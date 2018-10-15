 Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии, - сказал Лукашенко. - Мир изменился не к лучшему и заложниками становится уже все население нашей планеты".
По словам Лукашенко, "это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви".
"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал он.
"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.
Заседание Священного Синода РПЦ в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
https://zn.ua/WORLD/v-minske-svyaschenniku-zapretili-provodit-sluzhbu-potomu-chto-on-zadel-patriarha-kirilla-297209_.html
У кого откусили - по тем бьёт, кому, наоборот, подгон - те в шоколаде (можно даже сказать в рошеновском)..
Поп: Она их поёт!?
Попадья: Нет, насвистывает.
2 Заключение военно политического союза Швеция-Украина
3 Введение и признание в Украине Королевской власти Короля Швеции но с полной автономией в языке, письме, вере православие в Украине
4 Предоставление Украине от Швеции огромной суммы денег на безвозвратной основе
5 Швеция обязалась выслать в Украину мастеров корабелов и выучить моряков для кораблей которые будут построены в Украине для защиты берегов своих рек и морей.. может поэтому Петр 1 и все его последователи делали все чтобы Украины как бы никогда и не было??!! что впрочем подтверждает сегодняшняя реальность Путин -РПЦ+ Руский мир именно русский, а на выходе стало понятно, что Москва это большое МММ в части политики и религии по отношении к Украине...и тут роли поменялись.. теперь ясно- кто вассал... а кто главный...Гундяеву просить бы о снисхождении от Украины и всепрощении за 332 года обмана и мошенничества... а нет он еще и угрожает собако..гавкает.. шавка.. шо воно там курит свои сигареты небось обкурывся Гундяша...
-----------
По словам Лукашенко, "это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви". Источник: https://censor.net.ua/n3091418
-----------
Это да. Бьёт. Бьёт по "служителям церкви" - по их погонам, деньгам и военной карьере.
А так це комічна картина - самопровозглашена церква Масковії з самопроголошеною патріархією і як ітог - з самопроголошеним царем щось там хочуть від справжнього Патріарха Константинополя
"Я атеист, но я православный атеист!"
ЛАГ...
А в отношении "Бацьки" нечего прельщаться надеждами - Лукашенко стоит "против раскола" с позиций РПЦ, А не УПЦ КП и УАПЦ...
Александр Шрамко
в субботу
Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ...
Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице,… Ещё
Минскому священнику запретили служить, потому что критиковал патриарха Кирилла - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
- Патриархом православной церкви в Беларуси является митрополит Павел. Это большое оскорбление для белорусов. Ведь он - россиянин, которого прислали сюда из Рязани. Он империалист и презирает белорусов.
Большой резонанс получили его слова, когда он находился еще в России, о том, что если Запад дальше будет давить на Кремль, то можно «открыть чернобыльский краник». Таким образом он призывал использовать ядерное оружие, также говорил о том, что жизни россиян много для них не значат. Митрополит Павел очень циничный, имперский поп, что подтверждается его словами в других заявлениях.
И это оскорбляет чувства белорусов. Белорусская Православная Церковь находится не только под властью аморальных российских патриархов из Москвы, но и аморального российского митрополита в Минске."
позор, позор!....