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 Студенческое общежитие горело под Харьковом: спасены 11 человек, еще 60 - эвакуированы, - ГСЧС

Пожарными при тушении пожара в 9-этажном студенческом общежитии были спасены 11 человек, еще 60 человек были эвакуированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"14 октября в 14:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном общежитии №4 Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева по адресу: Харьковский район, с. Докучаевское, студенческий городок", - сказано в сообщении.

По прибытии к месту пожара спасатели установили, что горит комната на 3-м этаже 9-этажного общежития на площади 20 кв.м.

"Из-за сильного задымления жители комнат верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные помещения и нуждались в помощи. Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения студентов по лестничной клетке и из окон по автолестнице, а также для тушения очага пожара. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 11 человек, а также эвакуированы 60 жильцов общежития. Погибших и пострадавших не было", - сообщили в ГСЧС.

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Отмечается также, что в 15:20 пожар был локализован, а в 15:27 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3091420
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтуденческое общежитие горело под Харьковом: спасены 11 человек, еще 60 - эвакуированы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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