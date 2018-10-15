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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киевская область (1524) Свобода (2670) стрельба (2351) Кузык Петр (1)

 Депутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"

Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык случайно выстрелил в себя из наградного оружия.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ВО "Свобода" Хрыстя Равлюк, передает Цензор.НЕТ.

"12 октября 2018 г. председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное !!!! оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное. Мы желаем Петру Кузыку скорейшего выздоровления", - написала она.

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Пресс-секретарь просит журналистов не распространять фейки об этом инциденте. В частности, она сообщила, что ранее в СМИ появилась информация, что депутат выстрелил себе в живот, а некоторые издания писали, что это якобы была попытка самоубийства.

Депутат Киевсовета от Свободы Кузык тяжело ранил себя: Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091430
 
   
 Топ комментарии
 
врёт...
чистка оружия начинается с отсоединения магазина и проверки казённика...
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Наградное оружие. Один балбес наградил другого
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КАК разобранное оружие может выстрелить ??? Что это за чистка оружия в собранном состоянии. Типа ,как на смартфоне тряпочкой экран протереть ?
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врёт...
чистка оружия начинается с отсоединения магазина и проверки казённика...
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кстати, по правилам хранения - патрон НЕ должен быть дослан в казённик. Это азы.
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да и контрольный спуск в потолок как-то никто не отменял....
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От потолка рикошет в голову может быть. Так один себя из ружья в переходе застрелил. Даже видео есть.
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Вспомнил другой случай - это когда мужики палили в воздух из автоматов (дело было в каких-то буйных арабских пердях, Йемен вроде), и неподалёку прохожего убило пулей, упавшей вниз в порядке гравитации.
Ньютон, гад такой...
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Есть такое, но там не убьёт, а вот тут такое может быть:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ETiXKFAaYIg
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Я ж про разрядку оружия в помещении с бетонным потолком. Опасное действо.

А этого я ещё пару месяцев назад видел. Странно в этом самоубийстве то, что в свидетельстве о смерти значатся пять выстрелов в броник и два проникающих ранения...странное дело.
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Сказки Венского леса для тех кто в школе физику прогуливал.
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Серьёзно? Пожалуйста, случай из Германии (и это малокалиберная пуля, 22 калибр).
Запоздалая реакция

Поляк, живущий в Германии, спокойно жил примерно 5 лет не замечая, что он получил выстрел в голову, так как он был очень пьян, когда это произошло. Врачи обнаружили пулю 22 калибра у него в голове после того, как 35-летний мужчина пришел удалять кисту, как ему казалось.
Когда ему показали пулю, он вспомнил, что получил удар по голове около полуночи во время празднования Нового Года "в 2004 или 2005 году" (операция прошла в 2010), но забыл об этом, так как был "очень пьян".

Поляк рассказал, что помнит, что у него болела потом голова, но он не был из тех, кто обращается к врачам по пустякам. Только после повторяющихся головных болей осмотр обнаружил пулю. Полиция считает, что скорее всего был сделан выстрел в воздух, который попал в поляка на пути вниз.
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Вот видишь, я оказался прав. Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 9928 Бухому кожу на голове рассекло и только, а он по-пьяни не заметил. Зря ты физику прогуливал, а вот те кто пишет наставления по обращению с оружием её хорошо знают. Поэтому во всем мире предупредительный выстрел положено производить В ВОЗДУХ, даже при большом скоплении людей. Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 5273
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Ведь депутуты точно также и законы принимают, как чистят оружие. То есть ничего в этом деле не понимая.
Так что может и не враньё. Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 1243
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Не, самострел в живот (со словами "смотрите, васечки! это сука домбас!") бывает только у ваты.
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Скорее всего кто-то из родичей бахнул.
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Возможно. Хотя предполагать можно что угодно (особенно не зная подробностей), так что не будем заниматься этим неблагодарным делом.
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Не дали вчера перед руськими пропагандонами памятник завалить вот и расстроился...
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с женой, видимо, поцапался (кто стрелял, это ещё вопрос) -дело внутрисемейное!
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врет!.. скорее всего покрывает кого-то из близких, того кто выстрелил в депутата..
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Если предположить что это правда, то у меня один вопрос, кто дал этому балбесу оружие ?!!
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Наградное оружие. Один балбес наградил другого
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Ну не верю, что он чистил оружие во взведённом состоянии.
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Он и оружия наверное никогда в руках не держал.Ну кроме рогатки.
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И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бекеном.(с)
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КАК разобранное оружие может выстрелить ??? Что это за чистка оружия в собранном состоянии. Типа ,как на смартфоне тряпочкой экран протереть ?
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разрешим продажу оружия не будет таких прикрых выпадкив!!)))
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хоть что то хорошее с утра!! Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 5562 и пример хороший!!не плохо чтоб законодательно депутатов обязали ,,чистить оружие" и не менее трёх раз в день!!(смотриш и в раде бы остались только те что работают а не оружие чистят и о криминале думают)(как то так) Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 6241 Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 4378 Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 5712
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Подумаешь.Вот если бы он два или три раза застрелился.Тогда другое дело.Забыл вытащить обойму с маузера.
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Бухал. Решил показать друзьям. Уронил в консерву с кильками. Решил почистить.
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Этим дупутатам понадавали оружия (наградное? интересно за какие заслуги),а этим придуркам даже швейную машинку можно дать и то без иголки во избежание травматизма. Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 8511
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Этим дупутатам понадавали оружия (наградное? интересно за какие заслуги),а этим придуркам даже швейную машинку можно дать и то без иголки во избежание травматизма. Депутат Київради від "Свободи" Кузик важко поранився: "Чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок" - Цензор.НЕТ 3961
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Вот и дари после этого депутатским обезьянам оружие.
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Не, диванным писакам за особые заслуги выдавать!
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Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык случайно выстрелил в себя из наградного оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3091430

Да уж! Кравченко два раза сам в себя выстрелил в голову -а тут только ранение. Слабаки и брехуны...
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некоторые издания писали, что это якобы была попытка самоубийства Источник: https://censor.net.ua/n3091430
А вот совершенно напрасно не рассматривается версия терракта преступной влады против патриота. Может потому что он дебил?
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а может потому, что не звучало иных версий?
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Дай дурню скляний хер, так він його не тільки розіб"є, а ще і руки поранить.
Будь-яка людина, яка служила знає - чистку зброї можна здійснювати тільки після розряжання та перевірки відсутності патрона у стволі.
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Кузик принимал непосредственное активное участие в волонтерском движении "Штаб помощи бойцам АТО общины Деснянского района", а также пробыл около 15 ротаций в зоне АТО на передовой.

http://kievvlast.com.ua/base/dose-_kuzik_pjotr_nikolaevich
Депутати Київради Денис Попов і Петро Кузик отримали поранення під час волонтерської поїздки в зону АТО.
https://www.unian.ua/politics/amp-1322366-dvoe-deputativ-kijivradi-otrimali-poranennya-pid-piskami-vo-svoboda.html
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Якби і застрелився, то - не велика втрата................
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свобода-идиот..вчера веселились седня плачит...кем надобыть что заряжаный чистить
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Может он всё таки себя шомполом проткнул? Не, ну если он готовился чистить оружие то, мне тяжело себе представить механизм. Или всё таки дал ребёнку побаловатся забыв вытащить магазин с патроном из патронника? А может с женой посорился?
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Или хотел застрелиться. Но мозг не задел и передумал?
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ДА ЕГО ЗАДОЛБАЛО БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СИДЕТЬ ДОМА !!!
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Горячую воду уже по всему Киеву включили.
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это о чем я говорю, когда хотят раздавать оружие каждой блондинке "для самозащиты".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"
 
 
 
 
 
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