 Ляшко на праздник Покрова поздравил воинов в госпитале

Политик приехал в Киевский военный госпиталь, где поздравил ветеранов с Днем защитника Украины и поблагодарил их за подвиг. Об этом Ляшко рассказал на своей странице в Фейсбуке.

Политик пришел в частности в отделение травматологии.

"С Тарасом Моторой из "Айдара" мы разминулись на фронте: он получил ранения 23 августа и был доставлен в больницу, а я посетил их часть на Луганщине 24 августа, в День Независимости. ... Тарас из Северодонецка Луганской области - так же, как и моя родня. Он ушел на фронт ради того, чтобы его жена Светлана и дочь Аня жили под мирным небом. Сегодня вся семья приехала поддержать папу. Жена и дочь очень им гордятся. И я тоже горжусь Тарасом и желаю ему козацкого здоровья", - отметил Ляшко.

Политик добавил, что несмотря на пережитое, воины АТО остались открытыми и улыбающимися: "Они - наше будущее. Молюсь, чтобы эти ребята как можно быстрее выздоровели".

"Война войной, а жизнь продолжается. 25-летний Петр, который лечится в Киевском госпитале, вчера женился. Как он сказал - "по-тихому". Очень светлый парень, образец для современной молодежи, он уже - наш Герой. Я знаю, что дети Петра будут читать о нем в учебниках, как мы когда-то читали о былинных богатырях", - рассказал Ляшко историю одного из воинов.

По его мнению, никто не имеет права забывать о тех, кто защищает страну.

"В этой палате в травматологическом отделении в Киевском госпитале лежит Поляков Андрей с Сумщины, который получил ранения под Зайцевом. Дерибасов Андрей из Запорожья - был ранен под Авдеевкой. Харьковчанин Артем Безпалько - получил ранения на Светлодарской Дуге. Каждый из них чей-то сын, брат, муж или отец. И каждый рисковал жизнью, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Вспоминайте о них каждый день, потому что они - наши Герои", - резюмировал Ляшко.