 Завтра Порошенко посетит Львовскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомм сообщили в пресс-службе Львовской ОГА

По данным издания ZAXID.net, Петр Порошенко проинспектирует строительство военных общежитий в Старычах, а также посетит учения территориальной обороны на Яворовском полигоне.

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Напомним, что в селе Старычи на Львовщине продолжается строительство 16 общежитий для 2 тыс. военнослужащих.