 Завтра Порошенко посетит Львовскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомм сообщили в пресс-службе Львовской ОГА
По данным издания ZAXID.net, Петр Порошенко проинспектирует строительство военных общежитий в Старычах, а также посетит учения территориальной обороны на Яворовском полигоне.
Напомним, что в селе Старычи на Львовщине продолжается строительство 16 общежитий для 2 тыс. военнослужащих.
есть ещё один наборчик, для первой леди.
Вот уже не удивлюсь если это правда.....
Кавкац-центр выложил...https://twitter.com/newkc14
Вячеслав Мальцев @PodgotovkaArt 14 окт.
Из России в США сбежал генерал КУРИРУЮЩИЙ УКРАИНСКУЮ АГЕНТУРУ(С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ИМЁН)
Вячеслав Мальцев @PodgotovkaArt 13 ч.13 часов назад
Власти Украины пригрозили разрывом отношений с США,если ею будет обнародован список РОССИЙСКОЙ АГЕНТУРЫ в УКРАИНЕ..
Петя давно подневольный работник ЕС и США,без права увольнения .