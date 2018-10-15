 Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на "Игры непокоренных", - Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем представителей СМИ принять участие в проводе Национальной сборной Украины "Игры Непокоренных" в 21:00 16 октября в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО

Отмечается, что с 20 по 27 октября украинские ветераны и военнослужащие, получившие ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, будут соревноваться на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных" - Invictus Games. 15 участников основного состава отправляются в Сидней (Австралия) 16 октября. Соревнования в Сиднее станут уже вторыми Играми Непокоренных (Invictus Games), в которых примет участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, 8 из которых - золотые.