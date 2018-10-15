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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Amnesty International (157) похищение (1269) правозащитники (506) пытки (427)

 Сотрудника Amnesty International Козловского похитили и пытали в России, - заявление организации

Наблюдатель Amnesty International Олег Козловский, направленный в столицу Ингушетии Магас для мониторинга протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, назвавшихся сотрудниками органов безопасности Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Amnesty International.

По информации организации, Козловский прибыл в Магас 5 октября для мониторинга мирных протестов, начавшихся после подписания 26 сентября между лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами.

Вечером 6 октября неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа.

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"Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло", - рассказал Козловский.

"Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы", – заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По ее словам, правозащитника похители на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими.

"Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду", – добавила Стразерс.

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Подробнее о произошедшем Козловский написал на ствоей странице в Facebook.

Сотрудника Amnesty International Козловского похитили и пытали в России, - заявление организации 01
Сотрудника Amnesty International Козловского похитили и пытали в России, - заявление организации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091435
 
   
 Топ комментарии
 
Но "хунта" и "фашисты" в Украине, не забываем.
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Це не ця організація, що обвинувачувала Україну і піддакувала російським пропагандонам ?
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Для їх права сепарів та ватних хурнашлюх понад усе! А наші радикали, це найбільше, що їх в нас дратує...
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Це не ця організація, що обвинувачувала Україну і піддакувала російським пропагандонам ?
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она всех обвиняет. ей все недостаточно хороши. такая организация...
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Для їх права сепарів та ватних хурнашлюх понад усе! А наші радикали, це найбільше, що їх в нас дратує...
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Треба таких "правоохоронців" призначити представниками росії у Мінську.
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Поражает наивность таких организаций, припереться в центр чечено-ингушского конфликта и требовать верховенства закона, пусть скажет спасибо что живой.
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Зато хорошо характеризует "адекватность" и организации в целом, и сотрудников в частности.
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Боятся зеленки на Кавказе все таки....
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Amnesty International всегда и везде поддерживают террористов. Нет им уважения или сочуствия.
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це вам, хлопчики, не "жахлива та кривава київська хунта"!
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молодец путин. убей всю эту амнистию.кавказ и прочих кадырок .
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