 Две россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Khersonline.
По информации помощника начальника пограничного отряда - начальника пресс-службы Ивана Шевцова, во время проверки документов пограничники установили, что у них нет специальных разрешений для въезда на временно оккупированную территорию и отказали гражданкам в пропуске.
За содействие в беспрепятственном пересечении админграницы россиянки предложили пограничникам 4000 рублей РФ. От неправомерного вознаграждения военнослужащие отказались и сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
28 декабря 2017 года Президент подписал новый закон о детских пособиях в 2018 году, который вступил в силу уже 1 января 2018 года. Согласно утвержденному закону у российских семей появилось право получать новые выплаты на детей до 1.5 лет - это адресные ежемесячные пособия в размере установленного в регионе прожитого минимума на ребенка (в среднем это 10-10,5 тысяч рублей). Для оформления этого пособия достаточно принести справку, о том что доходы на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.
Как в Украине с этим?
Т.е., это не пособия на ребенка, а поддержка нищим семьям. которые родили детей, имея доходы ниже прожиточного минимума.
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РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ УПАЛА ДО МИНИМУМА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
По данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня
В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн).
Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, - 29,89 тыс. против 29,893 тыс. Разница настолько мала, что в пересчете на проценты Росстат изменения уровня рождаемости даже не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/29/01/2018/5a6ef6f59a7947507175ce75
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п
Полиция Киева открыла уголовное дело против разгромивших офис Медведчука активистов, сейчас идет розыск.
Медведчук это кум и правая рука Путина в Украине.