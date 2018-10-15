 Белорусскому священнику запретили служить из-за его критики визита главы РПЦ Кирилла в Минск

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию белорусской службе "Радио Свобода" Шрамко подтвердил лично, заявив, что ему устно запретили служить. Официального решения он ожидает 16 октября.
Ранее Шрамко написал в Фейсбуке такой пост: "Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ...
Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. Как-будто они и так не могут насмотреться подобного на каком-нибудь "Союзе".
Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю.
Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?"
Навскидку Кириенко насчитал в Могилеве лишь шесть действующих храмов, три из которых были построены в последнее десятилетие. Далеко не всегда они заполнены, отмечает он. Но даже если представить, что каждый примет тысячу человек, то для города с населением в 370 тысяч процент реальных прихожан будет на уровне погрешности.
Согласно опросу Gallup, который был проведен в 114 странах в 2009 году, Беларусь находится в группе из одиннадцати стран, где религия в повседневной жизни не играет ни малейшей роли. При этом, отмечает Наталья Василевич, ни Россия, ни Украина в этот список не попали. Эта ситуация актуальна и сейчас. То есть, Беларусь является самой не религиозной среди трех этих стран, так что возможен вариант, не исключает Василевич, когда белорусы просто не заметят противостояния вокруг автокефалии УПЦ.
Лепота!
скоро начнет критиковать и бацьку?
совсем бульбы объелись...
Октябрь 15, 2018 в 12:14
У меня вопрос ....... по теме автоклефалии украинской церкви. Как вы писали среди 5 пунктов постановления Синода Константинопольского патриархата, один из пунктов отменяет контроль Московского патриархата над Киевской метрополией. Этот контроль был обеспечен Синодальным письмом 1686 года. Мне непонятно вот что, отмена этого по сути возвращает Киевскую метрополию на 332 года назад. Но как быть с территорией Киевской метрополии. Ведь в 1686 году Киевская метрополия занимала огромную территорию: Холмская, Перемышльская, Львовская(Галицкая), Луцкая, Владимир-Волынская, Киевская, Белгородская, Черниговская, Брестская, Туровская(Турово-Пинская), Полоцкая, Оршанская, Мстиславо-Могилевская(Белорусская), Смоленская, Брянская епархии. Вот карта Киевской метрополии на 1686 год: https://ic.pics.livejournal.com/aillarionov/14234704/603097/603097_600.jpg
Это решение Синода от 11 октября 2018 года вывело всю бывшую территорию Киевской метрополии из власти Московского патриархата, или только современную украинскую территорию. Нигде не могу найти ответ на этот вопрос. Может кто в курсе?
попытаемся пояснить суть вопроса проще, чем это сделал сегодня президент, и уж тем более, чем Патриарх Вселенский. В семнадцатом веке московской самозваной церкви путем шантажа Вселенского Патриарха было дано право осуществлять протекторат над украинской церковью, не прерывая ее евхаристических связей с Константинополем. Там был еще целый перечень условий, на которых этот протекторат, причем - временно, предоставлялся. Проще говоря, было подписано соглашение, по которому Москва действительно получила право временного протектората, но и одновременно, обязалась выполнять соответствующие обязательства.
Как теперь выясняется, Москва указывает пальцем на права и молчит о взятых обязательствах, а без них - нет никакого договора. Оказывается, что обязательства Москва не выполняла и даже не собиралась этого делать, и по этой причине, Константинополь объявил о прекращении действия этого соглашения.
Это все равно, что вы сдали кому-то в аренду квартиру и арендатор пообещал вовремя за нее платить и содержать в пристойном виде, но вскоре вы понимаете, что арендатор не намерен вам платить, уже накопил задолженность по коммуналке, а квартиру использует как бордель и место продажи наркотиков. Вы пришли его выселять, а он плюется, обливает вас нечистотами и обещает забрать и эту квартиру, и ту, в которой живете вы.
Москва ведет себя именно таким образом, и если кто-то считает это нормальным, то надо честно себе сказать, что вы плюнули на Украину и на православие, вам важнее Гундяев, Москва и их «русский мир». И если вам все это надо, то пора собраться с духом и отправляться ближе к мощам и скрепам, поскольку в Украине эта контора будет закрываться полностью.
Да, президент сказал, что право выбора останется за самими верующими, поскольку это - неотъемлемое право на свободу совести, но вот сама московская церковь - будет съезжать, ибо русская церковь не будет сидеть в украинских зданиях и комплексах зданий, являющихся историческим наследием Украины. Там просто говорить не о чем. Будет принято решение о реставрации и московским попам придет предписание очистить помещение, а потом - будут отключены коммуникации, а если не будет выполнено предписание, будет суд, арест счетов и прочее. В случае злостного неповиновения, и не дай бог, каких-то заварух, попы переедут из исторических зданий Лавры в исторические здания Лукьяновки и будут ждать удачи, чтобы их поменяли на украинских заложников.
В общем, вот такая перспектива. Если ты православный, то будь православным. Если ты - московский, собирай манатки и греби в Москву. Это - по честному, ибо никакого православия и даже христианства на Московии давно нет. Если кто-то хочет проверить это утверждение, пускай возьмет ручку и выпишет себе всех героев Московии, за всю ее историю, прямо с основания самой Москвы.
Даже можем подсказать - со времен Александра Невского и до Владимира Путина. Вот насколько хватит памяти - выписать буквально всех. Для полноты списка, можно просто пройтись по названиям улиц, площадей и прочих мест, в которых фигурируют чьи-то собственные имена. После этого сделать два столбца, справа от имен и в столбцах записать текст всего двух заповедей, в одном - не убий, а во втором - не укради, а потом - надо пройти по списку и поставить галочки напротив имен, которые переступили эти две заповеди, не важно, по каким причинам. Убивал - галочка, крал - галочка. И вот, если к этому отнестись серьезно, то почти все личности, которые составляют гордость Московии, будут маркированы по обоим заповедям жирными галочками.
Если бы предусмотреть возможность регулировать жирность этих галочек, то быстро оказалось бы, что самые знаменитые и почитаемые в Московии люди - непременно получили обе галочки самого толстого свойства. И что самое важное, эти люди, уже мертвые или еще живые, в основном грабили и убивали собственное население.
Еще раз вернемся к формализму религии, в частности - христианской. Десять Заповедей, в том числе и №№ 6,8, которые мы тут привели, являются единственным письменным посланием Бога к людям. Никаких других текстов он им не направлял, а потому верующие в Бога по христианской традиции, должны воспринимать эти заповеди как императив, не подвергать сомнению или толкованию. Если только ты сам попробовал толковать именно этот текст или поверил проходимцу, который это сделал, то ты не просто не христианин, но ты не веришь в Бока, вернее - ты не веришь Богу, который единственный раз обратился к людям, а значит и к тебе, с письменным посланием, а ты - наплевал на него и слушаешь каких-то бородатых клоунов, от одеяний которых, количества золота на их одеждах и на теле, Иисус просто впал бы в ярость. И это не мое допущение, поскольку он изгонял из Храма менял, то есть - не таких четких пацанов, как нынешние деятели от церкви.
Так вот, страна заставлена памятниками воров и убийц, страной правят воры и убийцы и тогда возникает простой вопрос, где Московия и где христианство? В общем, пришло время делать вам (прихожанам МП) выбор, или выбор сделает вас.
DL
Самый поразительный чудовищный факт заключается в том, что в Московии-Азиопе вообще нет ни одного населённого пункта в котором не стоял бы на самом главном месте, в самом центре города и села памятник Ленину, самому страшному ненавистнику-гонителю христианства, убийце миллионов православных...
В 1923 году в Польше (в том числе на части территории бывшей Литовской митрополии) была восстановлена юрисдикция Константинопольского патриархата, а 17 сентября 1925 года в Варшаве был объявлен Патриарший Томос о автокефалии Православной Церкви в Польше. Вывод: Часть Белоруссии -Оршанская,Мстиславская и Могилевская епископии подподают
под нынешнюю ситуацию -- выход из подчинения Московскому патриархату
В Сакрально-немытой дымит Сатанат,
По Минску копыта Кирилла стучат,
Москва собирает у бацьки Синод -
Очкуют чекисты, что завтра Картошка
К Укропу уйдёт...
Очкуют чекисты, что завтра Картошка
К Укропу уйдёт !
------------"Новые приключения неуловимых..."