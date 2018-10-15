 Санкции против РФ нужно прописать так, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в комментарии журналистам в Лондоне перед консультацией глав МИД Великобритании, стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Polsatnews.pl.

"Мы считаем, что санкции являются соответствующим методом в ситуации, когда нарушается международное право. Надо подумать, каким образом прописать санкции, чтобы они были эффективными, имели влияние и действительно приносили результат",- заявил Чапутович.

По его словам, это вопрос адекватного определения угрозы, а также лиц и компаний, от которых она исходит. "Тогда санкции будут более болезненными",- констатировал Чапутович.

Глава польской дипломатии отметил, что европейские лидеры обеспокоены действиями России в Украине, а также вмешательством во внутренние дела демократических стран, в частности и в контексте отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.

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Как отметил Чапутович, Польша также имеет свой опыт в отношениях с Россией в контексте нежелания Москвы отдавать Варшаве обломки разбитого самолета экс-президента Леха Качинского. Он отметил, что в пятницу ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию вернуть Польше обломки правительственного Ту-154М.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что позиции стран восточной Европы и Великобритании в вопросе России совпадают.

Консультации глав МИД девяти стран, в том числе и в вопросе расширения санкций против РФ, проходят в Лондоне накануне встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.