многом, из-за таких вот "смешных" мокшан, в Украине уже убито 13 тысяч людей, и потеряно 7% территорий...
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Бл... ему что на лбу надо писать? Косит на особенности перевода.
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"К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко" - подхуйловник видимо имеет в виду фальш-лингус
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Та к штатности массовки вопросов давно уже как бы и нет
А вот - штатный ли там Путин... what is the question....

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В могилу их тоже рядом с путлером положат и сфотографируют.
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у него речевой аппарат рандомный. чо попало лепит не к месту. походу последняя прошивка не встала на мозги. в утиль
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К дебилу пескову хоть гибко относись,хоть твердо-а дебил есть дебил.
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там один такой же испуганный достает меня белыми хакерами. Зашла на два сайта со списка, существуют такие в наличии, что в Сибири, что и поближе.
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СтОит, потому что в этом фильме он такой же придурок, как и "Петров с Бошировым". Пєсков відреагував на слова Трампа про причетність Путіна до отруєнь: "До лінгвістичних особливостей слід ставитися гнучко" - Цензор.НЕТ 8846
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Один "Брат" уже "ответил". Из-под лавины... Пєсков відреагував на слова Трампа про причетність Путіна до отруєнь: "До лінгвістичних особливостей слід ставитися гнучко" - Цензор.НЕТ 6530
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Да катился бы по ветру и все. Какое там свое мнение? Или вы считаете, что он такой смелый и умный как Макаревич?
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А зачем украинцам за него отвечать? Они его позорно аннексировали с помощью зеленых человечков?
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У будущего посла от россии спрашивают:
- Скажите, а вы владеете эсперанто? Мы ведем на нем переписку с некоторыми диппредставительствами.
- Владею? Да я там жил три года!!!
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Глупый ты Песков! ты не знаешь, кого!!! ты покрываешь.
Песков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко" - Цензор.НЕТ 4456
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Вот никак не могу понять, зачем Путину это надо было?
Назначил его Ельцин президентом, вот пришёл он в кабинет и сам себе думает... ё-моё... Россия развалена, денег в стране нет, в армии нищета и разруха, спецслужбы разбежались охранять олигархов, забастовки, невыплаты, заводы стоят, фабрики пилят на металлолом, СМИ пишут и показывают что попало... зачем мне оно надо? С чего начинать?

И понимает, что начинать надо с денег. А где их взять? И начинает робко подбираться к олигархам. У Ходорковского забрал самую большую и прибыльную на тот момент нефтяную компанию. У Гусинского с Березовским забрал СМИ... Не успел оглянуться, а цены то на нефть в мире, пошли в гору. Пошло наполнение бюджета, тут и "интерес" появился к "работе президентом"... что ты, "раб на галерах" - всё на халяву. И решил, что теперь он, от такой кормушки - только ногами вперёд. И понеслась...
Рейтинг Путина 86%... Россию с колен поднял… "Путин нам от Бога", распил, откат, проекты, нанотехнологии, "План Путина - победа России", суперкомпьютер, "Дороги Единой России", летим на Луну, на Марс... не знал, куда девать деньги. Заменил всех людей на всех должностях, посадил везде своих чекистов, обеспечил их до четвертого поколения деньгами, недвижимостью, фирмами, фондами, банками... Короче кутил напропалую... Что ещё надо? Продавай нефть-газ, пакуй в сундуки доллары, чахни над златом, живи сладко как «вор в законе».
Но…, крышу уже снесло.
И пришло 1 марта 2014 года. Захват Крыма, захват Луганска, Донецка, Славянска, Краматорска... уничтожение боинга МН17, захват заложников, отравления, кибератаки, убийства, диверсии, санкции, санкции, опять санкции, снова санкции... презрение в мире и изоляция.
Вот оно ему надо было?
Сидел бы "за поребриком"", торговал бы нефтью, складывал бы из депутатов и губернаторов слово "ВЕЧНОСТЬ". Так нет же…
Наверное у всех диктаторов, от денег и безнаказанности крышу сносит.

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расейскую народную сказку знаешь - "О Золотой рыбке"?
Вот в ней - вся суть расейского менталитета. Концовка - та же)
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щодо гнучкости, то говорячі вуса путєна праві: гнутися тепер кремлівським доведеться багато, але чи не запізно?
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https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-interview-60-minutes-full-transcript-lesley-stahl-jamal-khashoggi-james-mattis-brett-kavanaugh-vladimir-putin-2018-10-14/

"President Trump says Putin is "probably" involved in assassinations.
Lesley Stahl: Do you agree that Vladimir Putin is involved in assassinations? In poisonings?
President Donald Trump: Probably he is, yeah. Probably. I mean, I don't--"

А согласно Пескову, так как Трам не крикнул в ответ (да еще на русском !) :
" Да, канєчьно же он! А кто ж ісчо, бліать !!!!", то тогда - да....
А так - "нє зачьот"..

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Бат Трамп, аккордингли ту Пьескофф, джаст споук фром хиз харт
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енд ет Пісськофф'c - фром зе хоул анде зе хайєр ...
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"нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко"

Авжеж. А перекладачем лінгвістічєскіх асобєнастєй треба запрошувати Мутко.
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гібчє путінського лінгвіста-аналіста, ніж пєськов, планета Земля ще не бачила😁
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- "Містер Президент! Ви вважаєте, що Путін - хуйло?"(Кореспондент)
- "Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-ла!"(Трамп)
-"Це такі лінгвістичні оберти та відмінності..."(Пєськов)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков отреагировал на слова Трампа о причастности Путина к отравлениям: "К лингвистическим особенностям нужно относиться гибко"
 
 
 
 
 
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