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Все про:ДТП (5217) Одесская область (1601) Нацполиция (8311) жертвы (824)

 В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Автомобильная авария с участием легкового автомобиля "Фольксваген Поло" и грузовика "КамАЗ" произошла сегодня около полудня на 402 км автодороги "Киев-Одесса".

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка "Фольксвагена". Водитель легковушки и еще один его пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3091448
 
 
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Не справился с управлением, потому что летел со скоростью самолета.

З.Ы. Лого полиции ржач. В пеинте рисовали?
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А зачем ставят отбойники? В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9343 Чтоб человек не вылетел в поле, а вмазался в стоящего где попало идиота?
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Кстати отбойник в данном случае верный проводник на тот свет и. При его отсутствии водила мог резко дернуть руль вправо и вылететь в поле, а так отбойник все равно направит его прямиком под прицеп фуры
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При чем здесь отбойник? Виноват дебильный водитель легковушки.
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Отбойники в таких местах действительно не оставляют шансов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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