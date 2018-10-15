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 Две россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба

В воскресенье, 14 октября, на контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыли две гражданки Российской Федерации, которые направлялись на территорию оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Khersonline.

По информации помощника начальника пограничного отряда - начальника пресс-службы Ивана Шевцова, во время проверки документов пограничники установили, что у них нет специальных разрешений для въезда на временно оккупированную территорию и отказали гражданкам в пропуске.

За содействие в беспрепятственном пересечении админграницы россиянки предложили пограничникам 4000 рублей РФ. От неправомерного вознаграждения военнослужащие отказались и сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Две россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба 01
Две россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091421
 
 
 Топ комментарии
 
Это великая пэрэмога пограничников! Мужественно не пропустить в оккупированный РФ Крым 2-х (аж двух!) гражданок РФ. Этот подвиг затмевает даже героическое беганье по столовкам за Михо Саакашвили
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Задерживают за сумму, ниже нижнего предела. Вот за 6000 они бы и ихние сумки перенесли.
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"Для оформления этого пособия достаточно принести справку, о том что доходы на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума"

Т.е., это не пособия на ребенка, а поддержка нищим семьям. которые родили детей, имея доходы ниже прожиточного минимума.
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впаять что не поехали через русский кпп???
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Откуда там русский кпп, бредишь Ваня?
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если отпустить то эти алкашки могут наплодить ещё десяток мокшей. поэтому к ним нужно относится более серьёзно.
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Задуть строительной пеной для непотопляемости и герметичности, надеть синие шлепанцы и пустить в плавание к берегам Крыма при попутном ветре.
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Кацапы платят за то чтобы попасть в Крым, скрепы бл....
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Это великая пэрэмога пограничников! Мужественно не пропустить в оккупированный РФ Крым 2-х (аж двух!) гражданок РФ. Этот подвиг затмевает даже героическое беганье по столовкам за Михо Саакашвили
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С Херсона в Москву, потом в Крым, нормальный крюк.
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Надо было сразу лететь с Москвы в Симферополь, билет примерно столько же, сколько и взятка пограничникам!
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Мокшанцю, що, слід було пустити? Ось просто так - "ми заблуділісь і нас там нєт, самі ми нє мєстниє"? Нехай тепер посидять в очікування обміну, втім кому вони в рашці потрібні?
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Шолудиве, треба кордон взагалі закрити. Але як твій кудрявий господар буде тоді торгувати?
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"...у них нет специальных разрешений для въезда на временно оккупированную территорию..." Чукча не читатель, чукча - писатель?
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пообнищали кацапуры...аж за семь баксов вдвоем пытались втиснутся
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...буду я всякое фуфло запоминать, что ли? Не льсти себе...
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А теперь вернемся к детским пособиям. В Челябинской области оно составляет 220 рублей. На детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих по призыву пособие составляет 330 рублей, на детей одиноких матерей и детей-инвалидов - 440 рублей.
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Материнский капитал при рождении второго ребенка 450.000 рублей!
28 декабря 2017 года Президент подписал новый закон о детских пособиях в 2018 году, который вступил в силу уже 1 января 2018 года. Согласно утвержденному закону у российских семей появилось право получать новые выплаты на детей до 1.5 лет - это адресные ежемесячные пособия в размере установленного в регионе прожитого минимума на ребенка (в среднем это 10-10,5 тысяч рублей). Для оформления этого пособия достаточно принести справку, о том что доходы на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.
Как в Украине с этим?
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"Для оформления этого пособия достаточно принести справку, о том что доходы на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума"

Т.е., это не пособия на ребенка, а поддержка нищим семьям. которые родили детей, имея доходы ниже прожиточного минимума.
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А пособия разве несут в себе какую-то другую смысловую нагрузку? Пособие - это и есть поддержка малоимущих! Тем более, что прожиточный минимум примерно 10.000 рублей, если мужчина зарабатывает 30.000 (500$), жена сидит по уходу за ребенком. 10.000 (150$) хорошая прибавка к семейному бюджету! Как с этим в Украине? Не получил ответа!
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Да где-то вот так:
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РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ УПАЛА ДО МИНИМУМА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
По данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня

В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн).

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, - 29,89 тыс. против 29,893 тыс. Разница настолько мала, что в пересчете на проценты Росстат изменения уровня рождаемости даже не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/29/01/2018/5a6ef6f59a7947507175ce75
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И что? Кто-то спорит что в России упали доходы? По сравнению с 2010-м допустим годом! Поэтому и рождаемость упала. Пик был как раз 5-7 лет назад. Разговор разве об этом?
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Що поробиш, обладнання зайняте : раніше ним сім'ї збільшували, тепер гроші заробляють.
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В Украине почти то же самое. Плюс коробка памперсов. Плюс распашонки. Плюс постельное. Плюс детская коляска. Минус помощь бабушек и дедушек. Только платить надо самим.
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За многое надо платить самим. Я платил и за роды, и за свою бригаду, и за отдельную семейную палату (свободный доступ родственникам, телевизор, холодильник, две комнаты, кровать для мужа). У кого денег нет, разница не очень большая, палата только общая (3-4 человека в одной комнате), бригада - та что дежурит, и родственники могут посещать только в определенные часы.
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Ну вот Женя, обломали подкацапнику кайф, он думал что всем московитам дома на Рублевке дарят.
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Я все-таки не Московит. Я Питерский! И иллюзий про дома на рублевке не питаю. Мне нужно было присутствовать на родах, я был рядом с женой, заплатить за комфортные для нее и ребенка условия мне было не сложно. Цена того стоила! Кстати по законам РФ, потом через налоговую примерно 20% можно вернуть, как за оказание медицинских услуг.
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ПОРЯДОК в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п
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Они же не на паперти стоят, а на посту, поэтому меньше чем пять тыщ предлагать ниЗЗя.
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Дожились, русня настолько токсичная что у них даже взятки не берут.
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Задерживают за сумму, ниже нижнего предела. Вот за 6000 они бы и ихние сумки перенесли.
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...не напишет, потому как за интернет заплатить будет нечем - все на взятку уйдет... Дві росіянки намагалися за 4 тис. рублів потрапити в окупований Крим без спецдозволів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6475
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Гибридная война это когда полиция на страже врагов.
Полиция Киева открыла уголовное дело против разгромивших офис Медведчука активистов, сейчас идет розыск.
Медведчук это кум и правая рука Путина в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДве россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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