 Санкции против РФ нужно прописать так, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в комментарии журналистам в Лондоне перед консультацией глав МИД Великобритании, стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Polsatnews.pl.
"Мы считаем, что санкции являются соответствующим методом в ситуации, когда нарушается международное право. Надо подумать, каким образом прописать санкции, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат",- заявил Чапутович.
По его словам, это вопрос адекватного определения угрозы, а также лиц и компаний, от которых она исходит. "Тогда санкции будут более болезненными",- констатировал Чапутович.
Глава польской дипломатии отметил, что европейские лидеры обеспокоены действиями России в Украине, а также вмешательством во внутренние дела демократических стран, в частности и в контексте отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
Как отметил Чапутович, Польша также имеет свой опыт в отношениях с Россией в контексте нежелания Москвы отдавать Варшаве обломки разбитого самолета экс-президента Леха Качинского. Он отметил, что в пятницу ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию вернуть Польше обломки правительственного Ту-154М.
Глава МИД Польши также подчеркнул, что позиции стран восточной Европы и Великобритании в вопросе России совпадают.
Консультации глав МИД девяти стран, в том числе и в вопросе расширения санкций против РФ, проходят в Лондоне накануне встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
скажіть, а чи всі ваші співвітчизники мали досвід ознайомлення з творами великих пісатєлєй ?
чи для загалу попса, шансон і частушкі ?
У вас інша мета.
Ясно..
Неужели Т.Г. Шевченко?
Вважаєш його негідним "геніїв" Толстого і Достоєвського ?
Ты мне сви тупые умозаключения не приписывай.
Всегда пиши, исключительно, от своего имени.
проксі сервер це не місце проживання.
Вобщем, иди....
Шевченко интересен больше.
Есенин тоже малоизвестен. Насколько "мало"? Не мерил.
Слаб ты в коленках, кац.
Её просто переселяют в НОВОЕ ЖИЛЬЕ! А она не хочет! Дом аварийный! Правда из Центра Брянска переселяют на окраину города.
Вы здесь в роли адвоката русского мира? .