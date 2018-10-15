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 Политика Украины
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Все про:санкции (7003) Евросоюз (12092) химическое оружие (237) Климкин (1867)

 "Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию

Украина готова к взаимодействию относительно нового режима санкций ЕС против производства и использования химического оружия и противодействия другим гибридным угрозам.

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС ввел новый режим ограничительных мер, позволяющих накладывать санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству и использованию химического оружия, а также подчеркнул необходимость сотрудничать для противодействия другим гибридным угрозам. Готовы к взаимодействию!", - заявил Климкин.

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Готовы к взаимодействию! - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию 01

Ранее ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию.

Источник: https://censor.net.ua/n3091436
 
   
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"Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию - Цензор.НЕТ 1466

когда "Безусловно страны НАТО мечтают напасть на Россиюшку, ведь у неё есть очень ценный ресурс - ватный электорат. Они хотят его вывезти, чтоб он за их правящий класс всегда голосовал. Вот тогда и заживут, бессменно руководя своими странами".
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"Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию

Не, правильно, конечно. Но, вообще, в контексте санкций против кацапов, и на фоне амеров и европейцев, которые реально в этом плане что-то делают, Петя ассоциируется с Табаки, который скачет вокруг Шер-хана и орёт "Мы.."
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Буде відкрита ще одна "вільна економічна зона"?
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Дійсно, що спочатку дайте розгорнутий аналіз торгівлі з росією, а потім будете говорити про санкції.
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Клімкін, скажи всоєму сивочолому гетьману, що в Україні й досі діє ВЕЗ "Крим", та що з території ВЕЗ "Крим" фірташівський "Титан" труїть не тільки крисчан в армянську, а й українців в Каланчакському районі херсонщини..
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хтось був виставляв "картинку" ...галантерейщик и Кардинал это сила !
https://www.youtube.com/watch?v=KgMmQCG_ess

...
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А ТАРИФЫ И ЦЕННЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ !!!???
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С этим гражданином РФ уже никто в ЕС общаться не хочет, а оно всё лезет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию
 
 
 
 
 
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