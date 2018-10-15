 Депутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ВО "Свобода" Хрыстя Равлюк, передает Цензор.НЕТ.
"12 октября 2018 г. председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное !!!! оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное. Мы желаем Петру Кузыку скорейшего выздоровления", - написала она.
Пресс-секретарь просит журналистов не распространять фейки об этом инциденте. В частности, она сообщила, что ранее в СМИ появилась информация, что депутат выстрелил себе в живот, а некоторые издания писали, что это якобы была попытка самоубийства.
чистка оружия начинается с отсоединения магазина и проверки казённика...
Ньютон, гад такой...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ETiXKFAaYIg
Но вот это вне конкуренции, конечно (а комментарии за кадром - вообще огонь)
А этого я ещё пару месяцев назад видел. Странно в этом самоубийстве то, что в свидетельстве о смерти значатся пять выстрелов в броник и два проникающих ранения...странное дело.
Запоздалая реакция
Поляк, живущий в Германии, спокойно жил примерно 5 лет не замечая, что он получил выстрел в голову, так как он был очень пьян, когда это произошло. Врачи обнаружили пулю 22 калибра у него в голове после того, как 35-летний мужчина пришел удалять кисту, как ему казалось.
Когда ему показали пулю, он вспомнил, что получил удар по голове около полуночи во время празднования Нового Года "в 2004 или 2005 году" (операция прошла в 2010), но забыл об этом, так как был "очень пьян".
Поляк рассказал, что помнит, что у него болела потом голова, но он не был из тех, кто обращается к врачам по пустякам. Только после повторяющихся головных болей осмотр обнаружил пулю. Полиция считает, что скорее всего был сделан выстрел в воздух, который попал в поляка на пути вниз.
Так что может и не враньё.
Да уж! Кравченко два раза сам в себя выстрелил в голову -а тут только ранение. Слабаки и брехуны...
А вот совершенно напрасно не рассматривается версия терракта преступной влады против патриота. Может потому что он дебил?
Будь-яка людина, яка служила знає - чистку зброї можна здійснювати тільки після розряжання та перевірки відсутності патрона у стволі.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_kuzik_pjotr_nikolaevich
Депутати Київради Денис Попов і Петро Кузик отримали поранення під час волонтерської поїздки в зону АТО.
https://www.unian.ua/politics/amp-1322366-dvoe-deputativ-kijivradi-otrimali-poranennya-pid-piskami-vo-svoboda.html