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Все про:Кирилл (951) Лукашенко (1633) РПЦ (428) Минск (1191) Томос (23)

 Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против раскола православия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии, - сказал Лукашенко. - Мир изменился не к лучшему и заложниками становится уже все население нашей планеты".

По словам Лукашенко, "это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви".

"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал он.

"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла

Заседание Священного Синода РПЦ в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091418
 
 
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Подібне стається, коли церква належить не Богові, а гебістам.
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Не "розкол православ'я", а остаточний откол кацапив від світового православ'я в секту.
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Да...знатно пылают пердаки ватников Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом - Цензор.НЕТ 4147
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Подібне стається, коли церква належить не Богові, а гебістам.
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В Минске священнику запретили проводить службу, потому что он "задел" патриарха Кирилла
https://zn.ua/WORLD/v-minske-svyaschenniku-zapretili-provodit-sluzhbu-potomu-chto-on-zadel-patriarha-kirilla-297209_.html
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Да...знатно пылают пердаки ватников Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом - Цензор.НЕТ 4147
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Не "розкол православ'я", а остаточний откол кацапив від світового православ'я в секту.
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По словам Лукашенко, "это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви".

У кого откусили - по тем бьёт, кому, наоборот, подгон - те в шоколаде (можно даже сказать в рошеновском)..
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Батька - дебил! Какого хрена вообще общаешься с "нелигитимным" самозванцем и раскольником гундяевым?
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Кущик невмирущий теж туди ... Та вам обом вже пора ...до землі ( якщо прийме) привикати!
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А реальность оказалась такова, что вся ваша потуга - скулить под забором Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом - Цензор.НЕТ 1182
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на данный момент как петух с анекдота-не догоню, то хоть согреюсь
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Попадья: Наша дочка знает неприличные песни.
Поп: Она их поёт!?
Попадья: Нет, насвистывает.

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у кацапов и нет никакой церкви ... там просто секта свидетелей вовы ..
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Бацка - кацапська утриманка, це все, що нам потрібно знати про бацку..
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ні , не все - треба знати , що Бацька - не більша "кацапська утриманка" , а ніж українські "керманичі" ...
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Кто-то недавно орал, что государство отделено от церкви и не нужно туда лезть...
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Ну, орут все и лезут все, и чё, нельзя что ли говорить одно, а делать другое?
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они не разделяются, а просто Украина возвращает то, что ей принадлежит.
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РПЦ бы кто пояснил что Украина в простом ха-ха Лондонском суде может Руками Украинской Автокефальной Церкви потребовать возмещения ущерба и возврата всего что РПЦ наворовали за 332 года кидалово во как никакой "малине с братвой" а Ху..ло с Гундосящем переплюнули мировой рекорд ...чтобы нарваться и так тупо на предъяву в срок 332 года по 1 тонне золотом и по 100 каратов брюлликов мама мия это какие ж бабки в пролет от рта РПЦ и Вовы...
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Не знаю, примет ли светский суд такой иск, но попробовать бы стоило. Хотя бы для усиления москальской истерики.
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Лондон примет все даже от кооператива" садочек" любой иск главное чтобы ответчиком там Рашка была Мэй да и Королева Британии мягко говоря презирают Россию и Путина.. кто сказал что следующие фашисты -это сегодняшние антифашисты Черчиль и сказал, как в воду глядел.. так что... а еще за Анафему Мазепе РПЦ вполне даже по колоколу получит и причем о Швеции это не тайна за что собственно Петр 1 ПРИКАЗАЛ попам Московским которые как выяснилось на сегодня никто и просто сектанты а за то что Мазепа парафировал с Королем Швеции Карлом 12 договор о дружбе и сотрудничестве 1 Пунктом создание НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА Украина
2 Заключение военно политического союза Швеция-Украина
3 Введение и признание в Украине Королевской власти Короля Швеции но с полной автономией в языке, письме, вере православие в Украине
4 Предоставление Украине от Швеции огромной суммы денег на безвозвратной основе
5 Швеция обязалась выслать в Украину мастеров корабелов и выучить моряков для кораблей которые будут построены в Украине для защиты берегов своих рек и морей.. может поэтому Петр 1 и все его последователи делали все чтобы Украины как бы никогда и не было??!! что впрочем подтверждает сегодняшняя реальность Путин -РПЦ+ Руский мир именно русский, а на выходе стало понятно, что Москва это большое МММ в части политики и религии по отношении к Украине...и тут роли поменялись.. теперь ясно- кто вассал... а кто главный...Гундяеву просить бы о снисхождении от Украины и всепрощении за 332 года обмана и мошенничества... а нет он еще и угрожает собако..гавкает.. шавка.. шо воно там курит свои сигареты небось обкурывся Гундяша...
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а кк же смирение..к которому призывает гундяев..
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Патриарх Кирилл: В смирении открывается сила человеческого духа.
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Шось всех прохуйловских свынюк в Минск на тёрки тянет
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Цитата:
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По словам Лукашенко, "это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви". Источник: https://censor.net.ua/n3091418
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Это да. Бьёт. Бьёт по "служителям церкви" - по их погонам, деньгам и военной карьере.
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Идиоты. Как же другие поместные православные церкви существуют? Болгарская, Румынская, Сербская, Грузинская и др. Если они не зависят от МП, что тоже раскольники? Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом - Цензор.НЕТ 6613
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Колхозник,чого ти туди лізеш, хай попи і розбираються.
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Лукашенко як та іграшкова лялька натягнута на руку Путіну. Що рука хоче - то він і говоре.
А так це комічна картина - самопровозглашена церква Масковії з самопроголошеною патріархією і як ітог - з самопроголошеним царем щось там хочуть від справжнього Патріарха Константинополя
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членин атец сралин сын хуйло бздух - кацапская "святая" троицца
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А деколи ту церкву винищували до ноги. І потім клали головного вурдалака на головну площу країни. І далі всі жили дружно - і "церква" і "держава". Буває і так. А деякі потім роблять язиком такі викрутаси, шо хрін піймеш, хто в тій голові так нас рав.
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"Мы как прихожане..."
"Я атеист, но я православный атеист!"

ЛАГ...
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а шо за "раскол православия"? можна подробнее
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это значит - денюжки не в карман гундяевского парханата!...))
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А в чем раскол, почему сербская, греческая, румынская, эстонская, грузинская церкви не раскол а украинская раскол?
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Придется тебе самому, никто уничтожать их не собирается, переосвятят после московитов и все.
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А ниче что с четверга Беларусь есть каноничной терреторией Киевской метрополии?)
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Рясоносные КГБисты примчались в Беларусь показать беларусам, что у РПЦ ещё "Есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах..." и потушить "пожар" - часть беларусских клириков стала задумываться о собственной автокефалии...
А в отношении "Бацьки" нечего прельщаться надеждами - Лукашенко стоит "против раскола" с позиций РПЦ, А не УПЦ КП и УАПЦ...
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Так московиты уже и в Беларуси нагадили, сняли популярного батюшку за критику сатаниста.

Александр Шрамко
в субботу

Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ...
Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице,… Ещё
Минскому священнику запретили служить, потому что критиковал патриарха Кирилла - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
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Москва долгие годы рассказывала всему миру, какая она великая и какая православная. Однако, когда патриарх Варфоломей спросил: "А сколько у вас крещенных людей?", с российской стороны воцарилась гнетущая тишина - Москве нечего ответить, потому что в России уничтожались верующие, православные христиане оказались теми же людьми, из той же организации, которая сегодня при власти в России.
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а чого в мінську? шо, кирила з москви вже вигнали?
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больше его нигде не принимают - чаю не хотять, бесы!.... Православна церква "часто ставала заручницею міждержавних відносин", - Лукашенко на зустрічі з Кирилом - Цензор.НЕТ 7721
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Соседи, чтобы вы правильно понимали ситуацию: Лукашенко озвучил нейтральные фразы ни вашим ни нашим. Потому что если наш местный главный заместитель у Гундяева вякнет что-нибудь против беларуских властей - ему тут же прищемят дверьми одноместо, да так что никакой Гундяев не спасет. А Путину Лукашенко намекнет, мол, беларусы тоже думают об автокефалии - и Путин вынужден будет не лезть за Гундяева, если что. Сужу по тому, как работал когда-то еще в 90-е тогдашний глава БПЦ Филарет: такие дела проворачивал - мама не горюй!
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То что ваша батька элитная шлюха, мы в курсе..поэтому и будем иметь ее задарма
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Так ваш митрополит даже не беларус, "
- Патриархом православной церкви в Беларуси является митрополит Павел. Это большое оскорбление для белорусов. Ведь он - россиянин, которого прислали сюда из Рязани. Он империалист и презирает белорусов.
Большой резонанс получили его слова, когда он находился еще в России, о том, что если Запад дальше будет давить на Кремль, то можно «открыть чернобыльский краник». Таким образом он призывал использовать ядерное оружие, также говорил о том, что жизни россиян много для них не значат. Митрополит Павел очень циничный, имперский поп, что подтверждается его словами в других заявлениях.
И это оскорбляет чувства белорусов. Белорусская Православная Церковь находится не только под властью аморальных российских патриархов из Москвы, но и аморального российского митрополита в Минске."
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А у вас там своя есть церковь или только мацковкая?
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Гундяев будет обсуждать действия Константинополя---Ай Шавка,знать она сильна,раз лает на слона!!!!
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только нехристь и большой грешник, может заставлять истинную ВЕРУ, быть подчиненной НЕЧЕСТИВЫМ, БЕЗТОМОСНЫМ, ГУНДЯЕВСКИМ, ЕРЕТИКАМ!.....
позор, позор!.... Православна церква "часто ставала заручницею міждержавних відносин", - Лукашенко на зустрічі з Кирилом - Цензор.НЕТ 3635
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Это он о какой церкви? О той , что в 1943 году Сталин возродил?с попами в званиях вплоть до генерал-майора?
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вещи надо называть своими именами- в минске состоится выездное заседание департамента ФСБ под вывеской РПЦ на котором будет решатся вопрос как противодействовать созданию единой церкви в Украине ...а тонкости и детали это возьмут на себя мишкины башировы и другие ребята из солсберецких и др. бригад...все еще впереди и провокации и убийства и вся грязь московского мира...только меря забыли что историю повернуть вспять еще никому не удавалось..никогда и нигде.....но они по своей тупости этого не знают ...
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Какое отношение имеет президент одного светского государства(где церковь отделена от государства) к религии и, в частности, к православию в другом светском государстве?
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Главный раскольник Путин и его ЗАО РПЦ им. Ф.Э.Дзержинского.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравославная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом
 
 
 
 
 
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