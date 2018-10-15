 Правоохранители из состава ОС задержали жителя Мариуполя, находящегося в розыске по подозрению в торговле людьми

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжают нести службу в составе Объединенных сил на востоке страны. Результатом несения службы за прошедшую неделю стало задержание на стационарных и мобильных блокпостах шестнадцати человек за совершение уголовных преступлений, 13 из них - по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. Также было составлено 28 протоколов за административные правонарушения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба ОС, на одном из стационарных блокпостов вблизи города Мариуполь Донецкой области военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Национальной полиции для проверки был остановлен легковой автомобиль "Lexus" под управлением жителя города Мариуполь гражданина С. При проверке документов правоохранители обнаружили, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".

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"Гражданин С. был задержан и передан в территориальное подразделение Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - отметили в пресс-центре ОС.