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 Адвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинение против адвоката, который вымогал 35 тыс. долларов у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области за неподачу на них жалобы в Высший совет правосудия (ВСП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

По данным ведомства, обвинительный акт утвержден по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса (Получение должностным лицом от юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя, совершение бездействия с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Напомним, 15 июня СБУ и прокуратура задержали адвоката по подозрению в вымогательстве 35 тыс. долларов у судей Хозсуда за неподачу жалобы в ВСП в Запорожье.

Его задержали во время получения части взятки в сумме 25 тыс. долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091429
 
 
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"Адвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратурадвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратура"

Грозить ще не означає що він буде сидіти.
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буде-буде.. це він рамси поплутав Адвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9833 ті посадять
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратура
 
 
 
 
 
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