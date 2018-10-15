 Взрывы на арсенале под Ичней: 4 населенных пункта остаются без газа, 4 дома разрушены, 99 - повреждены, людям раздают гуманитарную помощь, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14 октября авиацией ГСЧС осуществлена авиационная разведка технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведениы 10 сбросов воды (80 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории - 11 сбросов (22 тонны), всего с начала работ - 144 сброса воды (804 тонны); пожарно-спасательными подразделениями организована бесперебойная заправка водой пожарных танков и наполнение пожарного водоема (объемом 200 м. куб.) с помощью пожарной насосной станции; для целей пожаротушения объектов на технической территории арсенала привлечен пожарный поезд (слиты 120 тонн воды, с начала привлечения - 240 тонн). Поезд осуществляет дежурство на станции Ичня; организовано дежурство 7 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала. В частности, пожарно-спасательные отделения 2 раза привлекались к тушению пожаров настила в лесу отдельными очагами на общей площади 0,5 га вблизи с. Августовка (5 отделений)", - говорится в сообщении ГСЧС.

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"Пиротехническими подразделениями отработаны 12 заявок в 24 населенных пунктах ( с . Пелюховка, с. Веприк, с. Безбородьки, с. Шиловичи, с. Буримка, с. Гужовка, с. Городня, с. Новая Ольшана, с. Безводовка, с. Радьковка , с. Обычев, с. Киколы, с. Хаенки, с. Сезьки, с. Тишковка, с. Гейци, с. Буды, с. Грабов, с. Заудайка, с. Лучковка, с. Августовка, пгт Дружба, с. Вороновка, с. Дзюбовка ) изъяты 285 взрывоопасных предметов. Обследованы 8 дошкольных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 16 км линии газопровода. Всего с начала работ проверены и очищены от ВНП 39 населенных пунктов (100%), отработаны - 242 заявки, изъяты 1758 взрывоопасных предметов. С целью обследования железнодорожных путей на наличие взрывоопасных предметов привлечен пиротехнический расчет 8-го Учебного центра Государственной специальной службы транспорта МО Украины (изъяты 4 взрывоопасных предмета). Психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 240 лицам (всего с начала работ - 2240 лицам)", - добавили в ведомстве.

"Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, расположенных вблизи арсенала, органами власти приняты следующие меры: временно прекращено движение поездов через станцию Ичня; направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации; закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км; на въездах в лесные массивы установлены 20 шлагбаумов", - отметили в ГСЧС.

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С начала возникновения чрезвычайной ситуации местными органами власти создан резерв строительных материалов, предусмотренного для проведения восстановительных работ. Рабочими группами проводились комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Обследованы 5188 объектов из 9713 (53,4%). По результатам обследований определены такими, как разрушены 4 дома в с. Августовка, повреждены 99 домов, квартир и других капитальных сооружений в 11 населенных пунктах ( с. Августовка - 43, с . Дзюбовка - 24 с. Вороновка - 10 с. Гмырянка и с. Лучковка - по 6, с. Тишковка и с. Монастырище - по 3, с. Сезьки, с. Ольховая, с. Грабов и с. Городня - по 1). Для обеспечения общественного порядка в населенных пунктах, входящих в 16-ти километровую зону поражения, организовано патрулирование правоохранительными органами для чего привлечены 15 совместных патрулей Нацполиции и Национальной гвардии. Организована выдача гуманитарной помощи населению. Объекты жизнеобеспечения (электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение) Ичнянского района работают в штатном режиме. Остаются отключенными от газоснабжения 3 тыс. 015 абонентов в 4 населенных пунктах (г.. Ичня, с. Гмырянка, с. Гужовка, с. Максимовка ). В течение суток полностью восстановлено газоснабжение 4 населенных пунктов ( с. Иржавец, с. Крупичполе, с. Рожновка, с. Буримка). Организована круглосуточная работа "горячей линии" по номерам (046) 2-678-274 , (046) 2-676-003", - констатировали в ведомстве.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").