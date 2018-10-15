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 Путин может начать новое вторжение в Украину из-за автокефалии УПЦ, - Financial Times

Решение Священного синода Вселенского патриархата Константинополя предоставить автокефалию украинской православной церкви может стать поводом для нового вторжения Российской Федерации в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в редакционной статье Financial Times.

Издание напоминает, что после трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию украинской православной церкви (УПЦ).

В ответ РПЦ заявила, что может порвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, сравнимым по масштабу с событиями 1054 года, когда нечто подобное произошло между православной и католической церквями.

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Как отмечается в статье, этот раскол между Украиной и Россией носит не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен был бы включать предположительно народы Украины и Беларуси, отчасти связанные православием.

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Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-е годы, после развала СССР, украинская православная церковь киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась осудить кровопролитие на востоке Украины, ряды отколовшейся УПЦ заметно пополнились.

Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит УПЦ автокефалию, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева.

При этом российский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между русскими и украинцами.

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Опасность момента усугубляется, с точки зрения Financial Times, еще и тем, что все это происходит на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными московскому патриархату, и помешать их переходу под юрисдикцию патриархата киевского. Потенциально такие действия могут грозить новым кровопролитием.

Популярность Путина резко возросла после аннексии Крыма, напоминает газета, и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091414
 
 
 Топ комментарии
 
Да, томосом защемили яйца старому кремлёвскому пердуну. Значит всё сделано верно.
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На эту тему очень хороший пост от Фашика Донецкого

Кровопролитие за веру - это то, чего так хочет русня. Переобуваться она начала еще с полгода назад, ибо предвидела проеб по автокефалии, но решила этот провал использовать как козырь. И у русни это получилось, давайте не врать себе: кацапы на низком старте тупо ждут, чтобы пролилась кровь фсб-шников в рясе. Сама вера им нахуй не нужна, если честно, но вопрос с водой по Крыму нужно решать еще вчера + с Донбассом жопа полная. Что делать? Только вводить войска по аналогии с Грузией, нужен только повод.
Правда, никто не дает гарантии того, что русня не взорвет пару многоэтажек в москве и не обвинит в этом Украину. Нас спасает в этой ситуации только то, что у русни паскудная репутация, поэтому тему с Украинскими террористами сложно сделать в информационном плане, ибо русне после проеба гру в Англии не верит никто. Но все возможно, что за кукушка и под какими наркотиками птичка в голове у дедушки путина не знает никто. Поэтому булки расслаблять рано.

Вот тебе мяч, бери и гундяч. Часть 1

Вот тебе мяч, бери и гундяч. Часть 2
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Эй там!На Цензоре!Пишите пожалуйста словосочетание-братские народы-в кавычках,а то как то обидно.
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Константинополь озвучил то, что все всегда знали... московия нижняя в иерархии
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в Беларуси московский ставленик, только Констонтинополь может навести канонический порядок, потому что все сплошные кгбэшники...
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Да что все так за падение рейтинга Путина так забеспокоились? Нет у него вообще никакого рейтинга и никогда не было. Рейтинги, праймерис, выборы- это элементы той системы, которой в России с 1991 года не было изначально. Поэтому Путину плевать на рейтинги. Он с бокалом шампанского смеётся над дурнями верящими, что падение рейтинга Путина расстроит Путина и заставит его уйти с Донбасса и Крыма. И на церкви всего мира ему плевать. И на любую религию. Он как и большинство кэгэбистов, циники и воинствующие атеисты. Путин сделал, точнее ему сделали мордомейкеры испуганное лицо по автокефалии, больше для российского внутреннего потребления. На самом деле многочисленным путиным, насрать абсолютно на всех попов- батюшек. Их цель неизменна. Крым. Увод внимания от Крыма. "Приднестровье" на Донбассе, что бы играть на противоречиях устава НАТО и ЕС. И всё. И нечего выдумывать в стиле российского прапагандонизма для нашего обывателя, про боязнь Путина, на счёт рейтинга Путина.
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их цель не крым, а вся Украина, в границах 1939 года
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""их цель не крым, а вся Украина, в границах 1939 года"""
Это не вам не 19 и даже не 20 век. Нужна была бы вся Украина, так давно бы уже начали с Белоруссии. Кто мешает Путину просто присоединить Белоруссию и добавить к России просто шесть областей? При этом в Белоруссии настоящие, а не гибридные российские военные базы. Народ и "великий бацька" бесчисленное количество раз просили валяясь на коленях присоединить их к России (газу, нефти, пенсиям, дидовоевалам, мышебратьям )

Путину нужна буферная нищета- клоака. Нужны эти хахлы, бульбашники, хахлушки, бульбашки, эти няни- проститутки, строители строек. Важнее для удержания собственно быдла подать ему понимание, что Украина, Белоруссия это нищета, помойка в сравнении с Россией. Поэтому и разработаны эти кремлёвские методички страшилки, что Путин хочет всю Украину. В Киеве статую Юре длиннорукому метров двести, во Львове мемориал "Жертвам бандеровцев" и заселение Львова как Крыма крестьянами Пензы, Тамбова и Йошкар Олы. Путін може почати нове вторгнення в Україну через автокефалію УПЦ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7647

Ерунда это всё. Путину нужен был Крым, потому что захотелось этого. Он это осуществил. Никто ему не помешал. Донбасс - "Приднестровье", что бы НАТО жевало сопли и словами спикеров искало "Возобновление партнёрство с Россией". И Путин это без проблем осуществил. У нас 5 лет АТО-ООС и полный ноль результата. Про Крым вообще давно всё забыто. Поэтому Путин нагл, весел, циничен и с бокалом шампанского наверное ежедневно от великолепных для него новостей мирового соплежуйства. Одна надежда, что от потребления шампанского умрёт его печень.
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глядя на его перекошеное рило Пуйла, не скажешь что ему очень весело...
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то есть не было никакой "новороссии", никаких попыток захватить юг Украины, никаких попыток захватить Харьков, Днепр и т.д.? палишься, ольгинский, это очередные методочки от хуйла, я такое уже слышал
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Можешь считать ольгинцем (но кто громче в инете кричит "Ты с ольгино" ? Доказано - это делают троли Ольгино Путін може почати нове вторгнення в Україну через автокефалію УПЦ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5313 )

Про "Новороссию" ? Теперь можно предположить, что скорее всего её не было. Точнее она была только как повод, на первые пару лет, отвести внимание от Крыма. Но про это писали почти все наши СМИ "Донбасс громоотвод" и тд. И сухопут в Крым скорее всего был просто банальный вброс, иначе бы к строительству моста в Крым не стали готовиться ещё лет 15 назад. Сколько по словам Роттенберга рассчитывали мост институтов в том числе и из ЕС? Сколько контрактов с подрядчиками из стран ЕС заключено было? И это всё за 2014 год было сделано? Тузлу когда начали насыпать? Для чего? Теперь то уже понятно, что не для прорубывания сухопута в Крым.

Ещё "Новороссия", это была игра Путина с бандитами, ворами, нуваришами Донецка. Они не совсем правильно поняли, что от них хотел Путин. Аксёнов по природной своей тупости и дебильности, очень помог Путину, когда ездил в Донецк и призывал не сидеть жопой, а что то делать как крымчане и тогда вас возьмут в Россию.
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Это оно все многоходов очка ищет.
Хуло тупое как сибирский валянок, а оно все ищет мнагаходовочки. По порде кацапня получили, и такая потом, ой не очень то и хотелось. Ага, засранцы, пофукали все что могли, спесивые дурни.
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Никак не поймут что хуйло не поддается человечской логике и поводы понятные всем ему не важны,оно ебанутое ! Что еще удивляет в статье так это на счет переизбрания шоколадного вора! Томас к ниму имеет очень слабое отношение,как и ко всему типа безвиза,это все как раз давалось в супратив тому что это чмо делает!
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ТомАс к Порошенко имеет слабое отношение: Томас Манн? Томас Мор? Чи астероїд Томас?
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Варфоломій ухвалив історичне рішення: він пообіцяв надати автокефалію Українській православній церкві (УПЦ) Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091414
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оттакої!!! Замість томАса нам видали обіцянку.
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Никакого "вторжения" не будет! Все, всрався хуйло вместе с гундяевым...к сожалению будет продолжаться горячая война малой интенсивности на бамбасе..
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Путин может начать насасывать хрен еще яростнее если новое вторжение ишачиного ялдыка Хуйлу в срандель не даст особых дивидендов.
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московський патріарх і отримав право висвячувати патріарха київського ще в 1686 році Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091414
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хіба тоді патріархія в Києві, а не митрополія в ті часи?
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"Путин может начать новое вторжение в Украину..."

он еще старое не закончил, поэтому нового не будет.
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Московские попы после объявления автокефалии Украинской Православной Церкви потеряли даже остатки приличия и с пеной у рта подобно чёрным шаманам камлают: теперь прольётся чья-то кровь, кровь, кровь. Украина как хороший экзорцист сняла маски с этих бесов и начала их изгнание
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Рішення Священного синоду Вселенського патріархату Константинополя надати автокефалію Українській православній церкві може стати приводом для нового вторгнення Російської Федерації в Україну

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091414
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Ага, а всьо прагрессівнойє чєловєчєство, 6&*&^9Ь!!!, запаслось поп-корном і уютно так наблюдає як москва відшматовує від України землі.
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Вован очень недалёкий человек с явными маниакальными признаками. Как уже много раз говорилось, он переносит жизнь мелкого гопника на мировой масштаб. На стратегическое мышление у него мозгов не хватает, а умных людей он не слушает. Хрен его знает каким он там разведчиком был, но судя по тому, как сейчас работают их спецслужбы - никаким. Всё, что он делает, он делает с завидным упорством суицидника, прям мазохист какой-то. Будь у него хоть немного мозгов, он бы Украину захватил с потрохами без всяких войн и вторжений. То же самое с церковью: та бля давно дал бы приказ Онуфрию объединяться с Филаретом и дальше... дело техники. Нееет, он упёрто идёт жопой вперёд и кричит "заклюю!!!". Разведчик-диверсантбля, обоссацца! И находятся же дебилы, которые считают его "какой бы он не был, но он ЛИЧНОСТЬ!" То есть, если я пойду и посреди Каравана срать сяду, я "ЛИЧНОСТЬ"? Ага, причём это будет стратегический ход, для дальнейшего захвата Каравана.
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в принципе верно, но он упертый, и не отступит, пока не сдохнет. А вот нам нужно быть моментально готовыми к этому моменту.
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Палегше, палегше, не надо украинского шпиёна так грязью поливать.
Вован наш человек, представь как ему тяжело в кремле, у него одна розрада вечером когда никто не видит съесть сальца и выпить горiлочки.
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Как заслуженный диванный вояка совсем не против феерического разгрома кацапья в случае если хуйло окончательно и бесповоротно ебнутое. Имея 1,2 млн. военных ударная группировка способная к наступлению 340 тысяч. Если они втянутся в войну мы уничтожим всех. Торжественного ухода, как из Афгана, не будет, а попробуют оголить границы с соседями, то от РФ останется Московская, ленинградская и Ярославская области. Годных к строевой у кацапов 22,5 млн. а у нас 11,5 млн., но это если верить что их 140 млн. населения. Расчеты по потреблению прямые и косвенные показывают что кацапья осталось от 89 до 92 млн. населения. У нас по тем же расчетам около 32 миллионов. Однако пропорция по военнообязанным сохраняется 1 к 2. При наступлении на укрепленные позиции необходимо пятикратное преимущество в живой силе. Вспомните что Донецкий аэропорт козлота "брала" 242 дня и потери оказались 1 украинец к 14,6 кацапа (по данным их комитета солдатских матерей) после чего потери в мирное время в РФ были засекречены. Начало открытой войны "за веру" обозначает войну до победного конца. жестокую и без компромиссов. Именно этим отличаются религиозные войны, так как компромисс с дявольскими потустороними силами Зла (Сатаны) невозможен в принципе. И это не раскол христианства, а его объединение против государственной кацапо-гундяево-хуйловской орды. В результате физического уничтожения здорового мужского населения кацапии ее территория будет разделена между соседями... Но этого, я думаю, не произойдет. Даже тупая орда обладает инстинктом самосохранения и скорее хуйло и его клику просто порвут аборигены.
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Браво! С твоего позволения тему в ОК сделаю из цитаты.
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Ещё у нас 11 млн пенсионеров! Это почти 10 армий! ВСУ! Оставайтесь на месте! Пенсионеры! Вперёд!!!
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Ото налякали, "озабоченные". Пуйло це почав ще в 2014, і грозить нам повномасштабна війна кожен день. Але з кожним днем ми стаємо все сильніші, а ресурси пуйла на велику війну стають все меньшими і меньшими. В цьому і ціль санкцій, які "абсолютно не діють" )))!
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Вторжения не будет.
Я могу претендовать на редакционную колонку Finansial Times?
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Да фигня бред это московских методичек про вторжение свихнувшегося Путина. Его "Минск" очень устраивает. И реальному Минску реклама и пиар для ЕС. А в реалии что? Как ползал баця Лукашенко на коленях так и будет ползать перед Путиным. Не будет Путин захватывать Белоруссию (и Украину тем более). Нужно будет наказать Белоруссию устроит "Могилёвскую нар. республику" и всё.
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Значит, будем уничтожать москалей на территории Украины и на территории России.
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Для козлорилих любой чих может бить поводом, если втступаешь против их гнилой и людоедской имперской идеи!
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"відновити статус Росії як великої держави"Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3091414
Що за маячня... Коли це Московщина була великою державою, хтось може нагадати?!
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Чушь все это. Проплаченная гэбней провокация,в надежде что Украина поведется на эти угрозы. Путлеровцам безопаснее давить недовольное быдло внутри своей территории росгвардией,чем обрекать себя на стопроцентное уничтожение открыто вторгаясь в Украину.
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полная чушь-московии не надо поводов она сама их создает -если за каждым поводом трухать и ничего не делать тогда надо просто лечь и помереть -это первое -второе-сейчас не 14 й чтоб вести полномасштабную войну надо иметь немного больше чем полтора процента мирового ввп-король в смысле царь голый ....они голодранцы нищие наглые с манией величия за которым ничего нет ....истории нет веры нет название своей страны и то украдено-и самое главное их будут убивать везде всегда за каждым углом сплошная территория смерти ...как говорят добро пожаловать в ад 400 лет ненависти вас ожидает..!!!!!!!!!!
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Вряд ли. У хуйла вторжалка усохла. Он и кабаева его давно уже на живой .уй поменяла.
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- Вводите, Владимир Владимирович!
- Алина, я уже пять минут, как ввел!
- О, какой он у Вас огромный!
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Єдиним поводом для нападу кримінальної організації, яка ховається за ширмою двійників путіна може бути хіба, що слабість і нездатність до серйозного опору української армії і українського суспільства.
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Интересно,сколько гадостей и смертей еще хотят принести россияне украинцам,что бы их полюбили?
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Да, тем более, что в Украине еще и Укрспирт притесняет основной бизнес РПЦ!
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Разве эрефии нужен повод, чтобы напасть? Они нападут тогда, когда посчитают, что они готовы, а до этого будут своё дерьмо от злости жевать но, не рыпнутся. Поскольку, им нужна только победная война, а не очередной проиграш. По-этому, лучшей гарантией безопасности служат отношения с западными союзниками и укрепление боеспособности народа. Если они будут уверены в мощном сопротивлении даже вопреки украинским властям то, изойдут на дерьмо но, никогда не сунутся в Украину.
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FT уже опустилась до уровня желтой прессы, раз пишет подобную ерунду.
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"вторжение" вже відбулось нас цим не налякаєш. КГБіська криса буде гадить із подтішка до виборів - ото й усе
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Останню жирну крапку може поставити один факт так, щоб сумнівів уже не залишалось, що рускімір пішов з кінцями. Це коли б населення міста Київ перейшло у приватному житті на державну мову, яка ще й за дивним збігом обставин, є рідною. Такий добровільний крок показав би усьому світові остаточний розрив, а не половинчастий. А то виглядає, як відкладання яєць у різні кошики - двозначності, двоєдушність і лукавство. Пацієнти -шизофреніки розвиватися не можуть - лише виживати. Нагадаю, базовий аргумент від якого танцює Путін, Лавров інші розповідаючи про failed state - це, мовляв, подивіться, у нас з ними однакова мова, вони просто заплуталися.
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так оно и будет, готовитесь к большой войне с применением ядерного и химического оружия, кацапы его применят первыми - даже нет в том ни капли сомнения!
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обычный подвал с провиантом и минимум санитарно-гигиеническими средствами на 10-15 дней, может стать вполне сносным и достаточным убежищем против ядерного взрыва с эпицентром , не ближе, чем 1.5-2 км от убежища!
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я в вполне серьёзно , без невежественной паники и страшилок СМИ (и политиканов), строго на известных научных фактах и опытах!
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куда опаснее и коварнее химическое оружие, оно более смертельное, постоянно в костюмах химзащиты ходить не будешь, а противогаз не спасет от современных боевых отравляющих веществ (через кожу будет отравление).
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"Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева."

Ваши слова, господин англичанин, да Богу в уши.
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Путинанпадет. Это же любимая фишка Пети.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин может начать новое вторжение в Украину из-за автокефалии УПЦ, - Financial Times
 
 
 
 
 
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