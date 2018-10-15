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 Интенсивность взрывов на арсенале под Ичней уменьшилась 5 раз, новых очагов тления нет, - Минобороны

На технической территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области по состоянию на утро понедельника в пять раз уменьшилась интенсивность взрывов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай, передает Цензор.НЕТ.

"В течение ночи более чем в 5 раз произошло уменьшение интенсивности взрывов на технической территории 6-го арсенала, по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток. В некоторые часы вообще не было зафиксировано ни одного. На 9-00 наблюдается периодичнись - один в час. По результатам аэроразведки новых очагов тления не обнаружено. На технической территории продолжают работать все имеющиеся силы и средства ВСУ и ГСЧС, задействованные для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно: пожарные танки, специальная инженерная и пожарная техника, пожарные поезда и авиация. Группы разминирования продолжают очистку технической территории. Осуществляется восстановление инфраструктуры территории арсенала", - рассказал он.

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Интенсивность взрывов на арсенале под Ичней уменьшилась 5 раз, новых очагов тления нет, - Минобороны 01

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091415
 
 
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Зато орден Хмельницкого у Полторака есть.
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Нашли чем хваиться Ичня не перпетум мобиле Но все равно перемога Этот дебелизм уже не
забавляет но пугает
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це вже який раз -третій розбомбили Україну при цоьму гамнокомандувачі -гарантові...
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Понемногу вырабатывается алгоритм ликвидации последствий взрывов складов с боеприпасами. Уже меньше паники. С каждым разом всё меньше трупов. В последний раз вообще без жертв, если не считать домашних животных. Всё меньше разрушений жилых зданий и организаций. Всё меньше денег идёт на восстановление. В следующий раз будет намного проще. Лишней суеты не надо. Жителей - по погребам. Животных - тоже. Тушить ничего не надо - само загорелось - само и потухнет. В СМИ - короткое сообщение на последней полосе. На первой - отчёты по безвизу и томосу. Всё.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнтенсивность взрывов на арсенале под Ичней уменьшилась 5 раз, новых очагов тления нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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