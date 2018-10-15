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 "Ответ будет адекватным и жестким": Синод РПЦ в Минске обсудит решение Вселенского патриархата по Украине

В понедельник, 15 октября, в Минске под председательством патриарха Кирилла пройдет заседание синода Русской православной церкви, главной темой которого будет оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заседание синода пройдет в здании Минской епархии.

12 иерархов высшего исполнительного органа Русской православной церкви будут решать, что делать дальше. Предполагается, что на принятие решения уйдет примерно четыре часа. Впрочем, активные консультации шли накануне. Поэтому ожидается, что итоговый документ синода появится уже в понедельник после обеда.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что главный вопрос открывающегося синода – "отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Заседание синода РПЦ впервые пройдет за пределами России (и впервые в Беларуси). У РПЦ имелось четыре дня, чтобы определиться, как реагировать на решение Вселенского патриарха о начале процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, синод РПЦ "выразит совершенно определенную, недвусмысленную позицию относительно тех заявлений и тех решений, которые были приняты в Стамбуле", и даст "окончательную оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом за последнее время", "ответ Священного синода будет адекватным и жестким".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091417
 
 
 Топ комментарии
 
Неужели постановят бомбить Стамбул?
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Поехали кобельки территорию метить. Ведь Беларуские земли входили в Киевскую митрополию.
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Вот и посмотрим как их церковь подставит другую щеку, чему учат они своих прихожан
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Налякаєш їжака голою жопою! Воно ще нам погрожує, невмиване ординське бидло!Немає слів від обурення,хочеться матюкатися і плюватися
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Бля...Неужели вместо варонежа минск разбомбят????? "Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 6613
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Девок из монастыря на этот гэбэшный слет завезли? Дедушкам в рясах на утеху. Бесовской шабаш.
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Ответ будет жестким, даже матерщинным! ))

Самоутвержденный "патриархат", созданный для вылизывания царской...политики, имеет веками закаленный, гибкий, накачанный язык. Потому, проклятия (анафема) - это цветочки, которые могут вылететь из "проповедующего мир и добро" рта. Берегитесь плевков ягодками! )))
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Лука - розмірів тухесу вистачить на двох стільцях всидіти?
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Тухес в этом деле не самое главное. А растяжка у нашего знатная. Четверть века тренировок, так сказать... "Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 540
"Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 7246
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Почему бы церкви не угрожать , а проповедовать о Боге, Его Законах и любви к нам! Иначе даже непонятно, кто такая эта кирилкина церковь и что она хочет! Какой-то военно-политический кремлёвский аппарат. отдел фсб.
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всі "рішення" неканонічного "патріарха" гундяя повинні ігноруватись православним світом. А всі, хто йому допомагає - мають бути відлученими від православної церкви. Бо то помічники диявола!
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гундяй збирається і мацковським попам зброю видати, та відправити на Донбас?))))
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Неужели церковь имени товарища Дзержинского перейдет в ислам?
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А може вони зібрались, щоб товариша сталіна причислити до лику святих московської секти, але мабуть сумніваються чи під псевдом сталін, чи під прізвищем джугашвілі.
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Я Вас запевняю,якби путін дав команду гамняєву,то й би причисли до сонму святих не тільки Сталіна,а й Леніна,тим паче що мощі давно лежать в Мавзолеї. РПЦ кілька років тому причислила до сонму святих адмірала Ушакова в порушенні кількох принципових вимог.Там немає з ким і про що говорити:орда і бидло!
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Є такі намагання. Сталін тіпа возродив православіє. Але поки-що ще живі ті, що багато знають про культ особи. Коли ми вимрем. а молодь не цікавитиметься історією рідної землі, тоді почнуть не підготовчі дії а на повному серйозі.
Схоже, що в Україні вдасться не допустити подібного блюзнірства.
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какой ответ? у них разве что-то спрашивали?
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как вариант могут дать автокефалию рпц. И тогда начнется...а вообще опасные времена наступают, ибо эти собаки без тормозов...
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Да начхать на их автокефалию-не имею они права это делать.Раскольники,потому что и дебилы
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"12 иерарховбудут решать, что делать дальше" -- Я скажу вам, кремлевским сектантам, что делать дальше !!! Просто свалить на х.. из Украины и никогда сюда больше не возвращаться!!
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А как же "ударили по одной щеке - подставь вторую"?
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Да ничего не будет. "Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 9516 Церковные решения очень не спешные. Длятся десятилетиями и столетиями.
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Українці адекватно, чітко і жорстоко сруть на їхні відповіді.
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комментировать слова и действия фсбэшной сволочи бесполезно.....нам свое делать !!!!!
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"Атвєтная мєрв" - зробити обрізання усім попам РПЦ і ввести для них целібат і кашрут.
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Полный игнор козломордой РПЦ. Это же не люди, а варвары и дикари. Полностью проиграв на всех фронтах против Украины, они сейчас начали метать бисер. Поздно пить боржоми, когда уже почки отвалились. ПНХ. "Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 2449
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Смешно выходит, "Поскольку после решения Вселенского патриарха православные церкви Беларуси больше не находятся под властью Москвы, решение синода РПЦ в Минске будет незаконным, заявил в интервью «Польскому радио» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель главы МИД Беларуси Андрей Санников."
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"Відповідь буде адекватною і жорсткою": Синод РПЦ у Мінську обговорить рішення Вселенського патріархату щодо України - Цензор.НЕТ 1817
Вейшнорыя

13 жовтня о 23:32 ·

Разам з Кірылам у Менск прыехала шмат глухіх бацюшак
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Коль началась такая паника на эрэрфии и пошли в ход шантаж и откровенные угрозы, значит Украина на правильном пути! Держать курс , не уступать и не сдаваться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ответ будет адекватным и жестким": Синод РПЦ в Минске обсудит решение Вселенского патриархата по Украине
 
 
 
 
 
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