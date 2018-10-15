 ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорится в сообщении Совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Поясняется, что эти ограничительные меры направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан".
Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.
"Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности", - отмечается в коммюнике.
В нем подтверждается поддержка Евросоюзом запрещения химического оружия на всемирном уровне, как это предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, "в условиях, отмеченных увеличением химических атак в разных районах мира".
Организация - РФ;
Лица - кацапы...
А раньше был не способен?
Будет способен, это значит что будет налагать санкции или значит, что будет способен?
Как всегда виляют жопой. Громкие заявления, но не дай бог, чтобы хуйло не обидеть.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ, - МИД Великобритании Источник: https://censor.net.ua/n3091419
Шо то я никакого утвержденного плана новых санкций против РФ не наблюдаю. По крайней мере в тексте новости.