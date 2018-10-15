 Путин может начать новое вторжение в Украину из-за автокефалии УПЦ, - Financial Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в редакционной статье Financial Times.
Издание напоминает, что после трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию украинской православной церкви (УПЦ).
В ответ РПЦ заявила, что может порвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, сравнимым по масштабу с событиями 1054 года, когда нечто подобное произошло между православной и католической церквями.
Как отмечается в статье, этот раскол между Украиной и Россией носит не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен был бы включать предположительно народы Украины и Беларуси, отчасти связанные православием.
Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-е годы, после развала СССР, украинская православная церковь киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась осудить кровопролитие на востоке Украины, ряды отколовшейся УПЦ заметно пополнились.
Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит УПЦ автокефалию, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева.
При этом российский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между русскими и украинцами.
Опасность момента усугубляется, с точки зрения Financial Times, еще и тем, что все это происходит на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными московскому патриархату, и помешать их переходу под юрисдикцию патриархата киевского. Потенциально такие действия могут грозить новым кровопролитием.
Популярность Путина резко возросла после аннексии Крыма, напоминает газета, и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Это не вам не 19 и даже не 20 век. Нужна была бы вся Украина, так давно бы уже начали с Белоруссии. Кто мешает Путину просто присоединить Белоруссию и добавить к России просто шесть областей? При этом в Белоруссии настоящие, а не гибридные российские военные базы. Народ и "великий бацька" бесчисленное количество раз просили валяясь на коленях присоединить их к России (газу, нефти, пенсиям, дидовоевалам, мышебратьям )
Путину нужна буферная нищета- клоака. Нужны эти хахлы, бульбашники, хахлушки, бульбашки, эти няни- проститутки, строители строек. Важнее для удержания собственно быдла подать ему понимание, что Украина, Белоруссия это нищета, помойка в сравнении с Россией. Поэтому и разработаны эти кремлёвские методички страшилки, что Путин хочет всю Украину. В Киеве статую Юре длиннорукому метров двести, во Львове мемориал "Жертвам бандеровцев" и заселение Львова как Крыма крестьянами Пензы, Тамбова и Йошкар Олы.
Ерунда это всё. Путину нужен был Крым, потому что захотелось этого. Он это осуществил. Никто ему не помешал. Донбасс - "Приднестровье", что бы НАТО жевало сопли и словами спикеров искало "Возобновление партнёрство с Россией". И Путин это без проблем осуществил. У нас 5 лет АТО-ООС и полный ноль результата. Про Крым вообще давно всё забыто. Поэтому Путин нагл, весел, циничен и с бокалом шампанского наверное ежедневно от великолепных для него новостей мирового соплежуйства. Одна надежда, что от потребления шампанского умрёт его печень.
Про "Новороссию" ? Теперь можно предположить, что скорее всего её не было. Точнее она была только как повод, на первые пару лет, отвести внимание от Крыма. Но про это писали почти все наши СМИ "Донбасс громоотвод" и тд. И сухопут в Крым скорее всего был просто банальный вброс, иначе бы к строительству моста в Крым не стали готовиться ещё лет 15 назад. Сколько по словам Роттенберга рассчитывали мост институтов в том числе и из ЕС? Сколько контрактов с подрядчиками из стран ЕС заключено было? И это всё за 2014 год было сделано? Тузлу когда начали насыпать? Для чего? Теперь то уже понятно, что не для прорубывания сухопута в Крым.
Ещё "Новороссия", это была игра Путина с бандитами, ворами, нуваришами Донецка. Они не совсем правильно поняли, что от них хотел Путин. Аксёнов по природной своей тупости и дебильности, очень помог Путину, когда ездил в Донецк и призывал не сидеть жопой, а что то делать как крымчане и тогда вас возьмут в Россию.
Хуло тупое как сибирский валянок, а оно все ищет мнагаходовочки. По порде кацапня получили, и такая потом, ой не очень то и хотелось. Ага, засранцы, пофукали все что могли, спесивые дурни.
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оттакої!!! Замість томАса нам видали обіцянку.
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хіба тоді патріархія в Києві, а не митрополія в ті часи?
он еще старое не закончил, поэтому нового не будет.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091414
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Ага, а всьо прагрессівнойє чєловєчєство, 6&*&^9Ь!!!, запаслось поп-корном і уютно так наблюдає як москва відшматовує від України землі.
Вован наш человек, представь как ему тяжело в кремле, у него одна розрада вечером когда никто не видит съесть сальца и выпить горiлочки.
Я могу претендовать на редакционную колонку Finansial Times?
Що за маячня... Коли це Московщина була великою державою, хтось може нагадати?!
- Алина, я уже пять минут, как ввел!
- О, какой он у Вас огромный!
Ваши слова, господин англичанин, да Богу в уши.