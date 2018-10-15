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 Бывший наемник, работавший на террористов "ДНР" за еду, сдался полиции в Бахмуте

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют его на непричастность к совершению тяжких преступлений за период "службы" в рядах террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что в полицию Бахмута обратился 26-летний житель района. В марте-июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на коммунальном предприятии время "подрабатывать" на террористов. За "службу" боевики ему платили провизией.

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После того, как в Славянске началась активная фаза освобождения населенного пункта от оккупантов, наемник испугался и вернулся домой.

Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность избежать наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

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После прохождения проверки и установления того факта, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

"Чтобы начать новую жизнь, нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм"", - напоминает полиция.

Источник: https://censor.net.ua/n3091433
 
   
 Топ комментарии
 
Він готовий служити за сухий собачий корм🐕
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у кого спрашивали что он не убивал наших???????????
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стройте тюрьмы, скоро эту падаль не где будет держать, разве, что на стали литейных заводах в чанах.
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а кому он нафиг сдался-шо он сдался.. лучше б в виде трупа.
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Щось висне Цензор -коменти зависають і т.д
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Мабуть у Вас з інтернетом проблеми.
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можливо... але все інше працює нормально-зараз оновлю
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Комп слабий, а реклами зараз на Цензорі дуже багато...
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Або ще одне може бути, якщо стоїть АВР то поки він не забанить кучу реклами браузер буде глючити. Це з моїх спостережень...
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звідки знаєте, може разом служили ?
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Ты уже вернулась оттуда, куда я тебя послал? Колишній найманець, який працював на терористів "ДНР" за їжу, здався поліції в Бахмуті - Цензор.НЕТ 2621
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На запах смажених сосисок з кущів вибіг )))))
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Він готовий служити за сухий собачий корм🐕
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Тепер це громадянин України, якому можна довірити відповідальну роботу, державну таємницю...?
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"За шмат гнилої ковбаси і рідну матір продаси."
Дамбас - ходячий шлунок.
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у жовтні треба буде цю практику зупинити, бо після жовтневого пакету санкцій на нашу тушенку багато охочих буде! мокшани почнуть вербуватись у найманці, щоб хоч поїсти
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кацапы уже существовали тогда-но с хвостами и копытами и жили в болоте.
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Голос за кадром и комментарии к сюжету Николая Дроздова
Колишній найманець, який працював на терористів "ДНР" за їжу, здався поліції в Бахмуті - Цензор.НЕТ 9783
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Нагодувати і відпустити Рафіка. Він тільки руля крутив і на блок постах стояв
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В Україні потрібно офіційно встановити державну нагороду "Довбойоб 1 ступеня".
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Если коротко, сепарам надо накинуть по 500 грн к зарплате и они продолжат убивать наших парней. Нахрена он нужен Украине? Интересно через сколько дней его покажут в новостях про убийство пенсионерки? путин умнее - отдал приказ валить придурков и в ров закапывать. Вдумайтесь, сколько тысяч таких мудаков хлынет в Украину. И каждый готов снова идти убивать украинцев за пайку и 50 баксов в месяц по первому призыву мацквы.
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Это одна из причин, по которой ху..ло не хочет вернуть Донбасс.
Просто всей этой навоевавшейся шушаре светят в Украине конкретные сроки, и естественно они рванут в паРашу. А надо ли это ни кем не контролируемое "добро" самой паРаше?

Так что война будет продолжаться.
1. Либо пока всю эту шушару не положат
2. Либо пока ЛД/НР не превратятся в отдельные от Украины сателиты РФ.
3. Либо пока паРаша не прекратит своё существование в нынешних границах.

---------------
С нашими шоколадными нам светит только 2-й пункт.
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Для меня интереснее наказания для зачинщиков. Таких как ахметов.
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то на блокпостах стояли то за їду ... а хто ж убив 10 000 тис. українців...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший наемник, работавший на террористов "ДНР" за еду, сдался полиции в Бахмуте
 
 
 
 
 
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