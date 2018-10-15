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 За рубежом
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Все про:Великобритания (2009) Польша (4528) Россия (70739) санкции (6998) МИД Польши (213) Чапутович (36)

 Санкции против РФ нужно прописать так, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат, - Чапутович

Санкции против России за нарушение ею международного права, в частности в контексте агрессии в Украине, должны быть эффективными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в комментарии журналистам в Лондоне перед консультацией глав МИД Великобритании, стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Polsatnews.pl.

"Мы считаем, что санкции являются соответствующим методом в ситуации, когда нарушается международное право. Надо подумать, каким образом прописать санкции, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат",- заявил Чапутович.

По его словам, это вопрос адекватного определения угрозы, а также лиц и компаний, от которых она исходит. "Тогда санкции будут более болезненными",- констатировал Чапутович.

Глава польской дипломатии отметил, что европейские лидеры обеспокоены действиями России в Украине, а также вмешательством во внутренние дела демократических стран, в частности и в контексте отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ‍, - МИД Великобритании

Как отметил Чапутович, Польша также имеет свой опыт в отношениях с Россией в контексте нежелания Москвы отдавать Варшаве обломки разбитого самолета экс-президента Леха Качинского. Он отметил, что в пятницу ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию вернуть Польше обломки правительственного Ту-154М.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что позиции стран восточной Европы и Великобритании в вопросе России совпадают.

Консультации глав МИД девяти стран, в том числе и в вопросе расширения санкций против РФ, проходят в Лондоне накануне встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Источник: https://censor.net.ua/n3091408
 
   
 Топ комментарии
 
Дайте в СМИ инфу НА каких счетах и сколько у хуйла милярдов и кацапы сразу сами сделают санкции хремлю. Неужели не ясно? Повторят революцию 1917 .
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ефективні, але рашка ще жива, тобто потрібно додати.
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майже як росіянін плаче за айфоном
скажіть, а чи всі ваші співвітчизники мали досвід ознайомлення з творами великих пісатєлєй ?
чи для загалу попса, шансон і частушкі ?
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хоча це і сарказм, але від правди не далеко..
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інколи доводиться читати коментарі ваших обіватєлєй, російську мову мало хто знає, отже не читають..
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куди? в Україну ? кому ви тут потрібні ?
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Ксения! Что действительно не возьмете? Даже если буду кричать на каждом углу "Слава Украине?"
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Нет! Просто спросил! Меня и в России всё устраивает! Дайте лучше скорее Украинское Гражданство Бабченко и Костенко!
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Где кошу? Просто прокси такой попался.
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Получалось, как-то пару раз за последний год. А так вообще, Роскомнадзор за этим строго следит.
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Ні, Євгеній, бо ви прикидаєтесь.
У вас інша мета.
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У меня нет никакой цели в отношении Украины! Вы ошибаетесь! Я хочу что-бы просто поскорее наступил мир и не гибли люди. С обеих сторон!
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Ну есть наверное те, кому это выгодно. Политически, экономически. Почему столько горячих конфликтов на планете? Наверное это кому-то надо! Больше чем мирная, спокойная жизнь.
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Тобто ви визнаєте причетність росії, вважаєте її стороною конфлікту.
Ясно..
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Сторона конфликта - очень размытое понятие слишком. По моему мнению. Участник - более конкретное. Тут вопрос в другом. А сам конфликт есть? Кто с кем конфликтует? И где?
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ихтамнет..старо..давай что..нибудь новенькое..
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А каких "писатєлєй" ты читаешь?
Неужели Т.Г. Шевченко?
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А що тобі Шевченко ?
Вважаєш його негідним "геніїв" Толстого і Достоєвського ?
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Нет. Шевченко - великий писатель.
Ты мне сви тупые умозаключения не приписывай.
Всегда пиши, исключительно, от своего имени.
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Я просто знаю, що від кацапів очікувати.
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це ж треба... а вчора жив на Україні
проксі сервер це не місце проживання.
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Петр Толстой (20 июня 1969) - тележурналист, телепродюсер. такие толстые кому нужны?
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Пётр Олегович Толстой. (читательский рейтинг - 449.)
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Мокшанская культура и литература в частности - результат культурной експансии Запада. Когда творили Байрон и Шекспир на ПаРаше царила 99%-ная неграмотность.
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как государство состоялась... а вот культурная ценность кацапстана для мира... ну да Толстой, Достоевский.... водка... "Очи чёрные" (слова - украинец, музыка.. француз вроде)...
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Осталось только уточнить, кому за пределами Роиси интересен Есенин и Пушкин. Да и на Роисе это только пустые фамилии и памятники.
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Пушкин очень вторичен. Ни Западу ни Востоку не интересен. Да и взрослые соотечественники его практически не читают.

Шевченко интересен больше.
Есенин тоже малоизвестен. Насколько "мало"? Не мерил.
Слаб ты в коленках, кац.
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Мокшанская культура и литература в частности - результат культурной експансии Запада./В одном акте 16 века из 115 князей и детей боярских могли подписать своё имя только 47 чел. В более значительном количестве школы начали возникать в 16 в. в Киеве, на Украине, в Юго-западном крае и Литве.- Грамотность в дореволюционной России/До речі, в часи Марії Чурай, яка жила в Полтаві в середині 17 ст. , авторки "Засвіт встали козаченьки" та інших пісень, вживаними українцями було лише чотири лайливих слова з яких найміцнішим було слово дідько. Російським матом українці гребували.
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В России процент людей, прочитавших Толстого и Достоевского значительно ниже, чем в Европе.
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Зато Россия полна Шекспирами и Диккенсами.
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Дайте в СМИ инфу НА каких счетах и сколько у хуйла милярдов и кацапы сразу сами сделают санкции хремлю. Неужели не ясно? Повторят революцию 1917 .
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А предыдущие санкции неэффективны были?
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ефективні, але рашка ще жива, тобто потрібно додати.
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Может СП-3 им устротить, пусть гады знают.
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так хто заважає?! невже є щось крім, того, що казав К.Маркс?!
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Вот-вот! Признали , что это только видимость санкций, а от того раша выглядит как могучая и несокрушимая...И продолжает гадить во всем мире...
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Дом по улице Матвеева, в котором жила пенсионерка, был признан аварийным. Однако Екатерина Трусова отказывается переезжать на новое место. Она говорит, что рядом нет магазинов, аптек и больниц.
Её просто переселяют в НОВОЕ ЖИЛЬЕ! А она не хочет! Дом аварийный! Правда из Центра Брянска переселяют на окраину города.
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Так а в чем неправда? Насильно переселяют старушку на окраину города. И она, между прочит, ветеран. А с ней поступили следующим образом. Заставили выложить продукты, в том числе замороженные, после чего забрали у нее холодильник и коммунальщики пригрозили прекратить подачу электроэнергии, холодной воды и газа.
Вы здесь в роли адвоката русского мира? .
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Я разве говорил что есть где-то неправда? Я указал на некоторые моменты, которые несколько переворачивают суть ситуации. Выгоняют? Да! Холодильник вынесли? Да! Но цель какая? Переселить из аварийного, опасного жилья в НОВОЕ! Вот и все!
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Отключение SWIFT легко нейтрализуется рф. Надо использовать другие методы. Сейчас они подбираются
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Здесь санкции уже маловато, надо ставить ультиматум и пробомбить для убедительности намерений злачные места знати. рашка должна быть на коленях в луже гомна. И это будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против РФ нужно прописать так, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат, - Чапутович
 
 
 
 
 
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