 "Готовы к взаимодействию!" - Климкин о новом санкционном режиме ЕС для противодействия химоружию

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Совет ЕС ввел новый режим ограничительных мер, позволяющих накладывать санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству и использованию химического оружия, а также подчеркнул необходимость сотрудничать для противодействия другим гибридным угрозам. Готовы к взаимодействию!", - заявил Климкин.
Ранее ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию.
когда "Безусловно страны НАТО мечтают напасть на Россиюшку, ведь у неё есть очень ценный ресурс - ватный электорат. Они хотят его вывезти, чтоб он за их правящий класс всегда голосовал. Вот тогда и заживут, бессменно руководя своими странами".
Не, правильно, конечно. Но, вообще, в контексте санкций против кацапов, и на фоне амеров и европейцев, которые реально в этом плане что-то делают, Петя ассоциируется с Табаки, который скачет вокруг Шер-хана и орёт "Мы.."
https://www.youtube.com/watch?v=KgMmQCG_ess
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