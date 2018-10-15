 Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В 15-53 в службу "102" позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.
На месте происшествия взрывотехники изъяли ручную гранату РГД-5.
Эвакуация людей не проводилась. Работники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.