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 Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

14 октября в Харькове возле остановки общественного транспорта была выявлена боевая граната.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция 01

В 15-53 в службу "102" позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.

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На месте происшествия взрывотехники изъяли ручную гранату РГД-5.

Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция 02

Эвакуация людей не проводилась. Работники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию ​​от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.

Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция 03

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3091440
 
 
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Случайно выпала из дырявого кармана. Не дай Бог рядом проходить.
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Судячи з фото навколишньої місцевості, Харків процвітає.
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то фото з промзони, там заводи одни. Метро "московський проспект"
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Сьогодні у Харкові величезна виставка української зброї на площі Свободи. На виставці: Бтр-4е, Б тр-4мв, бронемашини козак, варта, літаки Міг-29, хелікоптери Мі-24, зенітні комплекси оса, С-300, бук М1 та багато всього іншого, можна доторкнутися та посидіти у середині бойови машин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГраната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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