 "Ответ будет адекватным и жестким": Синод РПЦ в Минске обсудит решение Вселенского патриархата по Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заседание синода пройдет в здании Минской епархии.

12 иерархов высшего исполнительного органа Русской православной церкви будут решать, что делать дальше. Предполагается, что на принятие решения уйдет примерно четыре часа. Впрочем, активные консультации шли накануне. Поэтому ожидается, что итоговый документ синода появится уже в понедельник после обеда.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что главный вопрос открывающегося синода – "отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Заседание синода РПЦ впервые пройдет за пределами России (и впервые в Беларуси). У РПЦ имелось четыре дня, чтобы определиться, как реагировать на решение Вселенского патриарха о начале процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, синод РПЦ "выразит совершенно определенную, недвусмысленную позицию относительно тех заявлений и тех решений, которые были приняты в Стамбуле", и даст "окончательную оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом за последнее время", "ответ Священного синода будет адекватным и жестким".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.