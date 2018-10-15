EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  419  7
Все про:Австралия (241) Минобороны (5403) Игры Инвиктус (34)

 Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на "Игры непокоренных", - Минобороны

Национальная сборная Украины во вторник, 16 октября, улетает на соревнования "Игры Непокоренных" в Сидней.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ

"Приглашаем представителей СМИ принять участие в проводе Национальной сборной Украины "Игры Непокоренных" в 21:00 16 октября в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО

Отмечается, что с 20 по 27 октября украинские ветераны и военнослужащие, получившие ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, будут соревноваться на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных" - Invictus Games. 15 участников основного состава отправляются в Сидней (Австралия) 16 октября. Соревнования в Сиднее станут уже вторыми Играми Непокоренных (Invictus Games), в которых примет участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, 8 из которых - золотые.

Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на Игры непокоренных, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091453
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бажаю перемог нашим хлопцям !
Пишаюсь вами ! Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на "Игры непокоренных", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5441
 показать весь комментарий
 
 
А что это за игры..на зарубежных сайтах о них ни где ничего не найти...
 показать весь комментарий
 
Преклоняю голову перед Силой Духа этих мужчин!!! Очень яркая ассоциация с Украиной - ранена, но не Сломлена! Вы уже победили!
 показать весь комментарий
 
 
Ви найкращі, ми вас любимо і віримо в вашу перемогу !!! Щасти !!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗавтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на "Игры непокоренных", - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх