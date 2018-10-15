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 Политика Украины
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Все про:визит (2215) Львовщина (1529) Порошенко (15595)

 Завтра Порошенко посетит Львовскую область с рабочим визитом

Во вторник, 16 октября, Президент Украины Петр Порошенко приедет во Львовскую область с рабочим визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомм сообщили в пресс-службе Львовской ОГА

По данным издания ZAXID.net, Петр Порошенко проинспектирует строительство военных общежитий в Старычах, а также посетит учения территориальной обороны на Яворовском полигоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент отметил госнаградами почти 200 военнослужащих, - указы

Напомним, что в селе Старычи на Львовщине продолжается строительство 16 общежитий для 2 тыс. военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3091431
 
   
 Топ комментарии
 
Ножыци наточены, брови ришуче скомканы, кадило заправлено....В путь!
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Даю инструмент, вангую, третий с права. Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 3052
Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 7972
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Мальцев пишет... Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 7066
Вот уже не удивлюсь если это правда.....
Кавкац-центр выложил...https://twitter.com/newkc14

Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 4636 Вячеслав Мальцев‏ @PodgotovkaArt 14 окт.
Из России в США сбежал генерал КУРИРУЮЩИЙ УКРАИНСКУЮ АГЕНТУРУ(С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ИМЁН)

Вячеслав Мальцев‏ @PodgotovkaArt 13 ч.13 часов назад
Власти Украины пригрозили разрывом отношений с США,если ею будет обнародован список РОССИЙСКОЙ АГЕНТУРЫ в УКРАИНЕ..
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Вот как бы все хорошо, но во "Власти Украины пригрозили разрывом отношений с США,если ею будет обнародован список ", не верю.
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кацапы уже не знают, что придумать - так томос пердак рве)))
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Власти Украины пригрозили разрывом отношений с США,если ею будет обнародован список РОССИЙСКОЙ АГЕНТУРЫ в УКРАИНЕ..
Петя давно подневольный работник ЕС и США,без права увольнения .
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Интересно, а когда он по-настоящему работает, а не подрабатывает на шабашках? Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 6236
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На западе сильны позиции ЮВТ, поэтому и носится.
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А чё, новую закусочную, во Львове открывать Порошенко будет или новый участок дороги? Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 5916
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Он ещё не все знаки на Симферопольской трассе застолбил.
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Ножыци наточены, брови ришуче скомканы, кадило заправлено....В путь!
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Ну во Львове Пороха прекрасно всречают, впрочем как и везде) только воной не везет что то - гоняют ее окольными путями люди...
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Так это Тимошенко мусорный кризис львовянам устроила?
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Дык у него же бразды правления,а не у нее
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снова нужно восторженную массовку собирать...))))
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А и тут хватает...онда лерка чего стоит)))
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Щас тут посыпется ответка за Томос! Новость в 14.05, первые ножницы уже в 14.07. Скорость оху#евающая, как говорил Лесь Подерв'янский
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Львовяне достойно встретьте гидранта... расскажите куда ему идти и как народ Украины его ненавидит...
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Будет,как везде... Соберут купленных петярастов с вумными харями.И покажут эту байду фуфлыжную на всех тв.аналах.
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А львовская область уже поголовно сгорает от нетерпения лицезреть дарителя украинцам томоса Завтра Порошенко відвідає Львівську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 6027
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра Порошенко посетит Львовскую область с рабочим визитом
 
 
 
 
 
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