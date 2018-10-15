 Резервный фонд госбюджета и местный бюджет: В Ичнянской РГА рассказали о компенсациях пострадавшим при взрывах на артскладах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющая обязанности главы Ичнянской райгосадминистрации Черниговской области Валентина Рябчун рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

По словам чиновницы, сама процедура получения денег состоит из нескольких этапов. Рябчун подчеркнула: повреждены как частные домовладения, так и объекты инфраструктуры. По каждому из них проводятся комиссионные обследования.

"Составляются акты обследования, второй этап - составляются дефектные акты соответствующими специалистами по каждому домовладению или объекту. Эти дефектные акты составляют лицензированные специалисты, организации. После составления дефектных актов составляются сметы, также соответствующими специалистами. Локальная смета составляется по каждому строению или объекту - то есть, например, домохозяйство имеет дом, сарай, другие строения, забор, подворье. И локальная смета составляется по каждому из этих объектов отдельно. Обобщается смета по каждому домовладению или объекту", - пояснила руководитель района.

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В настоящее время проходит процесс оценки ущерба, нанесенного жителям. "Обследования данных объектов, как социальной инфраструктуры, так и домохозяйств, не окончены. Хозяева отсутствуют, выехали к знакомым, прошли процесс эвакуации", - сказала она, добавив, что сам процесс оценки сотрудниками профильных служб не затягивается.

"Деньги будут из резервного фонда государственного бюджета. Но софинансирование будет и из местного бюджета", - отметила Рябчун.

При этом, подчеркнула чиновница, сам военный городок, жилые дома и детский сад поблизости него находятся на балансе Министерства обороны. Именно оборонное ведомство в данном случае будет отвечать за компенсацию. "Комиссия, которая будет обследовать, будет создана на балансе Минобороны. Финансирование по данным жилым домам и детсаду будет проводить Министерство обороны", - добавила она.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").