 "Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС ввел новый режим ограничительных мер, позволяющих накладывать санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству и использованию химического оружия, а также подчеркнул необходимость сотрудничать для противодействия другим гибридным угрозам. Готовы к взаимодействию!", - заявил Климкин.

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Ранее ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию.